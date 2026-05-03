Gần 7 giờ sáng, dưới tia nắng nhẹ đầu ngày, Thu Sương (đến từ Hà Tĩnh) có mặt ở Ga Huế để trải nghiệm “Hành trình kết nối Di sản miền Trung” bằng tàu hoả. Trong dòng người ở Ga Huế, Thu Sương giữ chặt tấm vé như nắm giữ một cuộc hẹn đã chờ từ lâu. Cô khẳng định chắc nịch với người bạn đi cùng: “Nhất định sẽ rất thú vị”. Câu nói kết thúc bằng tiếng cười, ánh mắt họ không giấu được niềm háo hức.

Tiếng còi tàu vang lên, lan trong không gian của buổi sớm xứ Huế. Đoàn tàu HĐ1 chậm rãi lăn bánh, rời Ga Huế, mang theo những câu chuyện, kỳ vọng, hướng về phía trước.

Chuyến đi Huế lần này của Thu Sương có 3 ngày, tính luôn thời gian trải nghiệm tàu di sản. Nữ du khách muốn tận dụng mọi thời gian có thể để khám phá Huế. Thu Sương mua vé khứ hồi trong ngày, chỉ dành một buổi trưa ở Đà Nẵng, rồi lại theo tàu HĐ4 trở lại Huế. Trên toa tàu, cô lắng nghe từng nhịp tàu lăn bánh trên đường ray. Chốc lát, cô lại đưa điện thoại quay lại khung cảnh, nhịp sống những nơi đoàn tàu đi qua và ghi lại cách mà du khách trên tàu phóng ánh nhìn qua khung cửa. Những cánh đồng, những làng quê, những mái nhà thấp thoáng và bọn trẻ đứng nhìn đoàn tàu đi qua...khiến cô nhớ lại những kỷ niệm thời học đại học ở Huế chưa xa.

Đặc biệt khi đến đèo Hải Vân, tốc độ đoàn tàu chậm lại để du khách tận hưởng cung đường đèo đẹp nhất Việt Nam: một bên là núi rừng hùng vĩ, một bên là biển trời xanh biếc. Thu Sương chia sẻ: “Thật tiện khi đoàn tàu có hai chuyến ra vào trong ngày. Những người có thời gian ít ỏi cũng có thể khám phá được hai thành phố di sản trong 24 giờ”.

Khám phá những gì mà đoàn tàu “Hành trình kết nối Di sản miền Trung” mang lại, ông Lauer, một du khách Đức tìm đến toa tàu cộng đồng để thưởng thức các bản hòa tấu và phần trình diễn âm nhạc của các nghệ sĩ. Ngoài thưởng thức âm nhạc, nam du khách lại thích thú khi được khám phá tinh hoa ẩm thực miền Trung ngay trên tàu, được xem các nghệ nhân trực tiếp chế biến món ăn đặc sản Huế.

Thưởng thức chút “hương vị kinh đô”, Lauer trầm trồ: “Thực sự rất đặc biệt. Món ngon không chỉ đến từ hương vị, mà còn đến từ sự thú vị khi được thưởng thức trên tàu. Những sự kết hợp trên đoàn tàu mang lại cảm xúc trọn vẹn, không chỉ đi để ngắm mà để chạm vào các giá trị”.

Cách đây hai năm, khi đoàn tàu “Hành trình kết nối Di sản miền Trung” khai trương (ngày 26/3/2024), vẫn có nhiều hoài nghi về tính hiệu quả với câu hỏi đặt ra: Một chuyến tàu liệu có thể vượt qua vai trò vận chuyển để trở thành sản phẩm du lịch đúng nghĩa?.

Nhưng sau hơn hai năm, câu trả lời dần rõ, bằng chính trải nghiệm tích lũy qua từng hành trình. Theo thống kê của ngành đường sắt, tròn 2 năm từ 26/3/2024 - 26/3/2026, đoàn tàu “Hành trình kết nối Di sản miền Trung” đã phục vụ hơn 440.000 lượt khách, thực hiện hơn 2.800 chuyến tàu an toàn tuyệt đối; triển khai chương trình kích cầu liên kết với 140 đơn vị du lịch của thành phố Huế và Đà Nẵng.

Ông Đào Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, thời gian gần đây lượng hành khách du lịch trải nghiệm trên chuyến tàu di sản dần tăng lên, đặc biệt lượng khách nước ngoài thường chiếm từ 50 - 55% khách đi tàu.

Xu hướng du lịch đường sắt đang ngày càng rõ nét, trên phạm vi toàn cầu. Theo báo cáo của ResearchAndMarkets, thị trường du lịch đường sắt toàn cầu dự kiến sẽ đạt doanh thu 493,4 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 7,4%. Đặc biệt, năm 2026 sẽ là thời điểm tăng tốc phát triển khi các chính phủ và doanh nghiệp trên thế giới đầu tư mạnh vào lĩnh vực này. Các tuyến tàu giường nằm như Paris -Berlin - Vienna hay Amsterdam - Brussels - Bern - Milan đang trở nên phổ biến hơn. Trong khi đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang dẫn đầu thị trường du lịch đường sắt với thị phần 72,4% vào năm 2025.

Tại Việt Nam, đoàn tàu “Hoa Phượng đỏ” kết nối Hà Nội - Hải Phòng cũng được du khách đánh giá cao bởi đó không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là điểm đến di động, nơi lưu giữ ký ức và khơi dậy cảm xúc cho du khách trên từng hành trình.

Với tàu di sản kết nối Huế - Đà Nẵng, hai năm sau ngày khai trương, đoàn tàu đã được “làm mới” với triết lý: “Mỗi toa xe là một tác phẩm nghệ thuật” (ngày 26/3/2026). Giao diện mới không chỉ là sự thay đổi ở màu sơn hay nội thất. Đó là cách kể một câu chuyện văn hóa. Sắc tím Huế hòa cùng gam màu ghi sáng hiện đại, năng động của Đà Nẵng; họa tiết cung đình, đèn lồng Hội An được đưa vào không gian toa tàu bằng các chi tiết thủ công tinh xảo. Toa VIP 32 chỗ mang phong cách hoài cổ, sang trọng; hệ thống ánh sáng, âm thanh được thiết kế đồng bộ, tạo cảm giác thư thái. Toa cộng đồng trở thành không gian mở, nơi du khách có thể thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm văn hóa và tham gia các hoạt động tương tác ngay trên hành trình. Những thay đổi tưởng như nhỏ - ghế xoay 180 độ, bàn dọc cửa sổ, không gian ngắm cảnh lại chính là điểm chạm cảm xúc. Khi con tàu đi qua đèo Hải Vân, hành khách không chỉ đi qua, mà thực sự gắn kết với cảnh quan bằng trải nghiệm, lưu lại những hình ảnh.

Ông Lương Xuân Thường, Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đồng Hới - Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt (đơn vị trực tiếp quản lý tàu Hành trình kết nối di sản miền Trung) cho biết, du khách hôm nay không còn dễ thỏa mãn với những nâng cấp bề mặt. Điều họ tìm kiếm là trải nghiệm có chiều sâu - nơi mỗi hành trình đều mang lại cảm xúc riêng. Khi đó, con tàu không chỉ là phương tiện, mà trở thành một không gian văn hóa di động. “Tín hiệu khả quan từ đoàn tàu mới cũng rất đáng ghi nhận. Trong 1 tháng vận hành từ 26/3 - 26/4/2026, đoàn tàu Hành trình Kết nối di sản miền Trung đã thu hút hơn 23.000 lượt khách”, ông Thường chia sẻ.

Theo ông Thường, việc đổi mới tư duy, khai thác tiềm năng du lịch đường sắt được ngành đường sắt quan tâm đặt ra. Ngay với đoàn tàu “Hành trình kết nối Di sản miền Trung”, bên cạnh việc làm mới nội, ngoại thất, các toa xe đều được lắp hệ thống chiếu sáng, đèn Led, âm thanh chất lượng cao, màn hình LCD cung cấp thông tin về hành trình và giải trí. Đặc biệt, các dịch vụ trên tàu từ ẩm thực, giải trí cũng được thay đổi. “Chúng tôi hướng đến sự khác biệt từng ngày, kể cả các chương trình nghệ thuật phục vụ khách trên tàu. Bên cạnh ca Huế, còn có các dòng nhạc dân tộc”, ông Thường chia sẻ.

Hiện nay, ngành đường sắt đang phối hợp với tỉnh Quảng Trị để khảo sát, nghiên cứu mở thêm đoàn tàu kết nối Quảng Trị với Huế. Ngành đường sắt sẽ phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp du lịch để xây dựng các sản phẩm kết nối các điểm đến đặc sắc. Những điểm từng được xem là hạn chế như thời gian di chuyển dài hay tốc độ không cao sẽ dần được “hoá giải”, nhờ vào việc tích hợp thêm các tiện ích, dịch vụ phong phú trên tàu nhằm phục vụ du khách yêu thích trải nghiệm chậm rãi, sâu sắc.

Sự chuyển dịch tư duy từ vận tải sang dịch vụ trải nghiệm đang mở ra hướng đi mới cho ngành đường sắt và cho cả ngành du lịch.