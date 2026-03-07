Mở rộng cơ hội khai thác du lịch tại thị trường tiềm năng Trùng Khánh, Trung Quốc

Khách du lịch thưởng ngoạn cảnh đêm Trùng Khánh trên du thuyền. (Ảnh: HỒ QUÂN)

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Phát triển Văn hóa và du lịch thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) vào ngày 6/3 vừa qua. Đây là dịp để hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động xúc tiến du lịch, góp phần gia tăng lượng khách. Đồng thời, cùng trao đổi thông tin thị trường để nắm bắt thị hiếu của du khách hai quốc gia trong bối cảnh hiện nay.

Trung Quốc - thị trường khách trọng điểm của du lịch Việt Nam

Theo Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, vào tháng 10/2025, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và thành phố Trùng Khánh đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về du lịch.

Ngay sau khi Biên bản ghi nhớ hợp tác trên được ký kết, cũng như chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Trùng Khánh được tổ chức, phía thành phố Trùng Khánh cũng đã triển khai chương trình roadshow (trình diễn lưu động) quảng bá du lịch tại Hà Nội.

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh chia sẻ: Trong năm 2025 - thời điểm diễn ra kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và Năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc, xét về lĩnh vực du lịch, giữa hai bên đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả, thiết thực.

Theo đó, Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Phát triển Văn hóa và du lịch thành phố Trùng Khánh trong việc triển khai các nội dung đã ký kết theo MOU. Đồng thời, hỗ trợ đoàn xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tổ chức thành công chương trình giới thiệu du lịch tại Trùng Khánh trong năm 2025.

"Trùng Khánh là một trong những thành phố trực thuộc Trung ương lớn nhất của Trung Quốc. Trong khi đó, nhiều địa phương của Việt Nam có tiềm năng lớn để thúc đẩy hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân với Trùng Khánh. Hai bên đều sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú về tự nhiên, văn hóa cùng nhiều điều kiện thuận lợi khác. Đặc biệt, sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo cấp cao hai nước đã tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hợp tác du lịch", Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh chia sẻ.

Nhìn lại công tác xúc tiến, quảng bá, các địa phương của Trung Quốc, trong đó, có thành phố Trùng Khánh đã thường xuyên tổ chức những chương trình quảng bá du lịch tại Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, các tỉnh, thành phố của Trung Quốc cũng tích cực tham gia nhiều hội chợ du lịch quốc tế lớn của Việt Nam như: Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam-VITM Hà Nội và Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE HCMC...

Hai bên cũng thường xuyên trao đổi thông tin thị trường, hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức và chất lượng phục vụ khách du lịch.

Thị trường khách Trung Quốc luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu đối với du lịch Việt Nam. Trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, Trung Quốc được xác định là một trong những thị trường trọng điểm cần tập trung thúc đẩy. Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh

Đáng chú ý, hiện các hãng hàng không Việt Nam đã khai thác nhiều đường bay kết nối với các thành phố lớn và điểm đến du lịch của Trung Quốc với tần suất ngày càng tăng. Ngược lại, các hãng hàng không Trung Quốc cũng đang tăng cường các chuyến bay tới các thành phố lớn của Việt Nam. Ngoài ra, xu hướng phát triển du lịch tàu biển giữa các cảng biển của Trung Quốc và Việt Nam cũng đang được thúc đẩy.

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, thị trường khách Trung Quốc luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu đối với du lịch Việt Nam. Trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, Trung Quốc được xác định là một trong những thị trường trọng điểm cần tập trung thúc đẩy.

Tăng cường triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Việt Nam và Trung Quốc hiện có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường trao đổi khách du lịch thông qua các loại hình kết nối giao thông như đường bộ, đường hàng không, đường biển và đường sắt. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để thúc đẩy đi lại, giao lưu, du lịch của nhân dân hai nước. Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam cũng đang trao đổi với các cơ quan hữu quan của Trung Quốc nhằm tiếp tục tạo thuận lợi hơn trong cấp thị thực và các thủ tục đi lại cho công dân và khách du lịch hai nước.

Có thể thấy, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và thành phố Trùng Khánh đã xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm phát triển du lịch; tăng cường hợp tác về tuyên truyền, xúc tiến quảng bá và đầu tư du lịch; thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch hai bên; tăng cường hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; hỗ trợ xử lý các tình huống khẩn cấp và bảo đảm an toàn; đẩy mạnh hợp tác du lịch trong khuôn khổ đa phương.

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh kỳ vọng hai bên sẽ thường xuyên đánh giá kết quả hợp tác hằng năm, không chỉ về số lượng khách mà còn về chất lượng thị trường và chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cũng bày tỏ ấn tượng với tiềm năng và tư duy phát triển du lịch của thành phố Trùng Khánh, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ để phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng văn hóa, tạo nên những sản phẩm độc đáo và thương hiệu riêng của du lịch Trùng Khánh.

Theo Bí thư Đảng ủy Ủy ban Phát triển Văn hóa và du lịch thành phố Trùng Khánh Thạch Cường, trong những năm qua, với sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao hai nước, hợp tác văn hóa, du lịch giữa Việt Nam với Trung Quốc nói chung và thành phố Trùng Khánh nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hai bên có nền tảng hợp tác hữu nghị sâu sắc và nguồn tài nguyên du lịch mang tính bổ trợ cao.

"Năm 2025, thành phố Trùng Khánh đón khoảng 38 triệu lượt khách du lịch, trong đó, có 2,85 triệu lượt khách quốc tế. Riêng lượng khách du lịch Việt Nam đến Trùng Khánh đạt khoảng 41.400 lượt, tăng 44,6% so với năm trước, cho thấy tiềm năng lớn trong việc thúc đẩy trao đổi khách giữa hai bên", Bí thư Đảng ủy Ủy ban Phát triển Văn hóa và du lịch thành phố Trùng Khánh Thạch Cường thông tin.

Thời gian tới, Trùng Khánh sẽ tích cực triển khai các nội dung trong Biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết, tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch hai bên, đồng thời, mở rộng các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Trùng Khánh cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển du lịch thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch và ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Mong muốn thúc đẩy tăng trưởng lượng khách du lịch giữa Trung Quốc-Việt Nam, Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh bày tỏ kỳ vọng trong thời gian tới, lượng khách từ thành phố Trùng Khánh cũng như các địa phương khác của Trung Quốc đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Đồng thời, lượng khách du lịch Việt Nam sang Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục gia tăng. Việc thúc đẩy trao đổi khách du lịch hai chiều sẽ góp phần triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác du lịch giữa hai bên, tăng cường giao lưu văn hóa và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

https://nhandan.vn/mo-rong-co-hoi-khai-thac-du-lich-tai-thi-truong-tiem-nang-trung-khanh-trung-quoc-post946928.html