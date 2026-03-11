Hơn 2,2 triệu khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2026

Khách du lịch quốc tế đến tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: VGP/Diệp Anh

Tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 2 tháng đầu năm 2026 đạt 4.682.096 lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Các thị trường khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam trong tháng 2 gồm: Hàn Quốc với 481.589 lượt khách, Trung Quốc là 463.147 lượt khách, Nga là 121.493 lượt khách, Đài Loan là 119.112 lượt khách, Mỹ là 105.981 lượt khách, Ấn Độ là 70.856 lượt khách, Nhật là 67.047 lượt khách, Malaisia là 57.578 lượt khách, Campuchia là 54.205 lượt khách, Úc là 45.121 lượt khách, Anh là 43.868 lượt khách…

Các thị trường có lượng khách tăng so với tháng 01/2026 là: Đan Mạch (tăng 40%), Lào (tăng 39%), Bỉ (tăng 30%), Na Uy (tăng 24%), Cộng Hòa Séc (tăng 22%), Đức (tăng 18%), Đài Loan (tăng 18%), Canada (tăng 17%),….

Tuy nhiên, cũng có các thị trường có lượng khách giảm so với tháng 01/2026 là: Campuchia (giảm 76%), Niuzilan (giảm 43%), Úc (giảm 40%), Italya (giảm 32%), Indonesia (giảm 32%), Singapo (giảm 22%), Nhật (giảm 20%), Ấn Độ (giảm 19%),…

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, lượng khách du lịch nội địa tháng 02/2026 ước khoảng 18,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 6,5 triệu lượt khách có lưu trú. Tổng lượng khách du lịch nội địa 2 tháng đầu năm 2026 đạt 26,5 triệu lượt khách.

Tổng thu từ khách du lịch 2 tháng đầu năm 2026 ước khoảng 177 nghìn tỷ đồng.

Tháng 2 cũng là tháng Tết Nguyên đán nên các hoạt động văn hóa, du lịch diễn ra sôi nổi trên cả nước. Nhiều địa phương đã tận dụng lợi thế, làm mới sản phẩm, tổ chức đa dạng các hoạt động thu hút du khách: Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động Happy Tết năm 2026 tái hiện không gian Tết cổ truyền Việt Nam, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026, Lễ hội Xuân Bính Ngọ, trưng bày chào đón Xuân Bính Ngọ trên tuyến du lịch Con đường Di sản Nam Thăng Long - Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình"; Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động Không gian Tết cổ truyền, Phiên chợ ngày Tết - Rước mã khai xuân, Tết Việt 2026; Quảng Ninh xây dựng Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên Vịnh Hạ Long; Khánh Hòa tổ chức gần 30 hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm diễn ra xuyên suốt dịp Tết;… Một số địa phương đã tổ chức chào đón những vị khách đầu tiên, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và tạo hứng khởi cho khách du lịch trong những ngày đầu năm mới.

Nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân, du khách đón Tết, vui Xuân, một số địa phương, điểm đến miễn phí vé tham quan: Hà Nội (đền Bạch Mã, di tích 28 Hàng Buồm, đình Kim Ngân); Quảng Ninh (danh thắng Yên Tử); Thanh Hóa (Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Khu Di sản Thành Nhà Hồ); Tp. Huế (Quần thể di tích Cố đô Huế); Quảng Trị (Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải), Đà Nẵng (Phố cổ Hội An)…

Ngoài ra, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh miễn phí các tuyến xe buýt và tuyến đường sắt đô thị phục vụ người dân và khách du lịch du xuân. Do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026 được xác định sớm đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành chuẩn bị, chủ động xây dựng và mở bán các tour du lịch trong nước và quốc tế, áp dụng các chương trình khuyến mại kích cầu du lịch mùa Tết Nguyên đán 20263.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, cơ sở lưu trú du lịch áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi. Một số cơ sở lưu trú phân khúc cao cấp (4-5 sao) tổ chức các hoạt động nhằm mang đến cho khách lưu trú những trải nghiệm vui tươi trong những ngày Tết cổ truyền.

Với sự chuẩn bị chu đáo, ngành du lịch đón hơn 14 triệu lượt khách dịp Tết Bính Ngọ.