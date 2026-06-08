Hướng tới các chuẩn mực quốc gia và quốc tế trong khám, chữa bệnh

Các đại biểu tham dự hội thảo

Chia sẻ thông tin tại hội thảo, Tiến sĩ Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết: Trước bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế và nâng cao trải nghiệm người bệnh là xu hướng của quản lý chất lượng bệnh viện toàn cầu; du lịch y tế, cấp cứu ngoại viện.

Trong khi đó, nhu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và an toàn người bệnh ngày càng cao; hệ thống bệnh viện phát triển nhanh nhưng chất lượng chưa đồng đều. Vì vậy, Bộ Y tế định hướng xây dựng Tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với bệnh viện trên cơ sở kế thừa, phát huy kết quả triển khai Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện (83 tiêu chí) tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, đồng thời phù hợp điều kiện thực tiễn và đặc thù của hệ thống y tế Việt Nam.

Triết lý xây dựng tiêu chuẩn lần này sẽ tập trung vào các nội dung như: Lấy người bệnh là trung tâm; an toàn người bệnh là ưu tiên hàng đầu; quản trị bệnh viện hiện đại, dựa trên dữ liệu và bằng chứng; hướng tới các chuẩn mực quốc gia và quốc tế; khuyến khích đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững...

Cụ thể, đối với lấy người bệnh là trung tâm: đó là mọi hoạt động của bệnh viện phải hướng tới đáp ứng nhu cầu, quyền lợi và sự hài lòng của người bệnh; bảo đảm người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, hiệu quả, liên tục, công bằng.

Đối với an toàn người bệnh, triết lý xây dựng tiêu chuẩn nêu rõ: mọi hoạt động quản lý và chuyên môn đều phải hướng đến giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa sự cố y khoa, xây dựng hệ thống báo cáo và học tập từ sự cố, tạo môi trường khám, chữa bệnh an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Về cấu trúc bộ tiêu chuẩn, Tiến sĩ Hà Anh Đức cho biết thêm, Bộ Tiêu chuẩn Chất lượng nâng cao đối với bệnh viện có cấu trúc theo hệ thống phân cấp như sau: Phần A: Điều trị chăm sóc, gồm Chương 1: hướng dẫn người bệnh; Chương 2: điều trị chăm sóc người bệnh.

Phần B: Quản lý bệnh viện, gồm Chương 3: quản lý chuyên môn; Chương 4: lãnh đạo bệnh viện và quản lý nhân lực; Chương 5: quản lý thông tin; Chương 6: quản lý chất lượng bệnh viện; Chương 7: quản lý cơ sở vật chất hạ tầng.

Phần C: Tiêu chuẩn đặc thù, gồm: Chương 8: tiêu chuẩn đặc thù chuyên khoa, với tổng số 113 tiêu chí; khoảng 2026 tiêu chí đánh giá được xếp theo các mức 1, mức 2, mức 3.

Nguyên tắc xếp mức của mỗi tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chí đánh giá được xếp loại theo ba mức: mức 1, mức 2, mức 3. Các tiêu chí đánh giá được thiết kế nhằm hướng dẫn, đo lường và hỗ trợ cải tiến chất lượng liên tục trong các lĩnh vực hoạt động chính của khám chữa bệnh.

Về lộ trình triển khai, dự kiến tháng 6/2026, Bộ Y tế phê duyệt Tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với bệnh viện. Năm 2027, thí điểm áp dụng đánh giá thí điểm tại các bệnh viện đăng ký tự nguyện, đánh giá viên do Bộ Y tế lựa chọn. Năm 2028, cập nhật hoàn thiện phiên bản 2028 bao gồm hướng dẫn đánh giá; khởi động giá chứng nhận mức chất lượng bệnh viện. Năm 2029-2030, tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với bệnh viện được công nhận trong hệ thống Tiêu chuẩn quốc tế.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý lĩnh vực khám, chữa bệnh đã tập trung trao đổi, thảo luận, góp ý, bổ sung vào các nội dung cụ thể như: chuẩn hóa quy trình đón tiếp, đăng ký và quản lý số thứ tự theo hướng công bằng, minh bạch; tăng cường quản lý luồng người bệnh cấp cứu, rút ngắn thời gian lưu cấp cứu để nâng cao hiệu quả sử dụng người bệnh; bổ sung yêu cầu chăm sóc phù hợp cho trẻ em, sơ sinh, người khuyết tật; cập nhật thuật ngữ và yêu cầu hành chính phù hợp định hướng chuyển đổi số; bổ sung hướng dẫn về công cụ, phương pháp đánh giá nhằm tăng cường tính thống nhất và khả thi khi triển khai; cập nhật tiêu chí phù hợp với Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và các quy định pháp luật hiện hành…

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