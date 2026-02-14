Bạch Mã “tung vó” cho miền du lịch

Bạch Mã là một trong số ít vườn quốc gia hội tụ đầy đủ các yếu tố du lịch sinh thái đòi hỏi. Ảnh: VQGBM

Phát huy thế mạnh riêng có

Sau nhiều năm chuẩn bị công phu, Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí VQGBM giai đoạn 2024 - 2030 được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt, mở ra một chương mới cho phát triển du lịch gắn với bảo tồn. Ngay trong năm 2026, năm mở đầu triển khai thực chất, đã có 10 doanh nghiệp được lựa chọn để lập dự án tại 12 điểm và tuyến du lịch sinh thái trong VQGBM.

Dẫn khách tham quan các điểm quy hoạch du lịch sinh thái trong Vườn, ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc VQGBM cho biết, Bạch Mã là một trong số ít vườn quốc gia ở Việt Nam hội tụ đầy đủ các yếu tố về du lịch sinh thái đích thực: Cảnh quan đặc sắc, đa dạng sinh học bậc nhất miền Trung và có giá trị lịch sử, văn hóa độc đáo, từ dấu ấn khu nghỉ dưỡng thời Pháp đến những câu chuyện gắn với đường Trường Sơn, với cộng đồng cư dân vùng đệm.

Cách Quốc lộ 1 khoảng 16km và ở vị trí trung tâm của các khu di sản văn hóa ở miền Trung như Cố đô Huế, phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn, VQGBM không chỉ là khu du lịch nghỉ mát nổi tiếng thời Pháp, mà còn là điểm đến sinh thái được ưa chuộng hiện nay. Bên cạnh đó, với lợi thế có các khu vực cảnh quan đẹp, giá trị thiên nhiên đặc biệt, hệ sinh thái tự nhiên rất phong phú, VQGBM có thể phát triển nhiều tuyến du lịch và nhiều chương trình trải nghiệm đặc sắc. Cụ thể như các khu vực Coldebay (Mỏ Rang), khe Ao, hồ Truồi, Chà Măng, khu vực Quan Âm tịnh thủy… Đây đều là những khu vực dễ tiếp cận, gần đường giao thông, có hệ thống suối, cảnh quan đẹp, không gian mở, thông thoáng, rất phù hợp để phát triển thành các điểm du lịch mới cho Bạch Mã.

Anh Trần Quang Hùng, du khách đến từ TP. Đà Nẵng cho rằng: Không ồn ào, không đại trà, Bạch Mã phù hợp với những loại hình du lịch trải nghiệm thiên nhiên, nghỉ dưỡng sinh thái, khám phá, học tập… Đây chính là nền tảng để tạo ra các sản phẩm du lịch khác biệt, không trùng lặp với những điểm đến đã quen thuộc của miền Trung.

Theo chị Nguyễn Thị Vi, một du khách đến tham quan Bạch Mã, hiện Bạch Mã có nhiều khu công trình và hạ tầng du lịch đã được khai thác như các khu biệt thự tại đỉnh núi Bạch Mã, biệt thự Morin, bưu điện, nhà nguyện, cụm nhà lưu trú Đỗ Quyên - Kim Giao, cụm biệt thự Phong Lan... Các khu vực này nếu được nâng cấp, chắc chắn sẽ là nơi thu hút lượng khách lưu trú lớn nhờ các giá trị về cảnh quan và đặc trưng thời tiết của Bạch Mã.

Khai thác bền vững giá trị đa dụng của rừng

Với vị trí nằm giữa thung lũng, bao quanh là dãy núi Bạch Mã hùng vĩ, có cảnh quan thiên nhiên xung quanh thơ mộng, khu du lịch sinh thái Bạch Mã Village, một địa điểm du lịch sinh thái trong VQGBM mới được đưa vào khai thác gần đây mang vẻ đẹp khá hoang sơ, không khí trong lành và yên tĩnh. Từ những đặc điểm đó, khu du lịch mang đến một không gian nghỉ dưỡng hoàn hảo cho du khách gần xa.

Giám đốc Công ty TNHH Bạch Mã Village, ông Nguyễn Tuấn Khanh cho biết, Khu du lịch Bạch Mã Village rộng hơn 3,3 hecta, đã khai thác tốt các tài nguyên thiên nhiên nhằm mang đến không gian nghỉ dưỡng tối ưu nhất cho du khách. Khu du lịch này hình thành từ Đề án Du lịch sinh thái VQGBM đến năm 2030, nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội khai thác những tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, các điều kiện tự nhiên, văn hóa lịch sử của VQGBM. Đây là dự án đầu tiên thực hiện theo phương thức Nhà nước cho thuê môi trường rừng đặc dụng để phát triển du lịch sinh thái đạt hiệu quả cao.

Theo ông Nguyễn Vũ Linh, phát triển du lịch ở Bạch Mã cũng không phải con đường bằng phẳng. Điều kiện hạ tầng du lịch còn hạn chế, địa hình phức tạp, thời tiết mưa bão nhiều là những thách thức hiện hữu. Dù vậy, thay vì coi đó là rào cản, Bạch Mã đang chọn cách chuyển hóa thách thức thành lợi thế. Du lịch sinh thái ở đây không chạy theo số lượng mà chọn lọc và hòa mình vào rừng núi. Các dự án được yêu cầu thiết kế hài hòa với cảnh quan, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái. Hạ tầng được phát triển vừa đủ, linh hoạt theo mùa, thích ứng với khí hậu, để “sống chung” với thời tiết thay vì chống lại tự nhiên.

Điểm cốt lõi trong chiến lược phát triển du lịch ở Bạch Mã là phát triển có trách nhiệm với môi trường, đa dạng sinh học, văn hóa, lịch sử và với cộng đồng địa phương. Người dân vùng đệm không đứng ngoài cuộc, mà trở thành một phần của chuỗi giá trị du lịch, từ cung cấp dịch vụ, sản phẩm bản địa, đến tham gia bảo vệ rừng, giữ gìn cảnh quan. Du khách đến Bạch Mã không chỉ để ngắm cảnh, mà còn để học cách ứng xử với thiên nhiên, hiểu hơn về giá trị của rừng, nước và sự cân bằng sinh thái. Chính sự thay đổi nhận thức ấy mới là “lợi nhuận” lớn nhất mà du lịch sinh thái mang lại.

Với nền tảng từ Đề án đã được phê duyệt và sự tham gia của các doanh nghiệp được lựa chọn kỹ lưỡng, năm Bính Ngọ 2026 hứa hẹn sẽ là giai đoạn định hình diện mạo mới cho du lịch của non thiêng “Ngựa trắng”.