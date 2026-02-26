Xúc tiến đường bay Huế - Hàn Quốc

Các đơn vị trao đổi, giới thiệu du lịch Huế - Quảng Trị và xúc tiến mở đường bay tại Hàn Quốc. Ảnh: Minh Đức

Dự kiến nhiều chuyến bay charter

Cuối tháng 1/2026, ngành du lịch TP. Huế và tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thành công chương trình giới thiệu du lịch Huế - Quảng Trị và xúc tiến mở đường bay tại hai thành phố Seoul, Busan của Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch hai nước, “mở cửa” bầu trời, khơi thông các đường bay.

Theo kế hoạch, dự kiến cuối tháng 3 hoặc trong tháng 4/2026, TP. Huế cùng phía đối tác nước bạn sẽ triển khai chuyến bay charter Huế - Hàn Quốc đầu tiên trong năm 2026. Dự kiến, trong các tháng tiếp theo, mỗi tháng sẽ có 1 chuyến bay charter giữa Huế và thành phố Seoul (Hàn Quốc). Thời gian qua, một số doanh nghiệp lữ hành đã quảng bá thông tin và tổ chức bán tour du lịch bay thẳng từ Huế đến Hàn Quốc, theo kế hoạch tổ chức đường bay kết hợp cùng chương trình xúc tiến của UBND thành phố.

Tại chương trình giới thiệu du lịch Huế - Quảng Trị và xúc tiến mở đường bay tại thành phố Seoul và Busan, Hàn Quốc (ngày 29 và 31/1/2026), UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình chia sẻ, việc xúc tiến đường bay trực tiếp giữa Huế, Quảng Trị và các thành phố lớn của Hàn Quốc mang lại nhiều lợi ích thiết thực: Rút ngắn thời gian di chuyển giúp 2 địa phương này trở thành điểm đến thuận tiện hơn trong các hành trình du lịch Việt Nam; tạo điều kiện hình thành các tour trọn gói kết hợp nghỉ dưỡng, golf, di sản, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, mở ra cơ hội hợp tác mới cho các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và nhà đầu tư hai bên.

Khách Hàn Quốc tham quan Đại Nội đầu xuân Bính Ngọ. Ảnh: Minh Tâm

Hiện nay, ngành du lịch, các đơn vị liên quan đang khẩn trương triển khai các hoạt động để kết hợp tổ chức chương trình Roadshow giới thiệu du lịch, ẩm thực, làng nghề Huế và kết nối doanh nghiệp tại Hàn Quốc năm 2026 ngay trong chuyến bay charter đầu tiên đến Hàn Quốc. Ở chiều ngược lại, TP. Huế sẽ đón các hành khách từ phía nước bạn đáp xuống sân bay quốc tế Phú Bài để trải nghiệm điểm đến Huế với các hoạt động du lịch đặc sắc.

Cơ hội thuận lợi

Thực tế cho thấy, mở được đường bay mới chỉ là bước khởi đầu. Bài toán lớn hơn nằm ở việc duy trì tần suất ổn định, bảo đảm hiệu quả khai thác và từng bước chuyển từ charter sang đường bay thương mại thường lệ.

Huế đang đứng trước một cơ hội thuận lợi khi phía Hàn Quốc có nhu cầu tìm kiếm đối tác khai thác sản phẩm du lịch miền Trung theo chu kỳ mới. Hiệp hội Du lịch và Lữ hành Hàn Quốc (KATA) bày tỏ thiện chí kết nối, thúc đẩy, trao đổi khách hai chiều giữa Huế, Quảng Trị với Seoul, Busan và các địa phương khác của Hàn Quốc. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành dòng khách ổn định nếu được khai thác đúng hướng. Ông Lee Jin Seok, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch và Lữ hành Hàn Quốc cho rằng, việc kết nối chặt chẽ giữa ngành du lịch của 2 nước, sự quan tâm của chính quyền địa phương sẽ thúc đẩy hiệu quả.

Số liệu năm 2025 cho thấy, TP. Huế đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, trong đó gần 1,9 triệu lượt khách quốc tế; riêng khách Hàn Quốc đạt khoảng 20.000 lượt, nằm trong nhóm 13 thị trường quốc tế hàng đầu đến Huế. Quảng Trị đón 9,6 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế ước đạt 450 nghìn lượt, khách Hàn Quốc khoảng 4.000 lượt.

Giới thiệu thông tin du lịch Huế - Quảng Trị tại Hàn Quốc. Ảnh: Minh Đức

Liên kết Huế - Quảng Trị trong xúc tiến và mở đường bay vì vậy không chỉ mang ý nghĩa cộng hưởng quy mô, mà còn tạo nên một “không gian điểm đến” rộng hơn, đa dạng hơn. Càng có nhiều lựa chọn, khả năng lưu trú dài ngày và mức chi tiêu càng được cải thiện.

Để duy trì đường bay, yếu tố cốt lõi vẫn là sản phẩm. Định hướng hiện nay là phát triển hai dòng sản phẩm chủ lực: Tour tham quan truyền thống và tour chuyên đề du lịch golf - loại hình được khách Hàn Quốc ưa chuộng. Tuy nhiên, bên cạnh việc xây dựng tour, cần chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp trong phục vụ và khả năng đáp ứng các yêu cầu riêng của thị trường này.

Lãnh đạo Sở Du lịch cho biết, sắp tới, ngành du lịch phối hợp các đơn vị liên quan tạo ra các trải nghiệm về đêm, đặc biệt là ở Đại Nội Huế, bên cạnh các sản phẩm spa, tắm khoáng nóng, chăm sóc sức khỏe mà khách Hàn Quốc ưa chuộng. Ngoài ra, phía các đơn vị lữ hành nước bạn cũng sẽ phối hợp điều hướng khách, có thể thiết kế chương trình tour để Huế là điểm đến cuối, góp phần đảm bảo lượng khách cho chiều bay trở lại Hàn Quốc.

Song song với sản phẩm là câu chuyện tổ chức sự kiện và kích cầu. Việc “cân chỉnh” các mốc lễ hội, sự kiện văn hóa trong năm để phù hợp với thời điểm khai thác đường bay sẽ giúp tạo điểm nhấn trải nghiệm.

Ở góc độ truyền thông, cách tiếp cận thị trường Hàn Quốc cũng cần thay đổi. Thói quen sử dụng mạng xã hội và kênh thông tin của người Hàn khác với Việt Nam. Vì vậy, việc hợp tác với các đơn vị truyền thông bản địa, nghiên cứu nền tảng phù hợp và mời các nhân vật có ảnh hưởng (KOLs) tham gia quảng bá là hướng đi cần thiết.

Cuối cùng, yếu tố quyết định thành công của đường bay là sự hợp lực của doanh nghiệp. Cơ quan quản lý có thể đóng vai trò đầu mối, định hướng và hỗ trợ xúc tiến, nhưng việc bảo đảm nguồn khách, xây dựng sản phẩm hấp dẫn và duy trì lượng khách hai chiều ổn định phụ thuộc phần lớn vào cộng đồng doanh nghiệp. Khi mỗi chuyến bay đạt tỷ lệ lấp đầy khả quan, niềm tin của hãng hàng không và đối tác sẽ được củng cố, mở ra khả năng tăng tần suất và tiến tới khai thác thương mại lâu dài.