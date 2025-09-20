Nhịp sống bên bến đò xưa

Bà Nguyễn Thị Sở đứng bên bến đò Ca Cút một thời tấp nập

Vẹn nguyên ký ức

Trước năm 2010, mỗi buổi sớm, hay chiều muộn, bến đò Ca Cút (tổ dân phố Thai Dương Thượng Tây, phường Thuận An) rộn ràng tiếng máy nổ, tiếng gọi đò vang vọng qua mặt phá Tam Giang. Những chuyến đò chở người dân đi làm, đi học, buôn bán... đã trở thành nhịp sống không thể thiếu của các vùng quê ven phá. Người lớn, trẻ nhỏ, hàng hóa đều nhờ những chiếc ghe gỗ, chèo tay hay máy nổ vượt phá lên trung tâm thành phố để tìm kiếm những “giấc mơ” đổi đời. Với nhiều gia đình, nghề lái đò là nguồn sống chính, mang lại thu nhập ổn định và cơ hội cho con cái đến trường.

Ông Lê Văn Thoàng, nay đã gần 70 tuổi, nửa đời người gắn với nghề lái đò ngang ở bến đò Ca Cút nhớ lại: “Ngày đó, những chuyến đò đầy ắp hàng hóa và hành khách là niềm vui cho cả gia đình. Tôi nuôi các con ăn học, lo đủ bữa ăn cho gia đình đều nhờ những chuyến đò này”.

Bà Nguyễn Thị Sở, sống ngay cạnh bến đò kể, từ khi tôi còn nhỏ, bến đò đã hoạt động. Trong ký ức của tôi, ngày trước có bà Tiềm, ông Ló, gần hơn có ông Đăng, ông Thoàng… sống bằng nghề lái đò chở khách qua phá. Thời đó, ai cũng phải chèo bằng tay. Qua năm tháng, những chiếc đò chèo tay dần nhường chỗ cho đò máy nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Ngày nay, khi nhiều cây cầu băng phá vững chãi được đầu tư, bến đò không còn tấp nập người qua lại nhưng vẫn sống động theo cách khác. Ghe đò neo đậu trên đầm phá trở thành nơi họp chợ của những tiểu thương mua hải sản tươi ngon mỗi ngày. Sáng sớm, tiếng cười nói của người bán, tiếng rao của thương lái vang lên khắp bến, nhắc nhở một thời thương nhớ đã qua.

Dấu mốc đổi thay

Hải Dương xưa, nay là phường Thuận An từng có hai bến đò ngang quan trọng: bến đò Ca Cút ở thôn 3 và bến đò Dừa ở thôn 2. Các bến đò đã góp phần nối liền những nhịp sống của cư dân ven phá giữa Hải Dương và xã Hương Phong (nay là phường Hóa Châu) và khu vực cảng cá Thuận An. Đây cũng là tuyến giao thương huyết mạch để người dân qua lại và giao thương hàng hóa giữa các vùng.

Khi đời sống ngày càng phát triển, những cây cầu vượt phá được đầu tư, điển hình là cầu Tam Giang hoàn thành vào năm 2010 đã góp phần đổi thay đời sống người dân các xã ven phá. Người dân không chọn đi đò nữa nên những bến đò xưa dần lặng im. Người lái đò như một lẽ tất nhiên phải chuyển đổi nghề nghiệp. Một số đi làm ăn xa, một số chuyển sang đánh bắt thủy, hải sản hoặc kinh doanh buôn bán. Đa số đều tìm được công việc ổn định và thu nhập. Họ không buồn vì mất nghề mưu sinh mà ngược lại còn mừng cho quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Ông Hà Văn Đông, Tổ trưởng Tổ dân phố Thai Dương Thượng Tây chia sẻ: “Trước đây, toàn phường có khoảng 20 hộ dân gắn bó với nghề lái đò ngang. Những người từng lái đò giờ đây đều có cuộc sống ổn định. Mỗi người chọn mỗi nghề khác nhau, nhưng tất cả đều hòa nhập vào nhịp sống mới của địa phương”.

Không xa bến đò Ca Cút cũ, cầu vượt cửa biển Thuận An cũng đang dần hình thành và dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm nay. Nhìn từ bờ, cầu hiện lên hiên ngang, nối liền nhịp sống lâu nay bị chia cắt, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, dịch vụ du lịch và nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản cho cư dân vùng đầm phá.

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An nhấn mạnh: “Mục tiêu của phường là phát triển kinh tế biển, dịch vụ du lịch, nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản bền vững, nâng cao đời sống người dân. Cầu vượt cửa biển Thuận An được đầu tư là bước ngoặt lớn, đánh dấu một chặng đường mới, mở ra cơ hội cho cộng đồng ven phá vươn lên”.

Lãnh đạo phường Thuận An cũng kỳ vọng, khi cầu vượt cửa biển Thuận An hoàn thành, vùng ven phá sẽ trở thành điểm nhấn của du lịch sinh thái, dịch vụ biển, góp phần rút ngắn khoảng cách và kết nối các khu dân cư nơi đây với trung tâm thành phố. Những thế hệ trẻ sau này có thêm cơ hội học tập, kinh doanh và phát triển ngay trên quê hương mình, không còn cảnh cô lập như trước.

Nhìn từ bến đò Ca Cút, phá Tam Giang rực rỡ ánh hoàng hôn, lòng người dâng lên niềm xúc cảm. Những chuyến đò xưa đã qua, nhưng nhịp sống ven phá vẫn đang chảy, không ngừng đổi thay, hòa cùng những cây cầu mới, minh chứng sống động cho một Huế đang phát triển, giàu ký ức và tràn đầy hy vọng.

Sắp tới khi cầu Vĩnh Tu, Hà Trung được đầu tư, cùng với hệ thống cầu băng phá, vượt cửa biển hiện tại như Tam Giang, Trường Hà, Thuận An, Tư Hiền không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông các vùng ven phá, biển của thành phố mà còn góp phần kết nối liên vùng và mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân...