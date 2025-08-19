Cơ hội từ chính sách miễn thị thực mới

Khách du lịch tàu biển làm thủ tục khi tàu cập cảng Chân Mây

“Cú hích” chiến lược

Từ ngày 15/8, công dân 12 nước châu Âu (gồm: Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Hungary, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia và Thụy Sĩ) nhập cảnh vào Việt Nam chính thức được miễn thị thực theo Nghị quyết số 229/NQ-CP của Chính phủ. Theo các chuyên gia du lịch, đây là một động thái mang tính chiến lược, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và sức thu hút của du lịch Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Ông Trần Quang Hào, Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Huế (Huetourist) đánh giá, đây là một cơ hội vô cùng lớn cho ngành du lịch Việt Nam nói chung, Huế nói riêng. Du khách luôn mong muốn thủ tục thuận tiện, giảm chi phí khi đi du lịch. Miễn thị thực giúp du khách ưu tiên lựa chọn điểm đến. Doanh nghiệp làm du lịch từ đây cũng dễ dàng hơn trong việc quảng bá điểm đến và thu hút khách.

Trong 2 năm qua, sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của du lịch Việt Nam gắn liền với chính sách thị thực được xây dựng bài bản. Hai trụ cột chính là cấp thị thực điện tử (e-visa) và miễn thị thực đơn phương. Đây được xem là “cú hích” chiến lược để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng khách quốc tế.

Từ ngày 15/8/2023, Việt Nam đã mở rộng cấp thị thực điện tử (e-visa) cho công dân tất cả các nước và vùng lãnh thổ, nâng thời hạn lưu trú từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần. Điều này đã tạo ra rất nhiều thuận lợi để phát triển du lịch, giúp du khách dễ dàng xin thị thực trực tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí. Bên cạnh đó, chính sách miễn thị thực đơn phương liên tục được mở rộng.

Cũng từ ngày 15/8/2023, thời hạn tạm trú cho các nước được miễn thị thực vào Việt Nam đã được nâng từ 15 ngày lên 45 ngày. Điều này giúp du khách quốc tế có thể ở lại Việt Nam lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và chi tiêu nhiều hơn khi đi du lịch.

Hiện nay, với Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 7/3/2025 và Nghị quyết số 229/NQ-CP ngày 8/8/2025, Việt Nam đã chính thức đơn phương miễn thị thực cho công dân của 24 quốc gia. Danh sách gồm có: Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan; Bỉ, Bulgaria, Croatia, Công hòa Séc, Hungary, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia và Thụy Sĩ. “Khách đi du lịch luôn mong muốn được trải nghiệm nhiều điểm đến. Với chính sách miễn thị thực và thời hạn tạm trú được nâng lên, rõ ràng nhiều điểm đến của Việt Nam sẽ có lợi. Du lịch Huế từ đó cũng được kỳ vọng sẽ tăng mạnh về lượng khách”, ông Trương Thành Minh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch chia sẻ.

Nắm bắt cơ hội

Ông Vũ Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Tự Hào Việt Nam cho hay, với những cơ hội từ chính sách miễn thị thực mới, các doanh nghiệp lữ hành nhanh chóng nắm bắt để xây dựng các kế hoạch hướng đến mục tiêu thu hút khách, phát triển du lịch.

“Doanh nghiệp chúng tôi cùng các doanh nghiệp bạn cũng đẩy mạnh liên kết với các đối tác nước ngoài, nhất là ở các nước được miễn thị thực để tăng cường giới thiệu đến du khách. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xây dựng các tuyến điểm, sản phẩm du lịch để đẩy mạnh thu hút các dòng khách châu Âu về miền Trung Việt Nam nói chung, Huế nói riêng. Các chương trình tour được xây dựng dài ngày hơn, từ 3 - 4 ngày để giữ chân khách lưu lại Huế và miền Trung lâu hơn”, ông Chương chia sẻ.

Theo ông Hào, ngay sau khi chính sách miễn thị thực có hiệu lực, các đối tác của Huetourist cũng đã đẩy mạnh quảng bá, đồng thời lan tỏa thông tin lên các kênh online để xúc tiến, quảng bá, tăng tìm kiếm điểm đến Việt Nam, điểm đến Huế thông qua các từ khóa.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, thời gian qua, ngành du lịch địa phương phối hợp với Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và các cơ quan hữu quan đã tổ chức các đợt xúc tiến, quảng bá, giới thiệu điểm đến các nước châu Âu, trong đó có các quốc gia nằm trong danh sách được miễn thị thực.

Bên cạnh đó, du lịch Huế cũng sẽ tiếp tục đón các đoàn KOLs (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) từ các quốc gia trên thế giới đến Huế. Thông qua các đoàn KOLs, du lịch Huế mong muốn lan tỏa thông tin rộng khắp về các chính sách thị thực cũng như những điểm nổi bật của du lịch Huế đến với du khách thập phương. Ngoài ra, ngành du lịch Huế cũng kết nối với đối tác các nước để tăng cường quảng bá về cảnh quan, văn hóa, con người, nét đẹp du lịch Huế.

Theo Giám đốc Huetourist Trần Quang Hào, khi Chính phủ đã có chính sách miễn thị thực, về lâu dài, từng địa phương, ngay từ cấp phường, xã cũng phải “lên dây cót” để chuẩn bị cho các mục tiêu phát triển du lịch. Trong đó, cần phối hợp với các đơn vị lữ hành, các cơ quan liên quan để xây dựng các chiến lược cụ thể; phải có quy hoạch phân khu và niêm yết quy hoạch để doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư. Bên cạnh việc kêu gọi đầu tư cho các dự án, dịch vụ như lâu nay, cũng phải hướng đến kêu gọi đầu tư các dịch vụ, trải nghiệm không gian trong nhà để làm du lịch mùa mưa. Ngoài ra, phải đẩy mạnh du lịch giảm nhựa; quan tâm đào tạo, đào tạo lại để người dân biết cách “chăm sóc” du khách, “bán” nụ cười, sự chuyên nghiệp, sự thân thiện..., vì đó là những xu hướng mà du khách hiện nay đang mong muốn.