Tiết mục thi đấu múa Rồng truyền thống đặc sắc. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Giải đấu có sự tham gia của 13 Câu lạc bộ Lân Sư Rồng với gần 300 vận động viên đến từ các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lâm Đồng. Các đội Lân Sư Rồng tranh tài ở các nội dung: Múa Lân truyền thống; múa Rồng truyền thống; Lân Mai hoa thung nam (múa lân trên cột cao); Lân Mai hoa thung nam nữ; Rồng tốc độ và Lân tốc độ; Rồng tự chọn và Lân dạ quang.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trọng Trinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam nhấn mạnh: Giải Vô địch các câu lạc bộ Lân Sư Rồng toàn quốc năm 2025 là cơ hội để vận động viên của các tỉnh, thành phố thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời tin tưởng giải sẽ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, những tiết mục biểu diễn đẹp mắt, thể hiện bản lĩnh, tinh thần thượng võ, đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Thi đấu nội dung múa Lân truyền thống. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Giải đấu cũng góp phần tạo động lực đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện, thi đấu môn Lân Sư Rồng rộng khắp trên mọi miền Tổ quốc. Đây cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu hình ảnh vùng đất và con người Đắk Lắk đến người dân, du khách trên cả nước.

Giải Vô địch các câu lạc bộ Lân Sư Rồng toàn quốc năm 2025 diễn ra đến hết ngày 27/8.