Để du lịch trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật “sống tốt”

Trích đoạn của tác phẩm nghệ thuật thị giác đặc sắc mang tên “Văn trị - Võ công”

Sản phẩm phải xứng “đồng tiền bát gạo”

Theo định hướng, dự án tập trung kiến tạo một sản phẩm văn hóa tích hợp - nơi du khách vừa được thưởng lãm nghệ thuật, vừa trải nghiệm ẩm thực và tham gia mua sắm.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là các chương trình sân khấu - thị giác do Công ty TNHH 4LLIN phối hợp cùng các nghệ nhân địa phương và nghệ sĩ chuyên nghiệp xây dựng, hướng đến những trải nghiệm tinh tế, độc đáo, đặc biệt hấp dẫn đối với du khách. “Thay vì khai thác các giá trị văn hóa ở dạng tĩnh, dự án mới đã mạnh dạn chuyển hóa thành sản phẩm du lịch động, mang tính tương tác, phù hợp với nhu cầu trải nghiệm của du khách hiện đại”, bà Trần Thị Hoài Trâm chia sẻ.

Chị Thùy Trang, một vị khách có mặt trong buổi ra mắt sản phẩm, chia sẻ: “Lâu nay, du khách đến Huế vẫn còn thiếu những trải nghiệm về đêm. Việc có thêm những trải nghiệm văn hóa nghệ thuật là điều cần thiết, song, sản phẩm phải thực sự đặc sắc, hấp dẫn và thôi thúc khách phải tìm đến cho bằng được”.

Dưới góc nhìn của một số đơn vị lữ hành, để sản phẩm nghệ thuật thị giác mang tên “Văn trị - Võ công” đã được ra mắt trong buổi giới thiệu sản phẩm “Du lịch trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật TP. Huế” thì để sản phẩm này có thể thu hút khách du lịch, vẫn cần phải hoàn thiện. Một phần tiết mục trong tác phẩm có tính nghệ thuật quá chuyên sâu, khiến khách xem chưa cảm thụ hết được giá trị. Đây là điều sản phẩm cần hoàn thiện khi gắn kết lữ hành đưa vào tour tuyến.

Ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành, Giám đốc Công ty TNHH du lịch Xanh Việt cho rằng, hầu hết các thành phố phát triển du lịch đều tổ chức các show nghệ thuật - văn hóa bản địa. Song, để khách bỏ tiền thì sản phẩm phải xứng “đồng tiền bát gạo”. Huế là cái nôi văn hóa, phải sân khấu hóa những câu chuyện của Huế, mang bản sắc của Huế, dễ xem, dễ hiểu nhưng hấp dẫn, từ đó tạo ra điểm khác biệt cuốn hút du khách.

Đơn vị tổ chức có thể xây dựng, khai thác những câu chuyện về Huyền Trân công chúa hay các câu chuyện gắn với những dấu ấn lịch sử và di sản văn hóa gắn với triều Nguyễn, hoặc các giá trị mang đậm văn hóa Huế. Những kịch bản dàn dựng công phu, được nghiên cứu kỹ lưỡng không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn để lại những giá trị về văn hóa, giáo dục.

Mặt khác, để sản phẩm du lịch đến được với du khách, duy trì lâu dài và phát triển bền vững thì vẫn rất cần nhiều giải pháp. Trong đó, cái bắt tay hợp tác lâu dài giữa các bên là điều vô cùng quan trọng. Đặc biệt, phải có sự tính toán kỹ lưỡng về giá vé, đảm bảo để các đơn vị lữ hành có thể đưa vào chương trình tour.

Để có chương trình định kỳ

Ngay sau buổi ra mắt và giới thiệu sản phẩm với những góp ý của các đơn vị, Công ty TNHH 4LLIN cùng ngành du lịch đã có chương trình khảo sát tại xã Nam Đông để tìm “chất liệu”, khai thác sâu yếu tố văn hóa bản địa để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện sản phẩm nhằm xây dựng một chương trình mang tính định kỳ, dài hơi.

Bà Huỳnh Thị Thùy Vân, Giám đốc Công ty TNHH 4LLIN chi nhánh Huế chia sẻ, cuối tháng 8, đầu tháng 9, các nghệ sĩ của đơn vị sẽ tiếp tục lên Nam Đông để cùng với các nghệ nhân địa phương tìm hiểu chất liệu từ đời sống của người dân đồng bào Cơ Tu. Mục đích của công ty và các nghệ sĩ là đào sâu chất liệu, nghiên cứu để xây dựng một phiên bản nghệ thuật mang đậm dấu ấn địa phương. Tùy thuộc vào chất liệu, kết quả khảo sát, các nghệ sĩ sẽ nỗ lực để tạo ra sản phẩm ấn tượng nhất.

Ông Phạm Thiên Vũ, Giám đốc điều hành Công ty TNHH 4LLIN, bày tỏ: “Chúng tôi mong muốn khai thác các tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa mang dấu ấn bản địa. Đây là một hướng đi nhằm góp phần tạo ra nhiều giá trị và thu hút du khách. Sự đồng hành từ Sở Du lịch TP. Huế trong việc định hướng sản phẩm và chiến lược phát triển du lịch văn hóa nghệ thuật cũng như sự kết nối chặt chẽ của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Huế trong vai trò điều phối, phối hợp triển khai; cùng với sự tư vấn từ các đơn vị chuyên môn tại TP. Huế là nền tảng quý giá giúp dự án được xây dựng một cách thực chất và lâu dài”.

Sắp tới, sau khi sản phẩm được hoàn thiện, ngành du lịch và các đơn vị cũng sẽ cần ngồi lại để nghiên cứu, kết hợp để xây dựng đưa sản phẩm vào chương trình tour, đồng thời tạo ra các chương trình kích cầu và xúc tiến, quảng bá một cách hiệu quả để thông tin sản phẩm đến được với du khách.