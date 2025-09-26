Du lịch Huế phấn đấu trở thành “Điểm đến di sản xanh” của Việt Nam

Xây dựng quy trình vận hành chuẩn giảm nhựa cho các doanh nghiệp lữ hành

Chuyển đổi bền vững

Dưới những tán cây vườn thanh trà ở điểm du lịch Thủy Biều (phường Thủy Xuân), những du khách Đức vừa ngâm chân thảo dược, vừa thưởng thức những múi thanh trà mọng nước. Khi du khách rút ra trong ba lô chai nước nhựa mang theo, một người dân làm du lịch ở đây đã chủ động đề nghị khách được đổi sang chai thuỷ tinh đã chuẩn bị sẵn. Với lời giải thích: “Mong quý khách cùng chúng tôi biến nơi đây thành điểm du lịch giảm rác thải nhựa”, vị du khách hài lòng, cười đồng thuận.

Những năm gần đây, với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Sở Du lịch, Ban quản lý dự án "Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam", các doanh nghiệp du lịch - dịch vụ, điểm du lịch trên địa bàn thành phố đã quan tâm hơn đến vấn đề môi trường. Trong đó, đáng kể nhất là việc giảm sử dụng nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn, tăng cường sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và khuyến khích du khách tham gia các hoạt động du lịch xanh. “Du lịch giảm rác thải nhựa được bà con làm du lịch cộng đồng hưởng ứng và du khách đồng tình, ủng hộ. Điều này mang lại những giá trị hữu ích và lâu dài trong phát triển du lịch”, ông Trần Quang Hào, Giám đốc Công ty CP&DV Du lịch Huetourist chia sẻ.

Theo thống kê của Sở Du lịch, Huế có 2 cơ sở lưu trú đạt Giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN: Khách sạn nghỉ dưỡng Làng Hành Hương (năm 2017); Khách sạn nghỉ dưỡng Vedana Lagoon Resort & Spa (năm 2022). Đến nay, hơn 70% khách sạn đã triển khai thực hiện ít nhất một biện pháp giảm nhựa. Trong đó, có 12 khách sạn tiên phong đăng ký và triển khai kế hoạch giảm nhựa với các hoạt động cụ thể.

Ngoài ra, một số khách sạn có những sáng kiến mới để tiếp tục giảm nhựa ra môi trường. Điển hình như Êmm Huế Hotel đã thay thế bộ đồ dùng 1 lần trong khách sạn (amenities) từ nhựa tái chế bằng sản phẩm mới giảm 30% thành phần nhựa (70% nhựa tái chế, 30% bột bắp); hay Alba Spa Hotel Huế đã thay túi giặt nilong bằng sọt đựng đồ vải dùng nhiều lần, trồng thêm cây xanh, áp dụng phân loại vỏ hộp sữa riêng biệt trong quy trình xử lý rác nhằm hỗ trợ tái chế và giảm rác thải nhựa thất thoát ra môi trường…

Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, hiện nay, có 4 đơn vị lữ hành (Hue Vacation, Restour, An Phú tour và Du lịch Long Mã) đã triển khai xây dựng tour giảm nhựa. Các đơn vị áp dụng những cách làm như thay thế việc cung cấp bữa ăn mang theo bằng hộp thân thiện môi trường thay thế hộp xốp; cung cấp dù/áo mưa sử dụng nhiều lần cho du khách tham gia tour mượn để thay thế áo mưa tiện lợi sử dụng một lần; cho khách mượn bình nước (trong trường hợp khách đồng ý) và cung cấp bình nước lớn trên xe để khách làm đầy nước…

Tiếp tục đẩy mạnh

Trong thông điệp nhân Ngày Du lịch Thế giới năm 2025, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (United Nations) António Manuel de Oliveira Guterres nhấn mạnh: Du lịch là động lực mạnh mẽ cho sự chuyển đổi bền vững. Ngành du lịch tạo ra việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương, hỗ trợ phát triển hạ tầng và đóng góp cho sự phát triển vượt xa các chỉ số GDP thông thường.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng lưu ý, du lịch nếu không được định hướng đúng đắn cũng có thể gây tổn hại đến chính những địa phương và cộng đồng. Khi thế giới đang phải đối mặt với biến đổi khí hậu và tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng, điều cấp thiết hơn bao giờ hết là cần có những hành động quyết liệt, khẩn trương và bền vững, đặt con người và hành tinh ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Việc thúc đẩy hành động vì khí hậu thông qua việc giảm phát thải trong toàn ngành du lịch, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các hệ sinh thái mong manh là điều cần quan tâm.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, mục tiêu xuyên suốt là thành phố Huế phấn đấu trở thành “Điểm đến di sản xanh” của Việt Nam, là điểm đến du lịch vừa mang lại trải nghiệm bền vững, vừa góp phần bảo tồn thiên nhiên và di sản cho du khách trong nước và quốc tế.

Thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp như quy hoạch hạ tầng, giao thông, không gian du lịch theo hướng hạn chế phát thải, tăng mảng xanh, phát triển “đô thị di sản thông minh”; khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng mô hình du lịch xanh, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa - môi trường; thúc đẩy sản phẩm Net Zero tour, xích lô xanh, tour đầm phá - sông nước gắn bảo tồn hệ sinh thái, cùng với quản lý rác thải, hạn chế nhựa dùng một lần. Đồng thời, tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư.

Theo bà Trâm, thời gian tới, bên cạnh yêu cầu cần phải rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, Sở Du lịch cùng các ban, ngành, đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và quảng bá du lịch, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch xanh đặc trưng, tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương để phát triển du lịch xanh bền vững. Đồng thời, tăng cường liên kết vùng và hợp tác phát triển du lịch bền vững, đẩy mạnh quảng bá và truyền thông hình ảnh điểm đến du lịch xanh, thu hút đầu tư xanh…