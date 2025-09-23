Điểm nhấn mới trong bức tranh du lịch

Du khách trải nghiệm nhiều hoạt động gắn với đời sống cộng đồng khi lưu trú tại homestay ở Huế

Trải nghiệm gắn với đời sống địa phương

Điều hấp dẫn du khách khi chọn homestay là mong muốn được “sống như người bản địa”. Thay vì ở khách sạn khép kín, họ thích tự tay nấu món Huế, đạp xe quanh làng, tham gia lễ hội, hay đơn giản là cùng trò chuyện dưới hiên nhà rường. Anh Đặng Quang Đạt, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, điều đáng nhớ không phải là phòng ở mà là trải nghiệm, ngủ trong nhà rường và được nghe ca Huế, thưởng thức ẩm thực trong khu vườn xanh mát.

Tại phường Thủy Xuân, lợi thế vườn thanh trà được khai thác thành sản phẩm du lịch độc đáo. Du khách đến không chỉ nghỉ dưỡng mà còn hái trái, nấu ăn, tận hưởng không khí miền quê. Tại đường Huyền Trân Công Chúa, làng nghề làm hương trở thành điểm trải nghiệm hấp dẫn, khách học se hương, tô màu, tạo sản phẩm lưu niệm. Kim Long với những nhà rường cổ cải tạo thành nơi lưu trú mang đến cảm giác “sống chậm”, gắn bó với di sản.

Làng Ngư Mỹ Thạnh (xã Đan Điền) gắn homestay với đầm phá Tam Giang; khách nghỉ đêm ven phá, sáng sớm cùng ngư dân kéo lưới, thưởng thức hải sản tươi. Ở miền núi, các xã A Lưới có hơn 25 cơ sở homestay, nơi đồng bào Pa Cô, Tà Ôi biến nhà sàn thành nơi đón khách, tổ chức dệt zèng, biểu diễn cồng chiêng, đưa khách đi rừng, minh chứng rõ nét cho du lịch cộng đồng gắn sinh kế.

Nội đô, nhiều cơ sở mới kết hợp yếu tố hiện đại với bản sắc Huế. Chị Phạm Thị Duyên (phường Thuận An), chủ L&D Homestay cho biết: “Tôi đầu tư mua một căn biệt thự liền kề ở Khu đô thị BigTown, thiết kế hiện đại. Ngay khi hoạt động, nhờ quảng bá, khách đến đều đặn và thu nhập mỗi tháng gần 30 triệu đồng”.

Cơ sở Mộc Truly Huế Homestay của chị Phạm Thị Diệu Huyền (phường Phú Xuân) dịp lễ 2/9 vừa qua đã kín phòng ngay từ ngày đầu. Khách còn được hóa thân trong cổ phục cung đình, thưởng thức đặc sản Huế, check-in tại không gian làng nghề truyền thống.

Mỗi homestay đều có thiết kế và câu chuyện riêng để kể với du khách, tạo bản sắc và sức hút khác biệt. Đây cũng là cơ hội khởi nghiệp cho giới trẻ, tận dụng không gian sẵn có để vừa tạo thu nhập, vừa bổ sung sản phẩm du lịch mới. Theo khảo sát, trên 50 cơ sở homestay, farmstay, bungalow tại Huế ghi nhận doanh thu trung bình một cơ sở dao động từ 250 triệu đến 1,2 tỷ đồng/năm, tùy vào vị trí, quy mô và mức độ đầu tư.

Riêng homestay nội thành gần di tích, phố đi bộ có thu nhập trung bình 700 triệu đến 1,2 tỷ đồng/năm nhờ lợi thế tiếp cận khách đa dạng. Farmstay tại vùng Hương Thủy và Hương Trà (cũ) đạt 400 - 800 triệu đồng/năm, tận dụng thiên nhiên để hút khách. Các xã A Lưới 2, A Lưới 4, Khe Tre, Nam Đông chỉ đạt 250 - 400 triệu đồng/năm do lượng khách ít và chi phí vận hành cao, nhưng vẫn góp phần quan trọng trong phát triển cộng đồng. Trên 60% cơ sở báo cáo có lãi ổn định, chứng minh homestay là mô hình kinh doanh khả thi và hiệu quả.

Định vị thế mạnh, hướng đến kinh tế mũi nhọn

Theo đánh giá của Sở Du lịch, sự phát triển của homestay, farmstay, bungalow trong những năm gần đây đã góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch địa phương, gắn lưu trú với văn hóa, sinh thái và nông nghiệp bản địa, mở ra hướng đi mới cho ngành du lịch. Hiện thành phố có gần 250 cơ sở tập trung tạo hàng trăm việc làm, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang dịch vụ du lịch.

Thành phố cũng đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái, nhấn mạnh vai trò homestay là một phần chiến lược xây dựng “Huế - thành phố di sản, xanh và thông minh” trong tương lai. Đồng thời, công tác quản lý tập trung vào chuẩn hóa dịch vụ, đào tạo nhân lực, hỗ trợ tín dụng và quảng bá, hướng tới phát triển đồng đều, khắc phục tình trạng chênh lệch chất lượng giữa các khu vực.

Với tiềm năng cảnh quan, di sản, văn hóa và cộng đồng, Huế có đủ điều kiện để trở thành điểm sáng quốc gia về homestay. Nếu được quản lý chặt chẽ và hỗ trợ đồng bộ, mô hình này sẽ vừa giữ hồn di sản, vừa tạo sinh kế bền vững, trở thành chìa khóa để Huế khẳng định vị thế trung tâm du lịch xanh, thông minh của cả nước.