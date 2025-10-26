  • Huế ngày nay Online
Tạo liên minh cho du lịch Huế

HNN - Trong bối cảnh du lịch Huế cần mở và khai thác thêm nhiều đường bay mới cũng như thu hút khách, tăng chi tiêu và thời gian lưu trú của khách, việc thiết lập các liên minh doanh nghiệp sẽ giúp tháo gỡ được nhiều khó khăn. Nhưng để đảm bảo hiệu quả, những thành viên của liên minh phải “đổ sức” và thực sự vì một mục tiêu chung.

Phát triển du lịch thông minh và bền vững tại khu vực MekongTăng cường sự thích ứng với thiên taiHuế - điểm gặp gỡ của bạn bè quốc tếDu lịch giữ đà tăng trưởng

 Du khách nước ngoài đến sân bay quốc tế Phú Bài

Huế vẫn còn thiếu những liên minh đủ mạnh

Còn nhớ cách đây khoảng 3 năm, tour “Trà chiều trên sông Hương” được đưa vào khai thác. Từ khi ra đời, tour du lịch đã thu hút đông đảo du khách và được vận hành liên tục vào các buổi chiều. Huế có thêm sản phẩm du lịch, thêm giải pháp giữ chân khách vì tour diễn ra chiều tối, khi sử dụng tour, khách sẽ ở lại Huế ít nhất thêm một đêm. Tour này do liên minh 4 doanh nghiệp tổ chức, gồm: Công ty CP Du lịch Việt Nam Hà Nội - chi nhánh Huế, Công ty Du lịch Phong Lan Việt, Công ty TNHH Du lịch Restour và Công ty TNHH Tự hào Việt Nam. Sự gắn kết của các doanh nghiệp trở thành một giải pháp hiệu quả đóng góp vào sự phục hồi của ngành du lịch sau đại dịch COVID-19.

Liên minh doanh nghiệp du lịch hiểu đơn giản là hình thức hợp tác giữa các công ty du lịch để tối ưu hóa nguồn lực, tăng cường sức mạnh cạnh tranh, giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ. Mục tiêu chính là tạo ra một hệ sinh thái dịch vụ chuyên nghiệp, đồng bộ và bền vững để thu hút khách du lịch.

Thực tế, việc thiết lập các liên minh du lịch đã được quan tâm từ nhiều năm trở lại, song, Huế vẫn đang thiếu các liên minh đủ lớn để góp sức giải quyết những bài toán khó của du lịch Huế, đặc biệt là mở và duy trì các đường bay trong nước và quốc tế. Huế từng có các đường bay đến Đà Lạt, Phú Quốc, từng kỳ vọng việc nâng tần suất và mở thêm các đường bay trong nước và kết nối với các cố đô trong khu vực và quốc tế như: Huế - Luangprabang (Lào) - Bangkok, Ayutthaya (Thái Lan) - Bagan (Myanmar); Singapore, Nhật Bản..., nhưng đến nay trăn trở cho bài toán đường bay mới vẫn chưa dứt, khi các đường đến và đi từ sân bay quốc tế Phú Bài chủ yếu là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

 Các đơn vị lữ hành phối hợp khảo sát sản phẩm du lịch Huế

Ông Trương Thành Minh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch chia sẻ, bên cạnh vai trò của chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, để mở rộng thị trường khách, tạo sản phẩm mới, mở và duy trì đường bay mới, rất cần sự hợp lực từ các doanh nghiệp. Doanh nghiệp du lịch Huế đa phần nhỏ và siêu nhỏ, vì vậy, việc tạo ra các liên minh doanh nghiệp sẽ tạo sức mạnh lớn đóng góp cho du lịch. “Lý do khiến nhiều đường bay quốc tế khó mở và duy trì là vì thiếu lượng khách từ chiều Huế đi các nước, trong khi chiều về thì đối tác đã sẵn sàng. Nếu có các liên minh doanh nghiệp phối hợp hiệu quả thì sẽ phần nào giải quyết khó khăn này”, ông Minh trăn trở.

Trước đây, Huế cũng từng có các liên minh du lịch. Bà Dương Thị Công Lý, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội tại Huế cho biết, trước thời điểm dịch COVID-19, Huế đã có các liên minh trong khai thác khách du lịch, đặc biệt là khai thác các tour đến và đi từ Phú Quốc, Đà Lạt, Thái Lan. Tuy nhiên, vì nhiều yếu tố như sức “chịu nóng” về vấn đề tài chính, hoặc không vì cái chung nên một số thành viên khó đi đường dài. “Doanh nghiệp ở Huế nhỏ, một số doanh nghiệp vì khó khăn tài chính, rào cản tâm lý hay vì cái riêng nhiều hơn thì khó ở lại lâu dài. Hoặc khi đơn vị đứng đầu liên minh không điều phối công tâm, giữa các thành viên không cùng gắng sức, thì những thành viên khác cũng không muốn đổ sức cho mục tiêu chung”, bà Lý chia sẻ.

Gắn kết vì mục tiêu chung

Nhìn sang các địa phương bạn, có thể thấy việc thiết lập các liên minh đã tạo ra sức mạnh tối ưu hóa nguồn lực, giảm thiểu chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường. Như tại Đà Nẵng, việc các liên minh đàm phán thu mua các voucher phòng khách sạn với giá tốt tạo quỹ phòng dự phòng, giúp doanh nghiệp chủ động được số lượng phòng trong những lúc cao điểm…

Theo phân tích của bà Dương Thị Công Lý, việc thiết lập liên minh du lịch giữa các doanh nghiệp mang lại lợi ích cho các bên. Khi có các liên minh, nhà cung cấp dịch vụ sẽ tìm đến. Lý do vì họ bán sỉ tốt hơn bán lẻ, nếu các liên minh đảm bảo được các cam kết hợp tác. Lúc ấy, lữ hành có sản phẩm, có doanh thu, hàng không và các nhà cung cấp dịch vụ được bán sỉ, điểm đến có khách và khách thì được hưởng dịch vụ giá rẻ.

Vì liên minh doanh nghiệp là “cuộc chơi” chung của các doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh tập thể nên tính trách nhiệm và vai trò của doanh nghiệp rất lớn. Để tạo được hiệu quả, doanh nghiệp tham gia liên minh phải tôn trọng luật chơi, minh bạch và công tâm trong thực hiện các mục tiêu của liên minh. Bên cạnh đó, theo các doanh nghiệp, chính quyền địa phương nên có những cơ chế, ưu đãi cho các liên minh doanh nghiệp. Ngành du lịch, Hiệp hội Du lịch và hội nghề nghiệp cũng cần có những trợ lực giúp đỡ các liên minh.

Thực tế, trước đây một số doanh nghiệp từng ngồi lại mong muốn thiết lập các liên minh để thu hút khách từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh nhưng ngoài giải quyết được vấn đề giá phòng, vé điểm đến thì giá vé máy bay cao khiến nhiều doanh nghiệp phải rút lui vì chi phí vận chuyển thông thường chiếm đến 50% cơ cấu giá tour. Sự hợp tác, tác động của ngành du lịch và hàng không mới thực sự giải quyết được rào cản này.

Ngoài ra, ngành du lịch cũng cần hỗ trợ tối đa, đồng hành cùng doanh nghiệp. Đặc biệt là làm sao tạo ra sân chơi tốt, lành mạnh bằng hỗ trợ về cơ chế, thủ tục pháp lý nhanh chóng. Đồng thời, hỗ trợ về công tác xúc tiến quảng bá ở các kênh, giúp các sản phẩm, tour tuyến có khả năng tiếp cận được nhiều thị trường khách.

Hữu Phúc
