Hình thành mạng lưới du lịch cộng đồng rộng khắp

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành và 40 xã, phường trên địa bàn thành phố Huế

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ban hành năm 2019 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc phát triển DLCĐ trên địa bàn TP. Huế. Sau gần 5 năm triển khai (2020 - 2025), chính sách đã góp phần hình thành mạng lưới DLCĐ rộng khắp, lan tỏa giá trị văn hóa - sinh thái, nâng cao sinh kế người dân và khẳng định thương hiệu “Huế - điểm đến di sản, văn hóa, sinh thái và cộng đồng”.

Theo đại diện Sở Du lịch, kết quả nổi bật là đã hỗ trợ 30 điểm DLCĐ với hơn 65 homestay mới, 12 homestay cải tạo, 44 bảng chỉ dẫn, 24 sản phẩm du lịch đặc trưng, 34 lớp đào tạo nghiệp vụ, 8 lớp truyền nghề. Hình thành chuỗi điểm đến DLCĐ đặc sắc của TP. Huế ở nhiều địa phương trong toàn thành phố.

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cộng đồng; phát huy tiềm năng du lịch địa phương, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, bảo tồn văn hóa và nâng cao thu nhập người dân. Tổng lượng khách DLCĐ giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt trên 2,8 triệu lượt/năm. Hạ tầng du lịch được đầu tư, nhiều tuyến giao thông kết nối điểm DLCĐ đã được nâng cấp. Tại Huế, đã hình thành thương hiệu DLCĐ, nổi bật với các sản phẩm: Thanh trà Huế, nón lá, hoa giấy Thanh Tiên, du lịch A Lưới, chợ quê cầu ngói Thanh Toàn, làng cổ Phước Tích…

Hội nghị cũng đề xuất tiếp tục duy trì và ban hành Nghị quyết giai đoạn 2026 - 2030 với định mức hỗ trợ cao hơn, tổng kinh phí dự kiến 194 tỷ đồng (162 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, 32 tỷ đồng vốn sự nghiệp). Ưu tiên đầu tư cho 20 - 30 điểm DLCĐ trọng điểm, phấn đấu đến năm 2030, khách DLCĐ chiếm 30% tổng lượt khách toàn thành phố. Bên cạnh đó, cần bổ sung chính sách hỗ trợ bảo vệ môi trường, xúc tiến quảng bá, chuyển đổi số trong DLCĐ. Đẩy mạnh xã hội hóa và phối hợp liên ngành nhằm phát huy bền vững hiệu quả của chính sách.