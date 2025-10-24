Du lịch giữ đà tăng trưởng

Cùng khách check-in khi trải nghiệm du lịch Huế

Những con số ấn tượng

Theo thống kê, lượng khách đến Huế 9 tháng đầu năm tăng gần 63% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,4 triệu lượt, tăng gần 41%. Lượng khách lưu trú đạt hơn 1,93 triệu lượt trong 3 quý đầu năm. Doanh thu du lịch từ đầu năm đến nay đạt hơn 9.640 tỷ đồng.

Nhìn vào những con số vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm 2025, có thể thấy, lĩnh vực du lịch nổi lên như một điểm sáng đầy ấn tượng, khẳng định vai trò động lực quan trọng cho nền kinh tế. Nhờ chính sách thị thực thuận lợi cùng các chương trình quảng bá, xúc tiến được đẩy mạnh, ngành du lịch Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc. Riêng trong tháng 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 1,5 triệu lượt người, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong bức tranh chung về du lịch, Huế đang là một trong những điểm sáng khi tốc độ tăng trưởng về lượng khách năm nay được đánh giá ở mức tốt. Không chỉ thu hút mạnh mẽ nguồn khách nội địa, du lịch Huế cũng đang tạo ra sức hấp dẫn với các thị trường khách quốc tế, nổi bật là top 10 thị trường khách đến Huế thời gian gần đây, gồm: Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Mỹ, Hà Lan, Đức, Úc, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Theo Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Huế - ông Trương Thành Minh, trong năm 2025, có rất nhiều các đoàn famtrip từ các đơn vị, doanh nghiệp du lịch ở các nước đến khảo sát điểm đến, sản phẩm du lịch Huế, trong đó nổi bật như Úc và nhiều nước châu Âu. Đa phần các đoàn đều đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh và sức hấp dẫn của các điểm đến cũng như văn hóa Huế.

Khách quốc tế trải nghiệm ở chợ Đông Ba

Vào giai đoạn “chạy nước rút”

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 226/NQ-CP, ngày 5/8/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đảm bảo tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt từ 8,3 - 8,5%. Theo đó, ngành du lịch được giao trọng trách phát triển mạnh mẽ, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với các sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, phù hợp từng mùa và địa bàn trọng điểm. Hiện nay, ngành du lịch đang bước vào giai đoạn “nước rút” để chinh phục mục tiêu kỷ lục 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa trong năm 2025, con số cao nhất từ trước tới nay. Đây là mục tiêu đầy thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội lớn cho ngành du lịch Việt Nam vươn ra thế giới.

Lãnh đạo Sở Du lịch cho biết, dự kiến năm 2025, du lịch Huế sẽ đón khoảng 6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 40%. Mặc dù 3 tháng cuối năm trúng vào mùa mưa bão và là mùa thấp điểm khách nội địa nhưng đây lại là giai đoạn bắt đầu cao điểm mùa khách quốc tế, kỳ vọng vào sự tăng trưởng của các thị trường khách nước ngoài sắp tới sẽ bứt phá.

Theo ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, từ đầu năm đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Du lịch quốc gia đã tham mưu ban hành nhiều chính sách quan trọng, gồm Nghị quyết 11 và Nghị quyết 44 về miễn thị thực cho công dân nhiều nước; Công điện 34 thúc đẩy phát triển du lịch... Cùng với đó, ngành du lịch đã đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá tại nhiều sự kiện quốc tế, như: Diễn đàn ATF 2025 và Hội chợ TRAVEX tại Malaysia, Hội chợ ITB Berlin 2025 tại Đức, chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại bảy nước châu Âu cùng Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và quảng bá qua điện ảnh tại Liên hoan Phim Cannes… Trong nước, có các hoạt động nổi bật như Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam... Đặc biệt, chương trình kích cầu “Việt Nam - Đi để yêu” đã được cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng, tung ra nhiều sản phẩm, dịch vụ mới với chất lượng cao, giá cả hợp lý. Đây đều là những cơ hội để tạo động lực tăng trưởng mạnh về lượng khách.

Ba tháng cuối năm, Huế tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2025 và tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm du lịch hấp dẫn để phục vụ du khách. Bên cạnh đó, công tác xúc tiến, quảng bá tiếp tục được đẩy mạnh, liên kết sâu rộng không chỉ với các doanh nghiệp trong nước mà còn với các đối tác quốc tế. Ngành du lịch địa phương cũng tiếp tục đẩy mạnh truyền thông số, xúc tiến, quảng bá trên các nền tảng trực tuyến nhằm đưa hình ảnh du lịch Việt Nam tiếp cận rộng rãi hơn, nhất là tập trung vào các thị trường trọng điểm và các thị trường mới nổi.

Ông Phan Trọng Minh, Phó Chủ tịch Hội Khách sạn TP. Huế, Tổng Giám đốc Khách sạn Azerai La Residence Huế chia sẻ, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch và các hội nghề nghiệp như Hội Khách sạn, Hội Lữ hành, Hội Hướng dẫn viên… cùng các đối tác chuyên ngành về du lịch đang phối, kết hợp chặt chẽ để không chỉ phục vụ và quảng bá cho du lịch Huế mà còn đưa ra nhiều chương trình, kế hoạch hành động để các sản phẩm du lịch Huế càng ngày càng phong phú.