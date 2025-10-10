Quảng Ninh: Hấp dẫn chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

Concert Hạ Long 2025 - Chương trình nghệ thuật chính luận đặc sắc do tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện này là concert Hạ Long 2025 diễn ra vào ngày 29/10, tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) quy tụ dàn ca sĩ nổi tiếng và nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn như: NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Đông Hùng, Bảo Anh, Phương Ly, Nguyễn Hùng... cùng các diễn viên, nghệ sĩ của tỉnh Quảng Ninh. Dự kiến chương trình thu hút 30.000 khán giả tham dự - số lượng khán giả lớn nhất từ trước đến nay và hàng triệu lượt người xem qua truyền hình và nền tảng số. Vé mời miễn phí được phát cho người dân và du khách trong và ngoài tỉnh.

Cùng với đó là Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Thu Đông 2025 diễn ra từ ngày 28/10 đến 3/11, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long) với quy mô trên 160 gian hàng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và du khách dịp cuối năm.

Trong tháng 10-11/2025, Quảng Ninh sẽ tập trung tổ chức các hoạt động: Không gian triển lãm chung của tỉnh tại Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh 5 năm (2020 - 2025); Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc tỉnh; chương trình nghệ thuật kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành Than; Liên hoan ẩm thực; lễ hội đua thuyền Rồng “Vịnh Rồng vượt sóng”; lễ hội các dân tộc “Vịnh Rồng hội tụ”; các show ca múa nhạc dân tộc; liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2025 và chuỗi “Foodtour Hạ Long”; chương trình Grand Slam Halong Bay with Korea (dự kiến); Giải marathon quốc tế Di sản Vịnh Hạ Long… Đặc biệt, Diễn đàn Lữ hành Toàn quốc lần thứ nhất, dự kiến tổ chức tại Quảng Ninh vào trung tuần tháng 11 sẽ tạo cơ hội kết nối, hợp tác đối với hàng trăm hãng lữ hành lớn trong và ngoài nước.

Người dân, du khách mua sắm tại Hội chợ OCOP khu vực Đồng bằng sông Hồng - Quảng Ninh 2025.

Tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử cũng đang diễn ra lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 với chủ đề “Sắc thu thiền định” kéo dài từ nay đến hết năm. Trong khuôn khổ của lễ hội mùa thu năm nay, phường Yên Tử tổ chức chuỗi hoạt động đa dạng, hấp dẫn như: Cuộc thi sáng tạo biểu trưng (logo) phường Yên Tử; trại sáng tác nghệ thuật về "Yên Tử mùa Thu". Đặc biệt, Giải chạy "Yên Tử Heritage - Chạm vùng Di sản”, dự kiến diễn ra vào ngày 15-16/11/2025 là một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong lễ hội năm nay. Du khách đến đây cũng sẽ được trải nghiệm nhiều tour du lịch, hoạt động văn hóa đặc sắc, tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực đặc trưng của địa phương, chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược…

Vào tháng 12 tới, các sự kiện sẽ được tổ chức như: Lễ hội thắp sáng “Vịnh Rồng tỏa sáng”, chợ ẩm thực, ca múa nhạc dân tộc, nhạc nước... hướng đến dòng khách gia đình, nhóm bạn trẻ đi du lịch lễ hội, countdown đón Giáng sinh và Tết Dương lịch; thị trường ASEAN (Singapore, Thái Lan, Malaysia), Ấn Độ tổ chức đám cưới; thị trường Úc - Mỹ nghỉ đông, du lịch dài ngày…

Khu vực miền Đông với hoạt động điểm nhấn Hội Mùa vàng, được tổ chức thường niên tại xã Lục Hồn. Hội Mùa vàng năm nay sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Giải thi đấu bóng đá nữ cấp tỉnh; thi mâm cỗ cúng trong lễ mừng cơm mới. Các địa phương khu vực này cũng xây dựng, khai thác nhiều sản phẩm du lịch sinh thái kết hợp trải nghiệm tại núi Cao Ly; phát triển sản phẩm văn hóa tâm linh, gắn với lịch sử truyền thống tại đỉnh Cao Ba Lanh, ngắm đồi cỏ lau, cắm trại…

Các vận động viên tham gia giải chạy Ultra trail Yên Tử 2025.

Quý I/2026, bước vào mùa lễ hội, ngành Du lịch khai thác tối đa dòng khách gia đình, nhóm bạn trẻ đi du lịch lễ hội, khách du lịch tâm linh, hành hương, chiêm bái tại chùa Yên Tử, Ba Vàng, Cửa Ông, đền Cặp Tiên, kết hợp trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng - sinh thái tại Hạ Long, Uông Bí, Vân Đồn.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức trên 100 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn, sôi động, như Carnaval Hạ Long, đại nhạc hội Skywave, cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu, Giải marathon Vịnh Hạ Long, Ngày Quốc tế Yoga… Những hoạt động này đã tạo sức hút mạnh mẽ, góp phần khẳng định vị thế của Quảng Ninh là điểm đến lễ hội hàng đầu miền Bắc.