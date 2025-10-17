  • Huế ngày nay Online
19 giờ, ngày 21/10 mở cổng đăng ký nhận vé “Hạ Long concert 2025”

Vào lúc 20h00, ngày 29/10/2025 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, Quảng Ninh sẽ diễn ra concert Hạ Long 2025 với chủ đề: “Hào khí Di sản - Bừng sáng tương lai”. Đây là chương trình nghệ thuật chính luận đặc sắc do tỉnh Quảng Ninh tổ chức, được Truyền hình trực tiếp trên kênh QTV1, QTV3 và tiếp sóng rộng rãi trên Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, thành phố trong cả nước.

Quảng Ninh: Hấp dẫn chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

Giao diện trang web đăng ký vé "Hạ Long concert 2025" online. 

Để đáp ứng nhu cầu tham gia chương trình của người dân và du khách, BTC phát hành 20.000 vé mời miễn phí trực tuyến (mỗi người được nhận 01 vé mời).

Quy định nhận vé như sau:

* Thời gian đăng ký online tại địa chỉ: https://dangkyve.com từ 19h tối ngày 21/10 cho đến khi cổng đăng ký ghi nhận đủ số lượng khán giả đăng ký thành công. Đăng ký thành công mỗi khán giả sẽ nhận được một mã Qr-code, khán giả chịu trách nhiệm bảo mật thông tin mã Qr-code.

* Thời gian nhận vé cứng: từ 8h30 ngày 27/10/2025, đến 11h30 ngày 29/10/2025.

Khi nhận vé mời cứng khán giả bắt buộc xuất trình QR code đã được hệ thống đăng ký online cấp và CCCD để đối chiếu trong trường hợp cần thiết, tránh trùng lặp hoặc gian lận.

Ban Tổ chức có quyền từ chối cấp vé nếu phát hiện vi phạm quy định

Ban Tổ chức không cấp lại nếu vé bị mất hoặc hư hỏng.

Địa điểm nhận vé: Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long, Quảng Ninh).

 Hạ Long Concert 2025 - Chương trình nghệ thuật chính luận đặc sắc do tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Chương trình “Hạ Long concert 2025” có thời lượng 120 phút với điểm nhấn là sự sáng tạo giữa thực cảnh - trình diễn nghệ thuật - phóng sự - giao lưu và sự tham gia của dàn ca sĩ nổi tiếng và nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn như: NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Đông Hùng, Bảo Anh, Phương Ly, Lâm Bảo Ngọc, Nguyễn Hùng, Rapper Rica, nhóm Oplus, solo trống Thu Hà cùng diễn viên, nghệ sĩ Trường Đại học Hạ Long, Câu lạc bộ hát Then đàn Tính Bình Liêu, Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh.

Đây là chương trình nghệ thuật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà tỉnh Quảng Ninh tổ chức với khoảng 30.000 khán giả tham dự. Đây cũng số lượng khán giả lớn nhất từ trước đến nay và hàng triệu lượt người xem qua truyền hình và nền tảng số. Vé mời miễn phí được phát cho nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh.

Theo baoquangninh.vn
 Từ khóa:
Hạ Long concert 2025du lịchHạ Long
