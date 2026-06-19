Cấp phát miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên địa bàn thành phố từ năm học 2026 - 2027

Từ năm học 2026 - 2027, thành phố Huế thực hiện cấp phát miễn phí sách giáo cho học sinh

Theo đó, thành phố thực hiện cấp phát miễn phí toàn bộ SGK và tài liệu Giáo dục địa phương cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang học tại các cơ sở giáo dục, bao gồm các trường công lập, ngoài công lập, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục khác có thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các đối tượng theo quy định.

SGK sẽ được thành phố tổ chức mua sắm, giao cho các cơ sở giáo dục quản lý và cấp phát cho học sinh sử dụng theo hình thức mượn - trả hằng năm thông qua quản lý của hệ thống thư viện trường học, góp phần sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, nâng cao ý thức giữ gìn sách của học sinh, đồng thời tạo nguồn sách để tái sử dụng lâu dài. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách khoảng 52,8 tỷ đồng.

Đây là chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần giảm chi phí đầu năm học cho các gia đình, nhất là các hộ có nhiều con đang đi học, bảo đảm mọi học sinh đều có đầy đủ SGK ngay từ đầu năm học, không để bất kỳ học sinh nào gặp khó khăn vì thiếu điều kiện học tập.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng dự toán kinh phí, tổ chức mua sắm, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện; đồng thời rà soát, bổ sung điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo quản, luân chuyển và tái sử dụng SGK, quy trình cấp phát, cho mượn, bảo quản sử dụng và hoàn trả thư viện, bảo đảm việc triển khai chính sách đồng bộ, hiệu quả và đúng tiến độ trước khi bước vào năm học mới 2026 - 2027.