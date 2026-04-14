Cầu nối hữu nghị quốc tế qua ngoại giao nhân dân

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đón tiếp các đoàn ngoại giao

Lan tỏa hình ảnh Huế

Là đầu mối triển khai các hoạt động đối ngoại, Sở Ngoại vụ đóng vai trò nòng cốt, làm cầu nối giữa Huế và bạn bè quốc tế thông qua giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, thể thao và hợp tác nhân đạo, góp phần nâng tầm vị thế Cố đô trên thế giới.

Công tác NGND tại Huế được triển khai với quy mô, hình thức và nội dung đa dạng, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc kết nối với các tỉnh, thành phố trên thế giới. Các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao và du lịch không chỉ thắt chặt quan hệ hữu nghị mà còn tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài tham gia các chương trình nhân đạo, hỗ trợ địa phương.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Ngoại vụ thông tin: “NGND không chỉ là công cụ kết nối quốc tế mà còn là phương tiện để lan tỏa hình ảnh Huế, đưa di sản văn hóa, lịch sử và con người Huế gần gũi hơn với bạn bè thế giới. Chúng tôi mong muốn mỗi chương trình giao lưu, mỗi dự án hợp tác đều để lại dấu ấn sâu sắc về một Huế giàu bản sắc, thân thiện và năng động”.

Thành phố Huế đã ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế với tỉnh Nara (Nhật Bản) và tỉnh Chungcheonam (Hàn Quốc), đồng thời xúc tiến các thỏa thuận với đối tác ở Thụy Sĩ, nâng tổng số quan hệ hợp tác cấp tỉnh, thành phố lên 17 cặp. Huế còn đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc tế như Hội nghị Quốc tế các Thị trưởng nói tiếng Pháp (AIMF) lần thứ 45, Hội nghị OWHC khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 5 và Hội nghị Chính quyền địa phương và Khu vực Đông Á lần thứ 14. Những sự kiện này tạo điều kiện để các địa phương trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm về quản lý, bảo tồn di sản và phát triển địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế ra thế giới.

Đặc biệt, các hoạt động giao lưu cộng đồng được đánh giá cao. Ông Eric SOULIER, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Pháp kiêm Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam chia sẻ: “Trên cương vị tham tán, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố và mở rộng các hoạt động hợp tác với Huế, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, di sản và sáng tạo. Huế là địa phương trọng điểm trong đối ngoại nhân dân của Pháp tại Việt Nam, và chúng tôi mong muốn tăng cường các chương trình giao lưu, kết nối cộng đồng Pháp ngữ, đồng thời tham gia tích cực các kỳ Festival Huế, góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác song phương một cách thiết thực và hiệu quả”.

Không chỉ các lãnh đạo quốc tế, du khách cũng cảm nhận rõ sự gắn kết và thân thiện của Huế. Ông Takahashi Hiroshi, du khách Nhật chia sẻ: “Tôi ấn tượng với các chương trình giao lưu cộng đồng, từ trải nghiệm ẩm thực truyền thống đến các buổi biểu diễn nghệ thuật và lễ hội địa phương. Qua đó, tôi cảm nhận được sự kết nối giữa Huế và thế giới, không chỉ là ngoại giao chính thức mà còn là sự kết nối giữa con người với con người”.

Ngoài giao lưu văn hóa, các hoạt động NGND còn gắn liền với giáo dục và du lịch. Nhiều trường học, trung tâm văn hóa và cơ sở du lịch tại Huế đã thiết lập các chương trình trao đổi, học bổng và trại hè quốc tế. Nhờ đó, học sinh, sinh viên và cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về văn hóa, lịch sử và truyền thống Huế. Đây cũng là dịp để quảng bá du lịch Huế, thu hút thêm nguồn lực, khách du lịch và nhà đầu tư quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cầu nối chiến lược cho hội nhập quốc tế

Vai trò nòng cốt của Sở Ngoại vụ không chỉ dừng lại ở các hoạt động giao lưu, mà còn thể hiện trong việc tổ chức lễ tân, hỗ trợ đoàn ra, đoàn vào, vận động viện trợ quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Sở đã phối hợp triển khai các dự án cộng đồng với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, các chương trình quảng bá Huế ở Séc, Bỉ, Thụy Sĩ và Úc đã tạo điều kiện cho nhà đầu tư quốc tế tìm hiểu môi trường đầu tư tại Huế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Du khách quốc tế thích thú với những trải nghiệm ở Huế

Huế đã tiếp đón gần 1.000 đoàn khách quốc tế, trong đó khoảng 30 đoàn cấp cao, tổ chức hơn 110 đoàn công tác ra nước ngoài, đảm bảo chu đáo và chuyên nghiệp. Sự kết nối giữa Sở Ngoại vụ và cộng đồng người Việt ở nước ngoài ngày càng sâu rộng, đóng góp nhiều dự án nhân đạo và đầu tư, củng cố hình ảnh Huế là điểm đến an toàn, thân thiện và hội nhập.

Ông Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định NGND là trụ cột quan trọng, không chỉ kết nối tình hữu nghị mà còn tạo ra các giá trị kinh tế - xã hội thiết thực. Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục là cầu nối, đưa Huế hội nhập sâu rộng với bạn bè quốc tế, đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về đối ngoại”.

NGND cũng là động lực thúc đẩy ngoại giao kinh tế, góp phần thu hút vốn FDI, ODA, vận động viện trợ quốc tế, quảng bá chính sách đầu tư và môi trường kinh doanh tại Huế. Thành phố đã cấp mới 11 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 40 triệu USD, đồng thời nhận hơn 41 tỷ đồng viện trợ quốc tế, giúp cải thiện an sinh xã hội, giáo dục và y tế.

Với những nỗ lực đồng bộ, công tác NGND của Huế đã khẳng định vai trò quan trọng trong kết nối, giao lưu và quảng bá hình ảnh thành phố, giúp Huế mở rộng mạng lưới quan hệ, nâng cao hiệu quả hợp tác với các tỉnh, thành phố nước ngoài; đồng thời trở thành hình mẫu về hội nhập, thân thiện và sáng tạo.

Sở Ngoại vụ xác định tiếp tục đổi mới phương thức đối ngoại, lấy hội nhập kinh tế làm động lực, tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố quan hệ hữu nghị quốc tế và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ngoại vụ. Với những định hướng này, Huế sẽ phát triển toàn diện, từ ngoại giao chính thức đến NGND, từ hội nhập sang tiên phong, từ tiếp nhận sang chủ động đóng góp vào cộng đồng quốc tế, giữ vững vai trò là cầu nối hữu nghị - động lực phát triển - hình ảnh quốc tế của Cố đô Huế.