Đầu tư hạ tầng điện

Tuyên truyền người dân sử dụng điện tiết kiệm và an toàn

Không ngừng đầu tư

Những năm gần đây, hệ thống điện trên địa bàn TP. Huế không ngừng được đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2021 - 2025, sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng bình quân khoảng 5,48%/năm, đạt hơn 10.166 triệu kWh. Riêng năm 2025, sản lượng điện thương phẩm đạt 2,229 tỷ kWh, tăng 4,58% so với năm trước.

Hiện nay, lưới điện 110kV của thành phố gồm 16 trạm biến áp với tổng công suất 683 MVA, cơ bản đáp ứng nhu cầu phụ tải hiện tại. Hệ thống đường dây 110kV với 27 cung đoạn vận hành ổn định, hệ số mang tải bình quân khoảng 48,7%, cho thấy vẫn còn dư địa để khai thác. Tổng công suất nguồn điện trên địa bàn đạt hơn 627 MW, với cơ cấu đa dạng gồm: Thủy điện, điện mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng khu vực.

Công tác đầu tư xây dựng lưới điện được triển khai khá đồng bộ. Giai đoạn 2021 - 2025 đã hoàn thành 4 dự án lưới điện 110kV với tổng chiều dài hơn 36,5km đường dây và bổ sung 160 MVA công suất trạm. Ở cấp điện áp trung, hạ áp, có 180 dự án đã được hoàn thành với hơn 350km đường dây trung áp, hơn 453km đường dây hạ áp và hơn 287 MVA công suất trạm biến áp, góp phần ổn định nguồn cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng.

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ dài hạn, áp lực đối với hệ thống điện vẫn còn lớn. Nhu cầu điện dự báo tiếp tục tăng nhanh khi TP. Huế đẩy mạnh phát triển các khu đô thị mới, khu du lịch ven biển, các dự án hạ tầng giao thông, công nghiệp có quy mô lớn... Điều này đòi hỏi hệ thống điện không chỉ đáp ứng đủ mà còn phải dự phòng để bảo đảm vận hành an toàn, ổn định.

Mở rộng nguồn cung

Theo ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc Công ty Điện lực Huế, giai đoạn 2025 - 2027, ngành điện tiếp tục triển khai nhiều dự án trọng điểm với quy mô hơn 48km đường dây 110kV và bổ sung 63 MVA công suất trạm biến áp. Đồng thời, các dự án trung, hạ áp cũng được đầu tư nhằm phục vụ phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, với 24 dự án dự kiến triển khai nhằm bổ sung hơn 34km đường dây trung áp, hơn 87km đường dây hạ áp, đồng thời tăng thêm 31,34 MVA công suất trạm.

Định hướng đến năm 2030, TP. Huế sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện theo quy hoạch. Nhiều công trình quan trọng được đặt ra, như xây dựng mới các trạm biến áp 110kV, cải tạo và nâng công suất hàng loạt trạm hiện hữu; phát triển các tuyến đường dây liên kết nhằm tăng cường khả năng cấp điện linh hoạt, an toàn.

Ở cấp điện áp cao hơn, nhu cầu đầu tư các trạm 220kV đang trở nên cấp thiết. Dự kiến trong năm 2026, ngành điện sẽ bổ sung khoảng 250 MVA công suất thông qua việc xây dựng mới trạm 220kV Chân Mây và nâng công suất trạm 220kV Phong Điền. Giai đoạn 2027 - 2030 tiếp tục đầu tư thêm khoảng 375 MVA, bao gồm trạm 220kV Hương Thủy và nâng công suất trạm 220kV Chân Mây.

Tuy vậy, thực tế cho thấy, việc phát triển hạ tầng điện vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Một số dự án còn chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng… Sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch điện với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị trong một số trường hợp khiến nhiều dự án phải điều chỉnh, kéo dài thời gian thực hiện.

Ông Đặng Hữu Phúc, TUV, Giám đốc Sở Công Thương cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bứt phá trong những năm đến, cần thiết phải đầu tư hạ tầng điện để tạo nền tảng cho các hoạt động khác phát triển. Vì vậy, khi quy hoạch, xây dựng hạ tầng điện phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất các thủ tục liên quan để triển khai thuận lợi, đảm bảo dư địa tốt, có nguồn điện dự phòng cho tăng trưởng, nâng cao chất lượng phát triển trong dài hạn.

Bên cạnh đó, thành phố cũng cần xây dựng cơ chế khuyến khích phù hợp để huy động nguồn lực xã hội tham gia đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo. Ngoài ra, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cũng cần được các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân quan tâm thực hiện tốt hơn nữa nhằm giảm áp lực lên hệ thống trong xu thế nhu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng.