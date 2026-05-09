Phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ qua tuyến biên giới phía bắc

Lực lượng hải quan đang kiểm tra hàng hóa nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả mạo nhãn hiệu.

Triển khai Công điện số 38-CĐ/TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời thực hiện Kế hoạch số 13576/KH-CHQ ngày 10/3/2026 và Công văn số 15923/CHQ-ĐTCBL ngày 6/5/2026 của Cục Hải quan, lực lượng hải quan đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn và phát hiện nhiều vụ việc vi phạm tại Lạng Sơn, Quảng Ninh và Cao Bằng.

Tại Lạng Sơn, Đội Kiểm soát chống buôn lậu miền bắc (Đội 1) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Hải quan cửa khẩu Chi Ma (Chi cục Hải quan khu vực VI) kiểm tra thực tế lô hàng nhập khẩu loại hình A11 mở tờ khai ngày 13/5/2026. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 7 mục hàng hóa có dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gồm 30 áo phông nam ngắn tay gắn nhãn hiệu Burberry; 490 đôi dép người lớn và trẻ em gắn nhãn hiệu Crocs, adidas; cùng 180 túi xách gắn nhãn hiệu Coach.

Cũng tại địa bàn Lạng Sơn, Đội 1 phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị kiểm tra lô hàng quá cảnh mở tờ khai ngày 10/5/2026. Kết quả kiểm tra cho thấy ngoài các mặt hàng phù hợp khai báo còn có 14 mục hàng không khai báo. Đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện 4 mục hàng không phù hợp khai báo có dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gồm: 432 tuýp sữa rửa mặt, 2.592 tuýp kem trị sẹo, 936 hộp kem ủ tóc, 432 hộp kem bôi săn chắc mông, 480 hộp kem dưỡng ẩm mang nhãn hiệu Sadoer; 4.200 hộp kem chống nắng nhãn hiệu Formbo; cùng 250 đôi giày cao gót nữ gắn nhãn hiệu Dolce&Gabbana.

Tại Móng Cái (Quảng Ninh), Đội 1 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái kiểm tra lô hàng quá cảnh mở tờ khai và phát hiện nhiều sai lệch so với khai báo. Cụ thể, ngoài các mặt hàng phù hợp khai báo, lực lượng chức năng phát hiện 6 mục hàng không có hàng theo khai báo, 3 mục hàng thiếu số lượng và 23 mục hàng không khai báo.

Trong số này có 8 mục hàng nghi vấn là hàng đã qua sử dụng, gồm 54 máy tính xách tay mang các nhãn hiệu Lenovo, Acer, HP, Asus, Apple, Dell; 24 điện thoại di động iPhone; 40 máy tính bảng Apple.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 3 mục hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, giả mạo xuất xứ, gồm 504 dây sạc điện thoại ghi xuất xứ “Made in Vietnam”; 1.000 củ sạc điện thoại có biểu tượng quả táo và dòng chữ “Designed Apple”; cùng 15 đôi dép nam gắn nhãn hiệu Louis Vuitton.

Tại Cao Bằng, Đội 1 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Chi cục Hải quan khu vực XVI) kiểm tra lô hàng quá cảnh mở tờ khai ngày 11/5/2026 và phát hiện 22 máy tính xách tay nghi đã qua sử dụng mang nhãn MacBook Pro, MacBook có biểu tượng quả táo khuyết; 9 máy tính xách tay hiệu Microsoft nghi đã qua sử dụng cùng một số mặt hàng không khai báo.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan Hải quan tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đánh giá của cơ quan Hải quan, kết quả đấu tranh bước đầu cho thấy các đơn vị đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trong tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát địa bàn; qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng đã qua sử dụng trái phép qua biên giới.

