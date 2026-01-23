Cần tạo sức hút cho phố đi bộ bên Vịnh đẹp thế giới

Góc phố đi bộ đường Nguyễn Văn giai đoạn đầu mới khai trương

Hoạt động thiếu đổi mới

Tối 4/1, chương trình đêm nhạc “Hát cho nhau nghe” tại phố đi bộ Nguyễn Văn đánh dấu cho sự trở lại của tuyến phố này sau nhiều tháng ngưng hoạt động. Nhiều người cho rằng đó là tín hiệu “thức giấc” sau đợt “ngủ đông”. Ông Cái Lê Chính Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô chia sẻ, địa phương cũng khởi động lại 3 điểm “check-in”, tổ chức âm nhạc kết nối cộng đồng và tiếp tục nghiên cứu phương án để tuyến phố đi bộ hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

Phố đi bộ Nguyễn Văn được khai trương từ tháng 5/2024, đúng dịp kỷ niệm 15 năm vịnh Lăng Cô được vinh danh Vịnh đẹp thế giới. Trong bối cảnh địa phương muốn đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nhất là du lịch về đêm, sự ra đời của tuyến phố này từng được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn mới, góp phần thúc đẩy thương mại - dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Ông Phạm Văn Phương, chủ homestay Hà Phương cho biết, khi mới hoạt động, tuyến phố này khá nhộn nhịp. Đáng tiếc sau một thời gian, lượng khách thưa dần do các hoạt động thiếu đổi mới. Bên cạnh đó, vấn đề vệ sinh môi trường ở đây cũng khiến du khách lo ngại.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc phố đi bộ Nguyễn Văn nằm xa vùng lõi trung tâm thành phố Huế là một hạn chế. Song, ở góc nhìn khác, chính khoảng cách ấy lại mở ra cho tuyến phố này những dư địa phát triển mà các phố đi bộ nội đô khó có được. Nếu các phố đi bộ trong trung tâm thành phố thường chịu áp lực về không gian chật hẹp, giao thông đông đúc, giới hạn về loại hình hoạt động và thời gian tổ chức, thì phố đi bộ Nguyễn Văn lại sở hữu không gian mở, thoáng đãng, gắn với mặt nước đầm An Cư và cảnh quan vịnh biển. Đây là lợi thế để phát triển các hoạt động trải nghiệm về đêm mang tính thư giãn, phù hợp với du lịch nghỉ dưỡng.

Trên địa bàn còn có cảng Chân Mây với nhiều tàu du lịch cập cảng, có nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn, homestay chất lượng. Đây là điều kiện thuận lợi để phục vụ cho nhóm du khách có nhu cầu trải nghiệm du lịch đêm, sẵn sàng chi tiêu cho ẩm thực, âm nhạc, các hoạt động văn hóa nếu sản phẩm đủ hấp dẫn.

Do các dịch vụ tại phố đi bộ còn đơn điệu và chưa có điểm nhấn đặc sắc khiến cho kỳ vọng trên chưa trở thành hiện thực. Ông Đạo cho biết, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, trong khi việc xã hội hóa, kêu gọi đầu tư còn khó khăn, dẫn đến tuyến phố hoạt động nhưng chưa thực sự sống động.

Ông Nguyễn Oai Phong, Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Victory (TP. Huế) cho rằng, phố đi bộ Nguyễn Văn mới thu hút được khách lẻ và nhóm gia đình, chưa thu hút được khách đoàn từ các đơn vị lữ hành khai thác. Nguyên nhân đến từ công tác quảng bá chưa hiệu quả, thiếu liên kết; còn doanh nghiệp lữ hành thiếu những thông tin, hình ảnh về phố đi bộ để giới thiệu đến du khách.

Kêu gọi đầu tư, tăng cường kết nối

Thực tế cho thấy, không riêng phố đi bộ Nguyễn Văn, nhiều phố đi bộ ở Huế và các địa phương khác từng rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng sau thời gian đầu sôi động. Phố đi bộ Hai Bà Trưng, phố đêm Hoàng Thành lại là những ví dụ cho thấy nếu thiếu bản sắc và chiến lược vận hành bài bản, phố đi bộ rất dễ rơi vào vòng lặp “sớm nở, chóng tàn”.

Vấn đề đặt ra là lựa chọn cho tuyến phố ấy một hướng đi khác biệt. Với phố đi bộ Nguyễn Văn, sự khác biệt ở chỗ làm sao khai thác triệt để lợi thế cạnh Vịnh đẹp thế giới.

Nhiều chuyên gia cho rằng, để phố đi bộ Nguyễn Văn phát huy hiệu quả, cần một chiến lược định vị rõ ràng. Tuyến phố này nên được xác định là không gian trải nghiệm ven vịnh, gắn với nghỉ dưỡng, ẩm thực biển và các hoạt động văn hóa về đêm.

Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Victory Nguyễn Oai Phong cho rằng, địa phương cần có sự kết nối chặt chẽ, hiệu quả hơn với Hội Lữ hành, các doanh nghiệp lữ hành trong công tác xây dựng tour, tuyến và quảng bá sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó, cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, dịch vụ mua sắm, vui chơi, giải trí ở phố đi bộ. Địa phương cũng cần có những cơ chế mở cho doanh nghiệp, phù hợp với các hoạt động du lịch về đêm.

Theo ông Đạo, sắp tới, địa phương sẽ nghiên cứu để quy hoạch lại các điểm kinh doanh với hình thức các gian hàng đẹp mắt hơn, đưa ẩm thực, sản phẩm đặc trưng của địa phương giới thiệu đến du khách. Địa phương cũng nỗ lực phối hợp các đơn vị kêu gọi đầu tư, xã hội hóa nhằm tạo nguồn lực và sức hút bền vững hơn cho phố đi bộ bên Vịnh đẹp thế giới.

Từng trải nghiệm ở phố đi bộ Nguyễn Văn, tôi nhận thấy nơi đây không thiếu lợi thế. Điều còn thiếu là một cách tiếp cận đủ khác biệt và quyết tâm làm đến nơi đến chốn. Khi xác định được hướng đi, đầu tư có chiều sâu và vận hành bài bản, tuyến phố này hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn riêng ở Chân Mây - Lăng Cô, một không gian đi bộ bên Vịnh đẹp thế giới, đủ sức níu chân du khách, thay vì chỉ là một phố đi bộ hoạt động cầm chừng như nhiều nơi khác.