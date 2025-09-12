Chân Mây - Lăng Cô tìm hướng phát triển du lịch

Gắn các hoạt động lễ hội để phát triển du lịch ở Chân Mây - Lăng Cô

Nhiều tài nguyên, thiếu sản phẩm chủ lực

So với nhiều xã, phường khác, Chân Mây - Lăng Cô có nhiều tài nguyên để phát triển du lịch. Bên cạnh vịnh Lăng Cô được công nhận là một trong những vịnh đẹp của thế giới, xã Chân Mây - Lăng Cô còn có hệ thống các suối, thác đẹp như: Suối Mơ, suối Thác Đổ, suối Voi… Ngoài ra, vẻ đẹp của đầm Lập An đang trở thành một điểm đến hấp dẫn được du khách ưa thích. Trên địa bàn còn có cảng Chân Mây thường xuyên thu hút các siêu tàu du lịch cập cảng, đưa khách du lịch quốc tế đến trải nghiệm ở các tỉnh, thành miền Trung Việt Nam.

Ông Trần Văn Minh Quân, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, thời gian qua, du lịch - dịch vụ ở xã đã có bước tăng trưởng khá, với lượt khách bình quân tăng 16%/năm. Riêng năm 2024, lượng khách lưu trú đạt khoảng 350 nghìn lượt. Tuy vậy, so với điều kiện tiềm năng lợi thế sẵn có thì tốc độ phát triển nói trên vẫn chưa tương xứng.

Dẫn chứng cho sản phẩm du lịch, dịch vụ chưa phong phú, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Sản phẩm Hội Lữ hành TP. Huế - bà Dương Thị Công Lý cho rằng, địa phương có bãi biển đẹp song dịch vụ chưa nhiều, chủ yếu đơn thuần là tắm biển, thưởng thức hải sản; thiếu hoạt động vui chơi, giải trí. Các dịch vụ trên biển như lặn ngắm san hô, lướt sóng, dù lượn… chưa phát triển.

Trên đầm Lập An, ngoài dịch vụ ẩm thực, "check-in", vẫn chưa có nhiều trải nghiệm trên đầm cho du khách. Tương tự, tại các điểm suối, thác, thiếu nhiều hoạt động trải nghiệm. Chân Mây - Lăng Cô được ví như điểm đến có nhiều chỗ ăn nhưng thiếu chỗ chơi. Điều này khiến việc giữ chân du khách lưu trú dài ngày trở nên khó khăn. “Các khu nghỉ dưỡng thì ổn nhưng thiếu điểm vui chơi, giải trí. Địa phương có mở tuyến phố đi bộ về đêm ven đầm Lập An, nhưng tìm đến chẳng thấy, nghe mấy tháng nay đang tạm dừng hoạt động. Việc thiếu sản phẩm du lịch, khiến chúng tôi chọn phương án ra Lăng Cô ăn hải sản, nhưng tối lại vào Đà Nẵng chơi”, bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai, du khách TP. Hồ Chí Minh chia sẻ.

Con đường ven đầm Lập An

Thực tế, cũng vì nghèo sản phẩm, nên dù các tàu du lịch quốc tế cập cảng Chân Mây song nhiều du khách quốc tế chưa chọn các điểm du lịch ở đây. Đó là một điều luyến tiếc bởi khả năng chi tiêu của khách du lịch tàu biển khá cao nếu họ được trải nghiệm.

Ông Quân trăn trở, nguyên nhân lớn nhất khiến thế mạnh du lịch chưa thể bứt phá là thiếu nhà đầu tư. Dù sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên nhưng thiếu nhà đầu tư có tầm thì tiềm năng vẫn chưa được “đánh thức”, khó có các ý tưởng, sản phẩm mới, hấp dẫn. Mặt khác, tính chuyên nghiệp của điểm đến; sự liên kết giữa các đơn vị lữ hành, cơ sở kinh doanh dịch vụ còn rời rạc, chưa tạo sức mạnh để thúc đẩy du lịch địa phương bứt phá.

Nghiên cứu, tạo đột phá

Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, xã Chân Mây - Lăng Cô đã thành lập đoàn công tác thực địa nhằm nắm bắt tình hình phát triển du lịch - dịch vụ; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Lãnh đạo địa phương cũng chủ động kết nối với doanh nghiệp để tìm hướng đi, sản phẩm mới trên nền tảng lợi thế sẵn có.

Ông Lưu Đức Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, khẳng định: Tiếp tục xác định du lịch - dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, xã Chân Mây - Lăng Cô cũng đưa phát triển du lịch - dịch vụ trở thành một trong 4 chương trình trọng điểm và một trong 3 khâu đột phá của địa phương trong giai đoạn 2025 - 2030.

Theo Chủ tịch UBND xã Trần Văn Minh Quân, hiện địa phương đã phối hợp với doanh nghiệp khảo sát và đề xuất nhiều ý tưởng khai thác đầm Lập An, trong đó có xây dựng điểm check-in, di dời cọc hàu để phát triển trải nghiệm du lịch trên đầm. Địa phương cũng định hướng phát triển kinh tế đêm gắn với khu phố chợ Lăng Cô và tuyến phố đi bộ đường Nguyễn Văn, ven đầm Lập An. Thời gian tới, tại đây sẽ khai thác các dịch vụ về đêm, đồng thời đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với du khách. Xã sẽ mời các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch bàn bạc, tìm hướng quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng.

Bà Huỳnh Thị Thùy Vân, Giám đốc Công ty TNHH 4LLIN chi nhánh Huế cho biết, đơn vị đã khảo sát để xây dựng ý tưởng sản phẩm, kêu gọi đầu tư. Công ty sẽ phối hợp cùng địa phương và ngành du lịch tìm kiếm nhà đầu tư, phát triển sản phẩm nhằm thu hút khách tàu biển và tạo điểm dừng chân kéo khách từ Đà Nẵng, Hội An ra Chân Mây - Lăng Cô trải nghiệm.

Về lâu dài, xã Chân Mây - Lăng Cô sẽ phối hợp cùng Sở Du lịch và các đơn vị liên quan nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, mang bản sắc địa phương, gắn với bảo tồn thiên nhiên. Đồng thời, kêu gọi đầu tư vào các dịch vụ vui chơi, giải trí; mở rộng loại hình du lịch biển, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch trải nghiệm…

Việc kêu gọi đầu tư gắn với định hướng của địa phương là phát triển du lịch - dịch vụ đa dạng, đặc trưng, khác biệt, hướng đến đẳng cấp quốc tế với các khu nghỉ dưỡng ven biển, đầm phá; đầu tư khai thác hiệu quả vịnh đẹp Lăng Cô. Ngoài ra, xã Chân Mây - Lăng Cô sẽ đẩy mạnh hợp tác với các địa phương lân cận, trong đó có Đà Nẵng, để hình thành tour tuyến liên hoàn.