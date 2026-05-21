Biển gọi

HNN - So với nhiều địa phương có biển khác, biển Huế thường mang một vẻ đẹp rất riêng, nhẹ nhàng và quyến rũ bởi sự giản đơn dịu dàng. Những năm gần đây, vẻ đẹp ấy như càng thêm phần quyến rũ nhờ tuyến giao thông ven biển mới cùng cây cầu vượt cửa biển Thuận An vừa được nối nhịp. Từ đây, du khách phương xa về Huế có thể bắt đầu từ vịnh biển xanh trong của Lăng Cô, men theo những cung đường ven biển đầy gió để đi qua Vinh Thanh, Thuận An, Hải Dương rồi thẳng về vùng biển bình yên của Quảng Điền.

Không chỉ là nghỉ dưỡng, về cùng biển Huế hôm nay, du khách còn có thể trải nghiệm những hoạt động rất đời thường cùng với người dân bản xứ, như: Thức dậy thật sớm để đón bình minh trên biển, theo chân ngư dân kéo lưới, tự tay chọn mua những mẻ hải sản tươi xanh…

Mùa hè rực rỡ đang về, Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này trân trọng kính mời bạn đọc “đón gió biển” qua những khoảnh khắc ảnh của tác giả Bảo Châu, thay lời hẹn thân thiện về thăm biển Huế trong những ngày tới.

Làng biển trù phú với cây cầu vượt cửa biển Thuận An   
 Nghề biển

 
Du lịch trải nghiệm  
Nô nức với con sóng 
Cá trích - Quà của biển 
Góc check-in mới ở bãi biển Hải Dương

 Từ khóa: biển gọiLăng Côbiển Quảng Điền
Tết về bên chân sóng

Trên những đường thôn ngõ xóm xã Chân Mây - Lăng Cô, bước chân của những người lính biên phòng đến với người dân, hòa cùng thanh âm rộn rã ngày xuân, để cái Tết của những cư dân vùng bên chân sóng càng thêm hân hoan trong lòng người.

Ấm áp “Chợ Tết Nhân ái” tại xã Chân Mây - Lăng Cô

Sáng 24/1, Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Chân Mây - Lăng Cô và đơn vị tài trợ chính là Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken tổ chức lễ khai mạc “Chợ Tết Nhân ái - Xuân Bính Ngọ 2026” và trao tặng 300 suất quà tết cho người dân khó khăn trên địa bàn xã.

