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ClockThứ Hai, 10/08/2026 08:07

Dấu ấn từ những sáng kiến làm chủ công nghệ

HNN - Không ngừng học hỏi, chủ động làm chủ công nghệ để áp dụng vào thực tiễn sản xuất, kỹ sư trẻ Cao Huy Đỗ, cán bộ Phòng Điều độ, Công ty Điện lực Huế (PC Huế) đã ghi dấu ấn bằng nhiều sáng kiến có giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vận hành hệ thống điện, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng lưới điện thông minh.

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Anh Cao Huy Đỗ (giữa) cùng các đồng nghiệp. 

Khát vọng đổi mới

Tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng và hoàn thành chương trình thạc sĩ kỹ thuật điều khiển - tự động hóa, năm 2018, anh Cao Huy Đỗ về công tác tại PC Huế. Từ vị trí biên tập dữ liệu lưới điện đến kỹ sư SCADA (thiết kế, lập trình, vận hành và bảo trì hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu) thuộc Phòng Điều độ, anh có điều kiện trực tiếp tham gia quản lý, vận hành hệ thống điện và tiếp cận những yêu cầu đổi mới của ngành trong quá trình chuyển đổi số.

Đặc thù công việc SCADA đòi hỏi anh Cao Huy Đỗ không chỉ nắm vững chuyên môn mà còn thường xuyên cập nhật công nghệ để bảo đảm hệ thống giám sát, điều khiển vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả. Mỗi hoạt động, sự cố hay yêu cầu mới trong sản xuất đều trở thành cơ hội để anh tích lũy kinh nghiệm, tìm hiểu công nghệ, nhìn nhận những vấn đề cần cải tiến.

Từ đó, anh Cao Huy Đỗ cùng tập thể Phòng Điều độ triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, như: xây dựng cơ sở dữ liệu SCADA cho các trạm biến áp 110 kV mới; đưa hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối (DAS) vào vận hành; xây dựng trung tâm điều khiển dự phòng; chuyển đổi hạ tầng truyền thông từ công nghệ 2G, 3G sang 4G và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống điều khiển... Những nhiệm vụ này góp phần nâng cao năng lực giám sát, điều khiển từ xa, rút ngắn thời gian xử lý sự cố; đồng thời giúp anh hiểu rõ hơn những khó khăn, bất cập trong quá trình vận hành. Thực tế đó cũng giúp anh Cao Huy Đỗ hình thành nhiều ý tưởng cải tiến kỹ thuật, từng bước hiện thực hóa các sáng kiến ứng dụng trong đơn vị.

Những sáng kiến giá trị

Một trong những sáng kiến tiêu biểu của anh Cao Huy Đỗ xuất phát từ quá trình triển khai các dự án tự động hóa lưới điện. Trước đây, việc tạo dữ liệu Process Object cho phần mềm MicroSCADA SYS600 chủ yếu được thực hiện thủ công với số lượng lớn tín hiệu cần khai báo, dễ phát sinh sai sót và ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Do vậy, anh Cao Huy Đỗ cùng đồng nghiệp nghiên cứu, xây dựng công cụ tự động tạo cơ sở dữ liệu Process Object. Giải pháp giúp tự động hóa quy trình khai báo, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm tính đồng nhất giữa các thiết bị và rút ngắn đáng kể thời gian triển khai hệ thống SCADA. Sáng kiến giúp làm lợi cho đơn vị khoảng 200 triệu đồng, đồng thời tạo ra công cụ hữu ích phục vụ lâu dài trong công tác quản lý, vận hành của PC Huế.

Trong quá trình đổi mới của ngành điện, hạ tầng viễn thông chuyển đổi từ công nghệ 2G, 3G sang 4G, anh cùng nhóm nghiên cứu thiết kế, chế tạo Modem Router 4G VPN và xây dựng VPN Server phục vụ kết nối SCADA. Giải pháp này giúp PC Huế chủ động trong việc chuyển đổi công nghệ truyền thông, giảm chi phí đầu tư, nâng cao độ ổn định của hệ thống điều khiển từ xa. Đây là giải pháp được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công nhận là sáng kiến cấp EVN.

Năm 2024, anh Cao Huy Đỗ cùng các cộng sự nghiên cứu chế tạo robot tự hành phục vụ vận hành trạm biến áp 110kV không người trực. Robot được tích hợp camera quang học, camera nhiệt, khả năng tự hành, tránh vật cản, điều khiển từ xa và tự động quay về trạm sạc. Sáng kiến này góp phần nâng cao hiệu quả kiểm tra thiết bị, giảm áp lực cho lực lượng vận hành, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng trạm biến áp số, lưới điện thông minh.

Ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc PC Huế cho biết, những sáng kiến của anh Cao Huy Đỗ không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản lý, vận hành hệ thống điện của đơn vị. Cũng từ những nghiên cứu và sáng tạo kỹ thuật trên, nhiều năm liền anh Cao Huy Đỗ được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Đặc biệt, giải pháp “Thiết kế, chế tạo robot tự hành phục vụ vận hành trạm biến áp 110kV không người trực” của anh và các cộng sự đã đoạt giải Ba Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (nay thành phố Huế) lần thứ XIV năm 2024; đồng thời các công trình nghiên cứu cũng được giới thiệu tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ điện lực toàn quốc năm 2025.

Bài, ảnh: Song Minh
 Từ khóa:
sáng kiếnlàm chủcông nghệ
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