Phụ nữ ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh thương mại

Hội viên phụ nữ thể hiện kỹ năng livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Thanh Thảo

Từ những mô hình hiệu quả

Khi dịch COVID-19 bùng phát, doanh thu từ cửa hàng trực tiếp và các kênh phân phối truyền thống của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Liên Minh Xanh (chuyên sản xuất, kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm từ thiên nhiên) bị ảnh hưởng nặng nề. Để tiếp tục hoạt động và phát triển, quản lý của Công ty đã tận dụng các nền tảng số như Zalo, Facebook, TikTok, Shopee, Lazada... để bán hàng. Nhờ đó, ngay trong năm 2022, doanh thu của Công ty đã tăng 30%. Không mất quá nhiều chi phí khi tiếp cận với các nền tảng mạng xã hội hay sàn thương mại điện tử, thế nhưng qua đó, Công ty có thể tiếp cận được với đa dạng khách hàng, nhiều lứa tuổi...

Không chỉ cung cấp các dịch vụ nông nghiệp đơn thuần, nhờ ứng dụng công nghệ trong kinh doanh, những sản phẩm của Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và dịch vụ Thủy Biều đã vươn tới những thị trường xa. Nhờ việc quảng bá hình ảnh, chất lượng của nông sản trên các nền tảng số mà trái thanh trà Thủy Biều đã được đưa vào chuỗi siêu thị Kingfoodmart tại TP. Hồ Chí Minh và đến với rất nhiều cơ sở kinh doanh trái cây sạch ở Hà Nội. Khi nông sản có đầu ra thuận lợi, giá cả sẽ ổn định, bà con không còn nỗi lo được mùa, mất giá.

Trước đây, chị Nguyễn Thị Bé Ba, Giám đốc HTX Nước mắm truyền thống Phú Thuận, phường Thuận An chưa từng nghĩ đến việc chạy quảng cáo, bán sản phẩm trên tất cả các nền tảng số. “Sau khi các sản phẩm nước mắm truyền thống của HTX được đăng ký nhãn hiệu, chúng tôi mạnh dạn đưa những chai nước mắm truyền thống có thương hiệu ra thị trường xa hơn. Hiện tại, sản phẩm của HTX đã có mặt ở nhiều nền tảng kinh doanh trực tuyến và mang lại hiệu quả khá tốt”, chị Bé Ba cho biết.

Chú trọng chuyển đổi số

Thông qua các buổi tập huấn do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố, Liên minh HTX... tổ chức, chị Nguyễn Thị Bé Ba và các thành viên HTX Nước mắm truyền thống Phú Thuận đã học được nhiều kỹ năng tiếp thị số, như: Thành thạo trong việc xây dựng hình ảnh sản phẩm hấp dẫn, cách viết nội dung thu hút khách hàng và chạy quảng cáo hiệu quả; biết sử dụng các ứng dụng, phần mềm để quản lý đơn hàng, theo dõi doanh thu và chăm sóc, tương tác với khách hàng.

Cuối năm 2025, chúng tôi có dịp tham dự tập huấn chuyên đề “Ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến thương mại” do LHPN phường Phú Bài phối hợp với Hội LHPN thành phố tổ chức. Tại đây, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại; hướng dẫn cách đăng ký, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số, như Postmart, Voso, TikTok Shop, Facebook… Chủ tịch Hội LHPN phường Huỳnh Ngọc Trang cho biết, thông qua tập huấn nhằm góp phần nâng cao năng lực kinh doanh cho chị em phụ nữ. Đồng thời, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Phối hợp tập huấn, trang bị kiến thức và kỹ năng để hội viên từng bước áp dụng công nghệ số vào phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là một trong những hoạt động nổi bật của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố thời gian qua. Từ những kiến thức đã học được, cùng sự trợ lực của các cấp hội trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nhiều HTX, tổ hợp tác... do phụ nữ làm chủ, nhiều mô hình kinh doanh của hội viên phụ nữ đã phát triển vượt bậc, mang lại hiệu quả kinh tế cao; góp phần khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Theo bà Trần Thị Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế, thời gian qua, Hội LHPN thành phố luôn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chỉ đạo, triển khai, tổ chức các hoạt động hội. Qua đó, góp phần thực hiện khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội”, nâng cao hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn, nhất là việc trang bị kiến thức về chuyển đổi số để giúp phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.