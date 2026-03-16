Liên kết sản phẩm du lịch theo gói, quảng bá đặc sản địa phương

Các trải nghiệm làm nón được du khách nước ngoài thích thú

“Đánh thức” nhiều giá trị

Cách đây nửa năm, trong một chương trình xúc tiến quảng bá du lịch của tỉnh Thái Nguyên tại TP. Huế, câu chuyện mà những người làm du lịch tỉnh bạn mở đầu với chúng tôi không phải bằng các con số tăng trưởng, mà bằng… một chén trà. Đó là sản phẩm OCOP - đặc sản trà Thái Nguyên. Từ cây chè, chén trà, họ kể về cách địa phương đang kết hợp du lịch với quảng bá sản phẩm đặc trưng và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Những sản phẩm chè nổi tiếng không chỉ để du khách thưởng thức, mà còn trở thành một phần của hành trình trải nghiệm: Từ tham quan vùng chè, nghe kể chuyện về nghề làm trà đến trực tiếp tham gia các công đoạn chế biến và thưởng trà. Các điểm đến nổi tiếng của Thái Nguyên được khéo léo đưa vào chương trình tour để khách vừa tham quan, vừa trải nghiệm. Cách làm hiệu quả không chỉ tạo thêm trải nghiệm mới cho du khách mà còn giúp nâng cao giá trị cho nông sản địa phương. Năm 2025, tỉnh miền núi phía bắc này thu hút hơn 7,3 triệu lượt khách.

Ngay sát Huế, nhiều chủ thể OCOP tại Đà Nẵng cũng chủ động chuyển đổi cách tiếp cận, kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm. Đơn cử như Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Gò Nổi (TP. Đà Nẵng) xây dựng mô hình tour trải nghiệm nông thôn gắn với quy trình sản xuất tinh dầu sạch. Du khách có thể tham quan vùng nguyên liệu, tìm hiểu quy trình chưng cất và trải nghiệm một số công đoạn sản xuất. Đó là cách tiếp thị trực quan và thuyết phục nhất đối với sản phẩm địa phương, giúp tăng giá trị cho nông sản, mở ra sinh kế mới cho cộng đồng và góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của địa phương.

Tại Huế, việc liên kết sản phẩm du lịch theo gói được nhắc đến nhiều năm nay. Song, việc tạo ra các sản phẩm du lịch đặc sắc, có tính kết nối và điểm nhấn vẫn còn trăn trở. Một dịp về Lăng Cô, chúng tôi bắt gặp nhóm du khách nước ngoài đang hỏi người dân bản địa về các mô hình trải nghiệm. Trong đầu họ là những ý tưởng khá thú vị: Đi cùng ngư dân bắt hàu trên đầm An Cư, hay tìm hiểu cách người dân chưng cất dầu tràm. Thế nhưng sau nhiều lần hỏi thăm, mong muốn ấy cuối cùng bất thành vì những sản phẩm trải nghiệm như vậy chưa được tổ chức thành dịch vụ du lịch rõ ràng.

Thương hiệu và đặc sản chè Truồi nếu kết hợp làm du lịch sẽ tạo thêm hướng đi cho sản phẩm địa phương

Tạo sức hấp dẫn cho điểm đến và sản phẩm

Ngày 23/2/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Trong đó, ngành du lịch được yêu cầu triển khai các giải pháp thúc đẩy liên kết sản phẩm du lịch theo gói, gắn hoạt động du lịch với quảng bá và tiêu dùng sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Thực tế, những năm gần đây, bên cạnh du lịch văn hóa - di sản, thành phố đã quan tâm đầu tư các loại hình như du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Hiện nay, trên địa bàn có 12 điểm du lịch nông nghiệp, sinh thái và cộng đồng được UBND thành phố công nhận. Một số sản phẩm du lịch đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao gắn với các điểm du lịch sinh thái, cộng đồng. Bên cạnh đó, hệ thống làng nghề truyền thống với những sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa như hoa giấy Thanh Tiên, tranh làng Sình, nón lá, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ… cũng là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch trải nghiệm.

Tuy vậy, nhiều mô hình du lịch cộng đồng ở các địa phương vẫn còn hạn chế về tính chuyên nghiệp. Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm nhìn nhận, kỹ năng tổ chức hoạt động du lịch, khả năng ngoại ngữ, cách kể câu chuyện văn hóa cho du khách… vẫn là những điểm yếu cần được cải thiện. Ngoài ra, hoạt động xúc tiến quảng bá chưa thường xuyên; quy mô các mô hình còn nhỏ lẻ; sự liên kết giữa các điểm đến, làng nghề và sản phẩm OCOP chưa thực sự chặt chẽ khiến hiệu quả khai thác vẫn ở mức có hạn.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng các gói sản phẩm du lịch tích hợp đang được xem là hướng đi cần thiết. Thay vì chỉ tham quan điểm đến, các chương trình tour có thể kết hợp nhiều trải nghiệm như tham quan di sản, tìm hiểu làng nghề, thưởng thức ẩm thực bản địa và mua sắm đặc sản địa phương.

Đơn cử như một hành trình du lịch có thể bắt đầu từ tham quan di sản, tiếp nối bằng trải nghiệm làm sản phẩm thủ công tại làng nghề, thưởng thức các món ăn truyền thống và kết thúc bằng việc lựa chọn những sản phẩm OCOP làm quà. Cách tiếp cận này không chỉ kéo dài thời gian lưu trú của du khách mà còn tạo thêm giá trị cho chuỗi dịch vụ du lịch.

Để những sản phẩm như vậy hình thành và vận hành hiệu quả, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa nhiều chủ thể: Doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, làng nghề, các cơ sở sản xuất OCOP và chính quyền địa phương. Trong đó, doanh nghiệp lữ hành đóng vai trò thiết kế chương trình tour và kết nối thị trường; các làng nghề và cơ sở OCOP cung cấp trải nghiệm thực tế cũng như sản phẩm đặc trưng; còn chính quyền hỗ trợ về quy hoạch, hạ tầng và xúc tiến quảng bá. Khi các mắt xích này được kết nối thành một chuỗi giá trị, du lịch không chỉ mang lại lợi ích cho ngành dịch vụ mà còn góp phần bảo tồn văn hóa, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.