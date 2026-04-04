Tìm chỗ đứng cho sản phẩm nghề truyền thống

Nghề nón lá ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu khách hàng

Hồi sinh

Trong tổng số hơn 1.500 phụ nữ tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, không ít người từng đối mặt với những khó khăn khi các mô hình khởi nghiệp là các sản phẩm truyền thống. Bởi, các sản phẩm truyền thống dần mất đi sức hút trên thị trường. Thị hiếu khách hàng thay đổi, sản phẩm thiếu tính cạnh tranh, kênh tiêu thụ hạn chế… đã khiến nhiều nghề đứng trước nguy cơ mai một.

Hợp tác xã (HTX)Thổ cẩm xanh - Azakooh (xã A Lưới 2) đang chứng minh hiệu quả rõ nét của mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Được thành lập từ năm 2019, đến nay HTX đã phát triển lên 130 thành viên, chủ yếu là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số.

Từng là sản phẩm khó tiêu thụ, nay thổ cẩm của HTX luôn trong tình trạng “cháy hàng”. Nhờ sự kết nối tiêu thụ, hỗ trợ ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, sản phẩm không chỉ dừng lại ở thị trường địa phương mà còn vươn xa hơn.

Chị Hồ Thị Him, thôn 7, xã A Lưới 2 chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ dệt lúc nông nhàn, thu nhập không đáng kể. Từ khi tham gia HTX, đơn hàng đều đặn, việc làm ổn định hơn. Nay dệt thổ cẩm gần như là nghề chính, mỗi tháng tôi có thêm thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng”.

Không chỉ tạo thu nhập, mô hình còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng.

Nghệ nhân Mai Thị Hợp (thôn 4, xã A Lưới 2), Giám đốc HTX Thổ cẩm xanh - Azakooh cho biết: Trước đây, sản phẩm thổ cẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu của bà con địa phương. Tuy nhiên, khi được các cấp chính quyền, Hội LHPN xã, Liên minh HTX thành phố hỗ trợ kết nối tiêu thụ, tập huấn kiến thức công nghệ, chúng tôi đã mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số vào kinh doanh.

“Nhờ biết cách quảng bá trên mạng xã hội, sản phẩm của chúng tôi tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, kể cả khách ở xa. Điều này giúp nghề truyền thống có cơ hội phát triển bền vững hơn”, bà Hợp nói.

Nâng cao tay nghề

Nhiều nghề truyền thống khác như nón lá, sản xuất dầu tràm, mắm ruốc... cũng đang “hồi sinh”. Cơ sở sản xuất nón lá của bà Nguyễn Thị Kiềm (tổ dân phố Vân Thê, phường Thanh Thủy) là một điển hình.

Bà Kiềm cho biết, thời gian gần đây, lượng đơn hàng tăng mạnh, đặc biệt là khách sỉ và khách du lịch. “Hiện cơ sở có hơn 10 lao động thường xuyên, vào mùa cao điểm phải huy động 30 - 40 người mới kịp tiến độ giao hàng. Có những đơn hàng lên đến cả ngàn chiếc nón. Nhờ đó, chị em có việc đều, thu nhập cũng ổn định hơn”.

Chị Nguyễn Thị Thanh, một thợ chằm nón lâu năm chia sẻ: Nghề truyền thống cũng buộc phải đổi mới để thích ứng với thị trường. Không chỉ là nón che nắng, che mưa, hiện nay các sản phẩm như nón cỏ bàng, nón lá sen đòi hỏi kỹ thuật cao, mẫu mã đẹp hơn để phục vụ khách du lịch và thị trường quà tặng. Vì thế người thợ như chúng tôi cũng phải không ngừng học hỏi, rèn luyện tay nghề.

Để phát triển bền vững, bên cạnh hỗ trợ tiêu thụ, các cấp hội phụ nữ còn chú trọng công tác đào tạo nghề. Hội LHPN phường Phong Dinh đã triển khai nhiều lớp dạy nghề như làm đệm cỏ bàng, làm gốm… giúp hội viên có thêm kỹ năng, mở rộng cơ hội việc làm.

Bà Trần Thị Kim Loan, TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN thành phố nhận định: Việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Các cấp hội đã đóng vai trò kết nối, hỗ trợ đào tạo, quảng bá sản phẩm, giúp phụ nữ tiếp cận khoa học công nghệ, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm nghề truyền thống và tăng thu nhập. Đây cũng là hướng đi phù hợp, góp phần phát triển kinh tế bền vững, bảo tồn nghề truyền thống và nâng cao đời sống cho hội viên phụ nữ.