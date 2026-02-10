Thương hiệu Việt lan tỏa giá trị Tết cổ truyền tại siêu thị Pháp

Tuần hàng Việt Nam là hoạt động thường xuyên được tổ chức tại các siêu thị của Pháp, góp phần củng cố niềm tin cho các nhà phân phối tại địa phương, cũng như khẳng định năng lực cung ứng và uy tín của doanh nghiệp Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Trong không khí rộn ràng chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Thương vụ Việt Nam tại Pháp phối hợp T&T Foods (nhà nhập khẩu và phân phối hàng đầu chuyên về sản phẩm châu Á tại Pháp) tổ chức “Tuần hàng Tết Nguyên đán Việt Nam” tại đại siêu thị Carrefour Collégien ở ngoại ô phía đông Paris.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên các sản phẩm của Công ty Vifon chính thức được bày bán trên các gian hàng ẩm thực của Carrefour.

Khu vực trung tâm của đại siêu thị Carrefour Collégien ngập tràn sắc đỏ của đèn lồng và câu đối. Sắc vàng, sắc hồng của hoa mai, hoa đào xen lẫn màu đỏ thắm của những chiếc bao lì xì tạo nên một không gian đậm chất Á Đông.

Cùng đông đảo bà con kiều bào sinh sống tại địa phương tìm đến để sắm sửa cho ngày Tết, khách mua sắm người Pháp và quốc tế cũng tỏ ra vô cùng thích thú.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Anh Sơn, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Pháp, đã nhấn mạnh rằng Việt Nam đang bước vào “kỷ nguyên vươn mình” với tinh thần quyết tâm vượt qua mọi rào cản, đổi mới tư duy để chinh phục những thách thức mới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Vũ Anh Sơn khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên minh châu Âu và Pháp, nhằm mục tiêu xây dựng một tương lai vững chắc trong một thế giới đầy biến động.

Nhiều thương hiệu chất lượng cao của Việt Nam, trong đó có Vifon, đã thể hiện rõ được uy tín của mình trên các kệ hàng siêu thị tại Pháp, mang lại sự lựa chọn phong phú và cân bằng giữa chất lượng với giá cả cho người tiêu dùng.

Nhân dịp này, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Pháp cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tập đoàn Carrefour, đối tác T&T Food và chính quyền địa phương đã không ngừng hỗ trợ thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, qua đó giúp thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Về phần mình, ông Franck Kenner, Giám đốc Hệ thống cơ sở trực thuộc Carrefour France, cho biết Tuần hàng Tết Nguyên đán Việt Nam đã trở thành một “món ăn tinh thần” thường niên của người tiêu dùng địa phương trong nhiều năm qua. Ông cũng bày tỏ niềm vinh dự khi lần thứ ba được trải nghiệm các hoạt động sôi nổi nhân dịp khai trương gian hàng quảng bá sản phẩm Việt tại hệ thống siêu thị Carrefour.

Ông Franck Kenner hy vọng rằng năm Bính Ngọ là năm “Song Hỏa” trong quan niệm của người Việt sẽ mở ra những cơ hội mới cho sự tăng trưởng tiêu thụ của các sản phẩm ẩm thực Việt Nam tại Pháp. Các món ăn đậm vị truyền thống của Việt Nam như phở bò, bánh đa cua… đã trở thành cầu nối văn hóa và trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Pháp.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Franck Kenner đánh giá rất cao các sản phẩm thực phẩm từ Việt Nam, với điểm mạnh là chất lượng vượt trội cùng hương vị thơm ngon, đáp ứng đúng nhu cầu tìm kiếm của khách hàng Pháp và quốc tế.

Theo ông Franck Kenner, nếu như ban đầu người tiêu dùng tiếp cận hàng Việt Nam bằng sự tò mò và mong muốn khám phá, thì hiện nay các sản phẩm thực phẩm “made in Vietnam” đã trở thành một phần quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày của người dân địa phương.

Ngoài ra, ông cũng khẳng định những sự kiện quảng bá này không chỉ tăng cường hợp tác giữa hệ thống siêu thị Carrefour và Việt Nam, mà còn là cơ hội quan trọng để thu hút thêm nhiều khách hàng mới và mở rộng thị phần.

Tham dự lễ khai mạc Tuần hàng Tết Nguyên đán Việt Nam, ông Vincent Éblé, Thượng nghị sĩ tỉnh Seine-et-Marne, đánh giá cao sự hiện diện của các doanh nghiệp thương mại, kinh doanh và sản xuất với chiến lược phát triển bền vững là yếu tố then chốt mang lại động lực kinh tế và việc làm tại chỗ cho người dân địa phương.

Về mặt xã hội, Thượng nghị sĩ Vincent Éblé luôn coi trọng sự đa dạng văn hóa của các nhóm cộng đồng dân cư sinh sống tại tỉnh Seine-et-Marne. Những hoạt động trình diễn văn hóa nghệ thuật và quảng bá ẩm thực nhân dịp lễ khai mạc “Tuần hàng Tết Nguyên đán Việt Nam” góp phần thúc đẩy đối thoại hòa bình giữa các nền văn hóa.

Là nhà nhập khẩu cho các hệ thống phân phối tại Pháp, ông Tất Thành Khiêm, Giám đốc điều hành Công ty T&T Foods, bày tỏ niềm tự hào khi mang tới thị trường tiêu dùng tương đối khó tính như Pháp những sản phẩm ẩm thực Việt Nam chất lượng, đậm chất phong vị truyền thống và giá cả dễ tiếp cận.

Ông Regis Fraudin, Giám đốc Khối ngành hàng Carrefour France, chia sẻ rằng các mặt hàng được nhập khẩu và phân phối trong hệ thống siêu thị Carrefour đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các cộng đồng.

Ông Regis Fraudin khẳng định: Các gian hàng quốc tế của siêu thị Carrefour cho phép người tiêu dùng địa phương có cơ hội được khám phá những giá trị tinh túy ẩm thực và văn hóa của khoảng 35 quốc gia. Trong số khoảng 10 nước châu Á đang có sản phẩm được quảng bá và kinh doanh tại đây, Việt Nam nổi lên như một cái tên hấp dẫn.

Việc kết hợp với chính quyền địa phương để tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm ẩm thực Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền góp phần mang lại sự giao thoa văn hóa và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Tại không gian trưng bày quảng bá sản phẩm Việt, khách hàng địa phương có cơ hội được nếm thử hương vị Phở Việt nóng hổi ngay tại quầy. Với các dòng sản phẩm thế mạnh như phở ăn liền, bún, hủ tiếu... đạt tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của châu Âu, Vifon đã chứng minh một thực tế mới: Hàng Việt không chỉ “ngon” mà còn đủ “tầm” để cạnh tranh sòng phẳng tại các thị trường cao cấp nhất.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Tào Ngọc Tú, Chủ tịch Tập đoàn Tân Việt, cho biết: Sau một chặng đường dài nỗ lực, cuối cùng Vifon đã đặt một chân vào sân chơi của các “gã khổng lồ” châu Âu. Từ cột mốc tại Carrefour hôm nay, Tập đoàn Tân Việt xây dựng kế hoạch dài hạn nhằm tiếp cận rộng khắp các hệ thống phân phối bán lẻ khác, không chỉ dừng lại ở Pháp mà sẽ vươn ra toàn châu Âu.

Tại Pháp, từ những nỗ lực quảng bá hàng Việt đầu tiên của Thương vụ Việt Nam tại Pháp năm 2021, sản phẩm Việt đến nay đã có mặt tại 4 hệ thống đại siêu thị lớn nhất nước Pháp. Ông Vũ Anh Sơn, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Pháp cam kết tiếp tục bám sát thị trường, sẵn sàng đồng hành để đưa doanh nghiệp Việt Nam không chỉ đi ra thế giới, mà còn đứng vững và tỏa sáng trong kỷ nguyên mới, góp phần thúc đẩy mỗi sản phẩm trở thành một “sứ giả văn hóa” của quốc gia.

