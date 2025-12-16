Lễ đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tri thức dân gian về “Bún bò Huế”

Sự kiện do UBND TP. Huế chỉ đạo, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Đến dự chương trình có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình.

Ngày 27/6/2025, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 2203/QĐ-BVHTTDL, chính thức đưa “Tri thức dân gian về Bún bò Huế” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình Tri thức dân gian. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và kinh tế của món ăn đặc trưng mang đậm bản sắc vùng đất Cố đô. Lễ đón nhận danh hiệu được tổ chức trang trọng, trước lễ khai mạc Liên hoan Ẩm thực Quốc tế “Huế - Kinh đô Ẩm thực”.

Liên hoan Ẩm thực Quốc tế “Huế - Kinh đô Ẩm thực” diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 18/12 đến hết ngày 21/12/2025, tại Công viên Thương Bạc (đường Trần Hưng Đạo, TP. Huế). Chương trình là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động Bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025, góp phần tạo không khí sôi động, hấp dẫn cho mùa lễ hội cuối năm tại Cố đô.

Liên hoan quy tụ hơn 50 gian hàng ẩm thực đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, mang đến cho công chúng và du khách những trải nghiệm phong phú về ẩm thực Huế và ẩm thực vùng miền. Các hoạt động chính bao gồm: Quảng diễn, trưng bày và giới thiệu ẩm thực, với nhiều món ăn đặc sắc như: Bánh cuốn, bánh tôm, bún ốc, cơm lam, gà nướng, thịt lụi, rượu cần, gỏi lá, gỏi hải sản, gỏi ba khía miền Tây, tré trộn Bình Định, lươn Nghệ An, xôi vả cuộn bọc sả, bún đậu mắm tôm, mì Quảng; các món đặc sản Huế như bánh ép Huế, bánh lọc Huế, bánh nậm, bánh ít, bánh ép dẻo; các loại bánh Huế đã được xuất khẩu, món chay, món Thái Lan…

Khách trải nghiệm tại các gian hàng của Liên hoan Ẩm thực Quốc tế "Huế - Kinh đô Ẩm thực"

Các món ăn được thực hiện bởi đội ngũ đầu bếp đến từ các địa phương như Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Huế…, cùng sự tham gia của nhiều sản phẩm OCOP tiêu biểu vùng miền. Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội thưởng thức những món ngon đến từ các nhà hàng, khách sạn uy tín trên địa bàn TP. Huế.

Theo ban tổ chức liên hoan ẩm thực, trong dòng chảy hội nhập và phát triển, văn hóa là sợi dây kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai và ẩm thực trở thành ngôn ngữ sinh động kể câu chuyện về bản sắc dân tộc. Thông qua liên hoan, ban tổ chức mong muốn giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng; đồng thời lan tỏa tinh hoa ẩm thực Việt đến bạn bè trong nước và quốc tế. Liên hoan Ẩm thực Quốc tế “Huế - Kinh đô Ẩm thực” được khai mạc với sự kỳ vọng không chỉ là lễ hội của những món ngon, mà còn là hành trình trải nghiệm văn hóa - du lịch đầy cảm xúc, góp phần khơi dậy tiềm năng từ văn hóa ẩm thực, đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch trọng tâm của Huế.