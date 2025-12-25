Sở Du lịch và các đơn vị lữ hành khảo sát các điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn

Theo ngành du lịch địa phương, TP. Huế không chỉ được biết đến là vùng đất cố đô giàu giá trị văn hóa - lịch sử, mà còn là không gian hội tụ nhiều tiềm năng đặc sắc để phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng gắn với sinh thái và bản sắc địa phương.

Trong những năm gần đây, du lịch nông thôn của TP. Huế đã có những bước chuyển mình tích cực. Nhiều mô hình du lịch cộng đồng đã hình thành, vận hành hiệu quả. Đến nay, TP. Huế đã có 16 điểm du lịch được công nhận, trong đó 12 điểm gắn với du lịch nông nghiệp, sinh thái và cộng đồng; đồng thời có 6 sản phẩm du lịch đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp thành phố.

Du lịch nông thôn không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Huế, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn văn hóa, gìn giữ cảnh quan môi trường và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng. Với định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, du lịch nông thôn TP. Huế đang từng bước trở thành điểm sáng của du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái và du lịch có trách nhiệm.

Tuy nhiên, du lịch nông thôn tại Huế vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Việc tham gia làm du lịch của cộng đồng còn hạn chế về tính chuyên nghiệp, kỹ năng tổ chức, ngoại ngữ; sự gắn kết giữa văn hóa và phát triển du lịch chưa thực sự hiệu quả. Hoạt động xúc tiến, quảng bá chưa thường xuyên, quy mô các mô hình còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết vùng, sản phẩm chưa thật sự đa dạng và chưa hình thành thương hiệu rõ nét; cơ sở hạ tầng du lịch tại một số khu vực nông thôn còn thiếu đồng bộ.

Nét đặc trưng của các làng nghề là yếu tố thuận lợi để gắn với phát triển du lịch nông thôn

Tại hội nghị, các chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp và tăng cường kết nối trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch nông thôn.

Theo đại diện các đơn vị, thời gian tới, cần rà soát, đánh giá các giá trị tài nguyên, thực trạng và tiềm năng phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc trưng để hình thành phát triển điểm du lịch nông thôn đặc trưng. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, quản lý xây dựng thương hiệu vùng nông sản gắn với du lịch nông thôn trên cơ sở phù hợp quy hoạch vùng, địa phương, bảo đảm liên kết, kết nối các điểm đến theo hướng liên xã, kết nối với đô thị và liên kết vùng.

Các khu vực nông thôn có tiềm năng phát triển du lịch, cần bố trí, tổ chức không gian các khu, điểm du lịch nông thôn phù hợp với điều kiện sinh thái, văn hóa và sản phẩm đặc trưng của từng vùng. Quy hoạch, xây dựng các điểm bán, trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề đạt chất lượng, thân thiện để phục vụ du khách.

Bên cạnh đó, cần hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, kỹ năng, thái độ phục vụ khách thân thiện, lành nghề; bảo tồn, phục dựng và phát triển một số hoạt động sản xuất nông nghiệp truyền thống, làng nghề cho du khách tham quan, trải nghiệm.