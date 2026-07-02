Trụ cột kinh tế từ danh tiếng thương hiệu y khoa

Bệnh viện Trung ương Huế được biết đến là 1 trong 4 bệnh viện trong toàn quốc có chuyên môn cao. Ảnh: NQ

Trước hết, đó là việc Bệnh viện Trung ương Huế có tên trong bảng xếp hạng “Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026” do tạp chí Newsweek (Mỹ) vừa công bố (ngày 17/6/2026).

Bảng xếp hạng được thực hiện tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực. Trong số gần 1.000 cơ sở y tế tại 11 quốc gia được đưa vào đánh giá, Việt Nam có 11 bệnh viện được ghi danh, cùng những tên tuổi y khoa hàng đầu đến từ Nhật Bản, Singapore, Australia, Hàn Quốc... Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế vinh dự là 1 trong 5 bệnh viện công trên cả nước được xướng tên, sánh vai cùng các bệnh viện tuyến đầu như Bạch Mai, Chợ Rẫy, Hữu nghị Việt Đức…

Với thương hiệu bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam và Đông Dương, được thành lập từ năm 1894, đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế được biết đến là 1 trong 4 bệnh viện trong toàn quốc có chuyên môn cao, với trên 2.000 ca ghép tạng đã được thực hiện thành công, đưa Việt Nam có tên trên bản đồ ghép tim thế giới.

Bệnh viện Trung ương Huế cũng là đơn vị đầu tiên tại miền Trung và Việt Nam thực hiện ghép tế bào gốc, đặc biệt là ghép tế bào gốc trong hỗ trợ điều trị ung thư vú và buồng trứng, ghép tế bào gốc trong điều trị bệnh lupus ban đỏ cho bệnh nhân suy thận; triển khai xạ trị ở trẻ em bị ung thư...

Chính phủ đã phê duyệt, giai đoạn 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ là 1 trong 6 bệnh viện công của Việt Nam được định hướng phát triển ngang tầm quốc tế.

Cùng với Bệnh viện Trung ương Huế, cơ hội cũng đang rộng mở với Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế khi vừa được Chính phủ ký quyết định phê duyệt đề án phát triển đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, hướng tới đạt chuẩn quốc tế. Theo đó, giai đoạn 2026 - 2030, bệnh viện phấn đấu đạt tiêu chí bệnh viện thông minh với quy mô trên 800 giường bệnh và đến năm 2045, dự kiến có trên 1.000 giường với đầy đủ các chuyên khoa hiện đại ngang tầm các nước tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế…

Với danh tiếng và dư địa phát triển, Huế đã định hình một hệ sinh thái y khoa nổi bật, với nhân tố mới ở khu vực y tế tư nhân, như sự xuất hiện của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, đi vào hoạt động cuối năm 2025 với quy mô 12 tầng, kết hợp điều trị y khoa với không gian chăm sóc, phục hồi sức khỏe.

Cùng với danh tiếng và thương hiệu, hệ sinh thái y khoa cao cấp, chuyên sâu của Huế không chỉ đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe cho người dân, thực hiện trọng trách đào tạo nhân lực y khoa chất lượng cao cho khu vực và cả nước, mà còn hoàn toàn có thể trở thành một trong những trụ cột kinh tế.

Trên thực tế, dịch vụ y khoa đang trở thành xu hướng kinh tế “lợi hại” với không ít quốc gia như Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia với hoạt động khám, chữa bệnh; phẫu thuật; điều trị y khoa kết hợp du lịch. Riêng Ấn Độ, năm 2023 nước này đón 2 triệu bệnh nhân quốc tế với doanh thu khoảng 6 tỷ USD. Dự kiến năm 2026, Ấn Độ sẽ nâng doanh thu từ du lịch y tế lên đến 13 tỷ USD.

Ở Việt Nam, con số được Bộ Y tế công bố tại một hội thảo về chuyển đổi y tế được tổ chức năm 2024 cho thấy, mỗi năm, người dân Việt Nam chi trên 2 tỷ USD để ra nước ngoài điều trị bệnh.

Làm thế nào để thu hút người dân và du khách đến Huế mua dịch vụ du lịch y tế? Khi câu hỏi này được trả lời, Huế sẽ tạo được nguồn thu không hề nhỏ cho nền kinh tế, ngoài trụ cột du lịch, công nghiệp văn hóa hay sản xuất công nghiệp.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, việc khai thác danh tiếng, thương hiệu y khoa đã nổi để tạo nguồn thu vẫn chưa được đặt ta một cách mạnh mẽ trong tỷ trọng kinh tế hay cơ cấu nguồn thu ngân sách của nền kinh tế Huế.