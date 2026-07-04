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ClockThứ Bảy, 04/07/2026 19:41

Dàn nghệ sĩ nổi tiếng quảng bá áo dài giữa lòng di sản Huế

HNN.VN - Các nghệ sĩ Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Huy Khánh… trong trang phục áo dài đã tham gia sự kiện “Bách hoa bộ hành” để quảng bá trang phục truyền thống Việt Nam và di sản Huế.

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 Các bạn trẻ tham gia đoàn Bách hoa bộ hành

Sự kiện “Bách hoa bộ hành” nằm trong chuỗi chương trình Tuần lễ áo dài Huế 2026 diễn ra chiều 4/7, bên trong Kinh thành Huế.

Hàng ngàn người yêu văn hóa và cổ phục từ khắp mọi miền đất nước đã tụ hội về Huế để tham gia sự kiện. Ngoài các loại trang phục áo dài, điểm nhấn của sự kiện năm nay chính là màn tái hiện đoàn Ngự giá triều Nguyễn uy nghiêm.

Xuất phát từ sân phía trước Di tích Quốc Tử Giám trên đường 23 Tháng 8, đoàn Bách hoa bộ hành với hàng trăm người cùng dạo bộ qua cung đường Đoàn Thị Điểm sau đó vào cửa Hiển Nhơn và vào trong Hoàng cung Huế. Từ đó đoàn di chuyển qua nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu của di sản Huế như điện Thái Hòa, điện Kiến Trung, Ngọ Môn…

Đáng chú ý, đoàn Bách hoa bộ hành tại Huế năm nay đón nhận sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Huy Khánh… Trong quá trình ghi hình một chương trình tại đây, các nghệ sĩ sau đó cùng nhập đoàn và tham gia quảng bá áo dài. Mỗi nơi đoàn đi qua nhận được sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người dân, du khách.

Theo ban tổ chức, sự kiện không chỉ mang đến trải nghiệm thị giác sống động, kết nối quá khứ với hiện tại, mà còn tạo ra một không gian giao lưu văn hóa nhằm tôn vinh và lan tỏa trang phục truyền thống Việt Nam.

Những hình ảnh đoàn Bách hoa bộ hành đi qua:

 Dàn các nghệ sĩ nổi tiếng quảng bá áo dài và di sản
 Đoàn Bách hoa bộ hành tiến vào cửa Hiển Nhơn
 Ngoài các loại trang phục áo dài, điểm nhấn của sự kiện năm nay chính là màn tái hiện đoàn Ngự giá triều Nguyễn uy nghiêm
 Các thiếu nữ rạng rỡ trong đoàn bộ hành quảng bá áo dài
 Đoàn bộ hành còn có sự góp mặt của đông đảo các em học sinh
 Đoàn Bách hoa bộ hành di chuyển qua phía trước điện Thái Hòa
 Hai du khách hào hứng tham gia vào đoàn
 Đoàn Bách hoa bộ hành dừng lại trước Ngọ Môn
N. MINH
 Từ khóa:
áo dàiBách hoa bộ hànhdi sảnquảng báHuế
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