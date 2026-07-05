Một thập kỷ “gieo mầm” cho Jujitsu Huế

HLV Chu Minh Tuấn (phải) trong 1 lần thị phạm cho các VĐV

Khởi đầu nan

Ngày 29/6/2016, CLB Kimura Brazilian Jiujitsu Huế (CLB Kimura Huế) chính thức thành lập dưới sự bảo trợ chuyên môn của võ sư Vũ Nguyễn Hoàng Thọ (Việt kiều Pháp), một trong những người đầu tiên đưa Brazilian Jiujitsu (Nhu thuật Brazil) đến Việt Nam. Khi ấy, Kimura Huế (chủ nhiệm là HLV Chu Minh Tuấn) là CLB thứ 2 trong hệ thống Kimura Brazilian Jiujitsu Việt Nam, sau Kimura TP. Hồ Chí Minh.

Không có võ đường riêng, CLB phải tận dụng một phòng Gym để tập luyện, tiếp đó chuyển sang tập nhờ tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương. Phải một thời gian sau, Kimura Huế mới ổn định địa điểm tập luyện tại Trung tâm Võ thuật tổng hợp Hue Fighter trên đường Hoàng Quốc Việt.

Nhưng trong những ngày đầu thành lập, khó khăn lớn nhất không phải ở địa điểm tập luyện.

Thời điểm ấy, Jujitsu vẫn còn rất mới ở Việt Nam và nhiều người cũng chưa thực sự hiểu rõ về bộ môn này. Khác với một số môn võ quen thuộc, Jujitsu đòi hỏi người tập phải thường xuyên đối kháng trực tiếp, luyện tập các kỹ thuật khóa, siết, địa chiến… khá sớm, tức là phải chấp nhận lăn lộn liên tục trên thảm đấu, chấp nhận đối diện với nguy cơ chấn thương ngay từ ngày đầu nhập môn.

“Nếu như người tập là VĐV, còn trẻ, có nền tảng sức khỏe tốt, được huấn luyện chuyên nghiệp và có mục tiêu về thành tích là một nhẽ, đằng này, những người đầu tiên đến với Kimura Huế là sinh viên, giáo viên, bác sĩ, doanh nhân, họ khá bỡ ngỡ với môi trường tập luyện vất vả, khắc nghiệt. Vì thế nỗi lo lớn nhất của tôi là sợ anh em không kham được vất vả, nghỉ tập giữa chừng. Mừng là điều này không xảy ra”, HLV Chu Minh Tuấn chia sẻ.

Lặng lẽ ươm mầm

Dù hoạt động theo dạng phong trào nhưng khát khao đóng góp thành tích cho thể thao Huế ở đấu trường đỉnh cao của CLB Kimura chưa bao giờ tắt. Chỉ là, cách thể hiện “tham vọng” của họ khá riêng khi chọn cách xây dựng lực lượng từ những người thật sự yêu thích Jujitsu, từng bước chuẩn hóa kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm thi đấu thông qua những buổi giao lưu, cọ xát với những CLB khác trên toàn quốc trong âm thầm.

Và sự kiên trì ấy bắt đầu được đền đáp sau gần 4 năm miệt mài trên thảm đấu. Ở 2 lần tham dự giải cấp vô địch CLB và vô địch quốc gia đầu tiên của Việt Nam vào năm 2019, Jujitsu Huế giành tổng cộng 16 huy chương. Nếu lần đầu chỉ có 1 HCB, 1 HCĐ thì ngay giải đấu tiếp theo, các võ sĩ Cố đô có bước nhảy vọt với 1 HCV, 4 HCB, 9 HCĐ.

“Thời điểm ấy Huế chưa thành lập đội tuyển nên chúng tôi tham dự giải đấu với tên gọi là Judo-Jujitsu, hiểu nôm na là một bộ phận của bộ môn Judo Huế và tự túc hoàn toàn kinh phí. Thời điểm bàn bạc chuyện đóng góp, trái ngược với lo lắng của tôi, anh em trong CLB đều nhất trí và quyết tâm tham gia để biết năng lực bản thân ngang đâu và Jujitsu Huế đang đứng ở đâu trên bản đồ Jujitsu Việt Nam”, HLV Chu Minh Tuấn nhớ lại.

Sau những chiến tích ở 2 đấu trường nói trên, đến tháng 11/2022, ngành thể thao Huế quyết định thành lập Đoàn Jujitsu để tham dự Đại hội Thể thao (ĐHTT) toàn quốc 2022. Đến cuối năm 2023, Jujitsu được tách khỏi Judo và thành lập bộ môn Jujitsu Huế. Đây là những bước ngoặt quan trọng, bởi từ nền tảng phong trào của Kimura Huế, Jujitsu Huế với sự “chèo lái” của HLV Chu Minh Tuấn chính thức bước sang giai đoạn phát triển chuyên nghiệp hơn.

Những VĐV xuất sắc nhất tiếp tục được tuyển chọn từ chính CLB để bổ sung cho tuyến thành tích cao cùng hàng loạt danh hiệu ở các sân chơi lớn.

Trái ngọt

Văn Sửu đang là một trong những nhân tố chủ chốt của Kimura Huế và tuyển Jujitsu Huế. Từ ngày gia nhập Jujitsu Huế năm 2021, VĐV này nhanh chóng khẳng định năng lực với tấm HCV tại ĐHTT toàn quốc 2022, tiếp đó là HCV Giải vô địch Đông Nam Á và HCV Giải vô địch Quốc gia năm 2024. Bước sang năm 2025, Văn Sửu tiếp tục là một trong những trụ cột của tuyển Việt Nam khi giành HCĐ tại Giải vô địch Jujitsu châu Á, HCB SEA Games 33.

Ngoài Văn Sửu, còn có những cái tên, như: Nguyễn Thu Hương (1 HCV, 1 HCB Cúp bãi biển thế giới 2023, 2024; HCB SEA Games 33 - 2025); Đỗ Hoàng Lâm (HCB ĐHTT toàn quốc 2022, HCV Giải vô địch bãi biển Quốc gia 2024, HCĐ Giải vô địch Đông Nam Á 2025).

Tiếp nối thế hệ đi trước, Kimura Huế và tuyển Jujitsu Huế còn có những gương mặt trẻ triển vọng, như: Tuyết Như, Trọng Nghĩa, Anh Thiện và đặc biệt là Nguyễn Thị Hoài Thương, nữ võ sĩ mới 17 tuổi nhưng đã “kịp” đem về 4 tấm HCV ở Giải vô địch trẻ thế giới và Giải vô địch trẻ châu Á liên tục trong 2 năm 2024, 2025. Điều này đã khẳng định về tiềm năng, chiều sâu lực lượng của Jujitsu Huế cho một chu kỳ vươn mình tiếp theo của Jujitsu Cố đô.