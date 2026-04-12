Một ngày làm đầu bếp xứ Huế

Du khách với trải nghiệm làm đầu bếp. Ảnh: DAISY

Trải nghiệm thú vị

Trong căn bếp của chị Daisy trên đường Hoàng Quốc Việt (phường An Cựu), Robinson Madoc, du khách đến từ Hoa Kỳ đang chăm chú bên nồi bún bò Huế. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt lại đầy hứng thú, anh cẩn thận kiểm tra từng loại gia vị rồi nếm thử nước dùng. Anh nói: “Dù đã ăn bún bò Huế rồi nhưng khi tự nấu lại mới thấy hoàn toàn khác. Nước dùng của bún bò Huế thật sự có rất nhiều loại gia vị, thú vị nhất là mùi thơm của sả và vị ngọt của xương hầm”.

Dưới sự hướng dẫn của Daisy, Robinson tỉ mỉ điều chỉnh từng chút gia vị. Từ vai trò là một thực khách thưởng thức, anh trở thành đầu bếp, trực tiếp tham gia chế biến món ăn qua từng công đoạn. Khi tô bún hoàn thành, anh nâng lên, khẽ hít hà hương thơm đậm đà rồi nếm thử. Anh chia sẻ: “Tôi thật sự rất vui. Nước dùng có nhiều lớp hương vị, vừa đậm đà, vừa thanh, lại có vị cay và hương thơm rất tinh tế. Đây thật sự là một món ăn rất ngon”.

Lớp học mà Robinson tham gia là một trong những trải nghiệm đang được nhiều du khách lựa chọn khi đến Huế. Chị Daisy, quản lý của lớp học cho biết, lớp được tổ chức khoảng một năm nay, đây là nơi du khách nước ngoài sẽ chế biến những món ăn đặc trưng của ẩm thực Huế như bún bò Huế, bánh bột lọc, gỏi cuốn tôm thịt, bánh xèo. Chị chia sẻ: “Với toàn bộ nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn, du khách sẽ tham gia từng bước từ sơ chế rau củ, thái thịt, ninh nước dùng cho đến nêm nếm và trình bày”.

Là sự kết hợp độc đáo giữa nét tinh tế, cầu kỳ của ẩm thực cung đình và sự dân dã, bình dị của ẩm thực dân gian, mỗi món ăn của ẩm thực Huế đều mang trong mình những câu chuyện hấp dẫn và thú vị. “Chính những câu chuyện ấy sẽ giúp du khách không đơn thuần chỉ là trải nghiệm nấu ăn mà còn hiểu hơn về văn hóa và con người xứ Huế. Khi thưởng thức, họ sẽ cảm nhận được trọn vẹn cả hương vị và chiều sâu của mỗi món ăn”, chị Daisy cho biết thêm.

Lưu ký ức

Trong không gian nhà vườn xanh mát, khách trải nghiệm cùng ngồi lại bên bàn ăn, thưởng thức những món ngon vừa hoàn thành, tiếng trò chuyện rôm rả xen lẫn tiếng cười ấm cúng. Lee Chan Jacob, du khách đến từ Canada vừa vui vẻ, vừa cẩn thận nâng niu những chiếc bánh bột lọc gói lá do chính tay mình làm ra. Bóc lớp lá ngoài, phần vỏ bánh trong veo gói nhân tôm thịt bên trong vừa thơm, vừa đẹp mắt.

Anh kể: “Tôi rất thích cảm giác khi tự tay làm ra món này. Ban đầu tôi cứ nghĩ nó đơn giản, thế nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy cần sự kiên nhẫn và cả kỹ thuật”.

Dù những chiếc bánh đầu tiên làm còn vụng về, nhưng đó lại là trải nghiệm đáng nhớ. Khi bánh chín, nhìn thấy thành quả của mình, nam du khách vừa cảm thấy tự hào, vừa háo hức như chinh phục được một thử thách nhỏ.

Anh cho biết: “Sau buổi học, tôi còn được nhận thẻ hướng dẫn công thức để mang về. Tôi rất vui vì có thể tự làm lại bánh bột lọc gói này khi về nước. Tôi muốn làm cho gia đình, bạn bè thưởng thức và kể cho họ nghe về Huế qua chính những hương vị mà tôi đã trải nghiệm”.

Chẳng riêng Robinson Madoc hay Lee Chan Jacob, trong dòng chảy của du lịch hiện đại, những trải nghiệm tiếp cận văn hóa ẩm thực địa phương đang ngày càng trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều du khách. Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, nhiều người mong muốn được trực tiếp tham gia, tự tay chế biến và tìm hiểu sâu hơn về những câu chuyện phía sau mỗi món ăn.

Bởi thế, khi rời Huế, điều còn đọng lại không chỉ là vẻ đẹp của cảnh sắc, trong hành trang của Robinson và Jacob còn có cả những ký ức ấm áp về căn bếp nhỏ, nơi họ đã tự tay nấu nướng và thưởng thức ẩm thực Cố đô theo một cách rất riêng.