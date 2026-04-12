  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 11/05/2026 12:28

Một ngày làm đầu bếp xứ Huế

HNN - Xắn tay áo lên, trực tiếp sơ chế nguyên liệu, nêm nếm và thưởng thức những món ăn truyền thống... là hành trình “chạm” vào văn hóa ẩm thực Huế theo cách gần gũi nhất của nhiều du khách ngoại quốc.

“Phan Thuận An với Huế”: Từ chiều sâu tri thức đến tình cảm quê hươngDu lịch Huế “thắng lớn” dịp lễKhơi thông du lịch đường thủy xứ Huế

Du khách với trải nghiệm làm đầu bếp. Ảnh: DAISY 

Trải nghiệm thú vị

Trong căn bếp của chị Daisy trên đường Hoàng Quốc Việt (phường An Cựu), Robinson Madoc, du khách đến từ Hoa Kỳ đang chăm chú bên nồi bún bò Huế. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt lại đầy hứng thú, anh cẩn thận kiểm tra từng loại gia vị rồi nếm thử nước dùng. Anh nói: “Dù đã ăn bún bò Huế rồi nhưng khi tự nấu lại mới thấy hoàn toàn khác. Nước dùng của bún bò Huế thật sự có rất nhiều loại gia vị, thú vị nhất là mùi thơm của sả và vị ngọt của xương hầm”.

Dưới sự hướng dẫn của Daisy, Robinson tỉ mỉ điều chỉnh từng chút gia vị. Từ vai trò là một thực khách thưởng thức, anh trở thành đầu bếp, trực tiếp tham gia chế biến món ăn qua từng công đoạn. Khi tô bún hoàn thành, anh nâng lên, khẽ hít hà hương thơm đậm đà rồi nếm thử. Anh chia sẻ: “Tôi thật sự rất vui. Nước dùng có nhiều lớp hương vị, vừa đậm đà, vừa thanh, lại có vị cay và hương thơm rất tinh tế. Đây thật sự là một món ăn rất ngon”.

Lớp học mà Robinson tham gia là một trong những trải nghiệm đang được nhiều du khách lựa chọn khi đến Huế. Chị Daisy, quản lý của lớp học cho biết, lớp được tổ chức khoảng một năm nay, đây là nơi du khách nước ngoài sẽ chế biến những món ăn đặc trưng của ẩm thực Huế như bún bò Huế, bánh bột lọc, gỏi cuốn tôm thịt, bánh xèo. Chị chia sẻ: “Với toàn bộ nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn, du khách sẽ tham gia từng bước từ sơ chế rau củ, thái thịt, ninh nước dùng cho đến nêm nếm và trình bày”.

Là sự kết hợp độc đáo giữa nét tinh tế, cầu kỳ của ẩm thực cung đình và sự dân dã, bình dị của ẩm thực dân gian, mỗi món ăn của ẩm thực Huế đều mang trong mình những câu chuyện hấp dẫn và thú vị. “Chính những câu chuyện ấy sẽ giúp du khách không đơn thuần chỉ là trải nghiệm nấu ăn mà còn hiểu hơn về văn hóa và con người xứ Huế. Khi thưởng thức, họ sẽ cảm nhận được trọn vẹn cả hương vị và chiều sâu của mỗi món ăn”, chị Daisy cho biết thêm.

Lưu ký ức

Trong không gian nhà vườn xanh mát, khách trải nghiệm cùng ngồi lại bên bàn ăn, thưởng thức những món ngon vừa hoàn thành, tiếng trò chuyện rôm rả xen lẫn tiếng cười ấm cúng. Lee Chan Jacob, du khách đến từ Canada vừa vui vẻ, vừa cẩn thận nâng niu những chiếc bánh bột lọc gói lá do chính tay mình làm ra. Bóc lớp lá ngoài, phần vỏ bánh trong veo gói nhân tôm thịt bên trong vừa thơm, vừa đẹp mắt.

Anh kể: “Tôi rất thích cảm giác khi tự tay làm ra món này. Ban đầu tôi cứ nghĩ nó đơn giản, thế nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy cần sự kiên nhẫn và cả kỹ thuật”.

Dù những chiếc bánh đầu tiên làm còn vụng về, nhưng đó lại là trải nghiệm đáng nhớ. Khi bánh chín, nhìn thấy thành quả của mình, nam du khách vừa cảm thấy tự hào, vừa háo hức như chinh phục được một thử thách nhỏ.

Anh cho biết: “Sau buổi học, tôi còn được nhận thẻ hướng dẫn công thức để mang về. Tôi rất vui vì có thể tự làm lại bánh bột lọc gói này khi về nước. Tôi muốn làm cho gia đình, bạn bè thưởng thức và kể cho họ nghe về Huế qua chính những hương vị mà tôi đã trải nghiệm”.

Chẳng riêng Robinson Madoc hay Lee Chan Jacob, trong dòng chảy của du lịch hiện đại, những trải nghiệm tiếp cận văn hóa ẩm thực địa phương đang ngày càng trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều du khách. Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, nhiều người mong muốn được trực tiếp tham gia, tự tay chế biến và tìm hiểu sâu hơn về những câu chuyện phía sau mỗi món ăn.

Bởi thế, khi rời Huế, điều còn đọng lại không chỉ là vẻ đẹp của cảnh sắc, trong hành trang của Robinson và Jacob còn có cả những ký ức ấm áp về căn bếp nhỏ, nơi họ đã tự tay nấu nướng và thưởng thức ẩm thực Cố đô theo một cách rất riêng.

MAI HUẾ
 Từ khóa:
Một ngàylàm đầu bếpxứ Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyện ngô đồng xứ Huế

Tháng Ba, khi tiết trời cuối xuân gần dứt để chuyển sang cái nắng đầu hè, cũng là lúc hoa ngô đồng trong Hoàng cung khoe sắc. Những vòm tán tím phớt hồng điểm xuyết giữa không gian xanh vời vợi cổ kính đã tạo thêm cảnh sắc thơ mộng, hấp dẫn du khách.

Chuyện ngô đồng xứ Huế
“Xứ Huế: Con người, di tích và hiện vật”

Đó là tựa sách vừa được Nhà Xuất bản Thuận Hóa ra mắt cuối tháng 3/2026. Để có hơn 20 bài viết trong cuốn sách này là quá trình dốc sức nghiên cứu, tìm hiểu tư liệu, điền dã của hai tác giả Nguyễn Đức Lộc và Lê Thị Mai An (hiện đang công tác tại Bảo tàng Lịch sử TP. Huế).

“Xứ Huế Con người, di tích và hiện vật”
Trọn hương vị từ chè tươi xứ Truồi

Dưới chân núi Bạch Mã, những vườn chè trăm tuổi của xứ Truồi vẫn xanh mướt, giữ được thanh vị đặc trưng khó nơi nào sánh được. Từ những lá chè tinh khiết đậm hương ấy, kết hợp công nghệ và kỹ thuật hiện đại, tinh chất chè tươi HUESTEA đã chắt chiu tinh túy để tạo nên một sản phẩm khác lạ, mang trọn hương vị mộc mạc của Huế đến với mọi người.

Trọn hương vị từ chè tươi xứ Truồi
Qua miền phủ đệ

Sau nhiều năm theo đuổi nghiên cứu phủ đệ, những ngày đầu năm 2026, TS. Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian TP. Huế, hiện đang công tác tại Phòng Quản lý Di sản văn hóa thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế, vừa cho ra mắt cuốn sách “Phủ đệ xứ Huế - Vàng son một thuở” (NXB Khoa học xã hội).

Qua miền phủ đệ
Bác Hồ và người học trò xứ Huế xuất sắc

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và gia đình vừa tổ chức ra mắt cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh” (NXB Quân đội nhân dân) tại Huế. Cuốn sách được xuất bản cũng chính là tâm nguyện của cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, con trai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Bác Hồ và người học trò xứ Huế xuất sắc

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top