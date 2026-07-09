  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 10/07/2026 08:21

Phở và văn hóa ẩm thực mang bản sắc Việt Nam đến gần hơn với châu Âu và thế giới

Thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Áo, tối 8/7, tại Nhà hàng Phở Saigon, Thủ đô Vienna, Áo, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo phối hợp Hội We Love Phở, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Ninh Bình cùng 8 nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực hàng đầu đến từ Việt Nam đã tổ chức sự kiện quảng bá phở và văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Chuyển các hộ kinh doanh phố ẩm thực Trương Định sang Nguyễn Văn Huyên trước 15/7Vài ý nghĩ nhỏ về cuộc đời và sự nghiệp lớn của Đạm Phương nữ sửVị hương xứ Huế giữa xứ sở hoa anh đào

Quảng bá phở và văn hóa ẩm thực Việt Nam. 

Sự kiện quảng bá phở và văn hóa ẩm thực Việt Nam trong khuôn khổ hành trình xuyên châu Âu với 9 điểm dừng tại 6 quốc gia. Tại mỗi điểm dừng, chương trình luôn đa dạng các hoạt động như: trình diễn chế biến phở và các món ăn truyền thống Việt Nam, tọa đàm về văn hóa ẩm thực, giao lưu nghề nghiệp giữa các nghệ nhân với đầu bếp địa phương, kết nối doanh nghiệp ngành ẩm thực, cùng nhau xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho ẩm thực Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Sự kiện được hưởng ứng nồng nhiệt của gần 100 người tham dự từ các bộ, ngành Chính phủ Áo, Đại sứ, Đại biện các nước và đại diện các tổ chức quốc tế tại Vienna cùng cộng đồng kiều bào, doanh nghiệp và bạn bè Áo, các nước châu Âu, qua đó khẳng định sức hút mạnh mẽ của di sản ẩm thực Việt Nam. 

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng đánh giá cao sáng kiến Hành trình Phở và Văn hóa ẩm thực Việt Nam xuyên châu Âu của Hội We Love Phở và sự tham gia tích cực của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Ninh Bình cùng 8 nghệ nhân.

Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa, coi ẩm thực là một trong những chất xúc tác mạnh mẽ nhất để kết nối các nền văn hóa, các quốc gia với nhau. Phở là niềm tự hào dân tộc, là bản sắc văn hóa và tinh thần Việt Nam thông qua ẩm thực, mỗi bát phở không chỉ là món ăn mà còn là kết tinh của tri thức dân gian, nghệ thuật ẩm thực và ký ức văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ, góp phần đưa bản sắc Việt đến gần hơn với thế giới.

Đại sứ cho biết Việt Nam đang lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị ghi danh phở vào danh sách của UNESCO, qua đó không chỉ tôn vinh phở như một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại mà còn mở ra cơ hội trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia, góp phần tăng sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam và mở rộng không gian phát triển cho ngành công nghiệp văn hóa trong lĩnh vực ẩm thực.

Tại sự kiện, nghệ nhân Lê Thị Thiết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Ninh Bình cùng các nghệ nhân đã trình diễn chuẩn bị bát phở, hướng dẫn cách làm gỏi cuốn trong sự hào hứng của các thực khách tham dự.

https://nhandan.vn/pho-va-van-hoa-am-thuc-mang-ban-sac-viet-nam-den-gan-hon-voi-chau-au-va-the-gioi-post974654.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Phởvăn hóaẩm thựcmang bản sắcViệt Nam
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khi văn hóa được đặt vào trung tâm của sự phát triển

Ủy ban nhân dân thành phố Huế vừa ban hành Kế hoạch số 318/KH-UBND về triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là một động thái kịp thời nhằm cụ thể hóa chủ trương lớn của Trung ương mà còn là một dấu mốc đáng chú ý cho thấy Huế đang lựa chọn đúng con đường phát triển của mình trong những năm tới.

Khi văn hóa được đặt vào trung tâm của sự phát triển
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương “Anh hùng Venezuela”

Sáng 6/7 theo giờ địa phương, thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela, Trung tá Raúl Serrano Chacón thuộc Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống - Điều phối viên Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam - đã chủ trì Lễ trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất tặng Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam và hạng Nhì tặng các thành viên trong đoàn.

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương “Anh hùng Venezuela”
Quà lưu niệm kể câu chuyện Việt Nam

Khi được đầu tư đúng hướng, mỗi món quà lưu niệm có thể trở thành điểm nhấn trong hành trình giới thiệu Việt Nam ra thế giới. Từ nguồn tài nguyên văn hóa phong phú kết hợp tư duy sáng tạo đương đại, những sản phẩm nhỏ bé ấy sẽ mang theo thông điệp về đất nước, con người và bản sắc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Quà lưu niệm kể câu chuyện Việt Nam
Văn hóa, di sản Huế - nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững

Với vai trò là thủ phủ Đàng Trong, Kinh đô của triều Tây Sơn và đặc biệt là Kinh đô của Triều Nguyễn trong 143 năm (1802 - 1945), Huế từng là trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục và tôn giáo của đất nước. Quá trình lịch sử đó đã tạo nên hệ thống di sản văn hóa phong phú cùng những đặc trưng riêng của con người Huế. Đây là nguồn lực quý giá để Huế thực hiện mục tiêu phát triển trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản, văn hóa và bản sắc Cố đô.

Văn hóa, di sản Huế - nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top