“Điểm chạm” ẩm thực nâng tầm sức hút khách sạn

Nhân viên bộ phận bếp ở Khách sạn Mường Thanh Holiday Huế bổ sung thêm các món bánh Huế phục vụ khách

Đưa món Huế vào không gian lưu trú cao cấp

Có mặt tại một số khách sạn ở thành phố Huế, dễ nhận thấy là không gian ẩm thực Huế được đầu tư như một điểm nhấn trong trải nghiệm lưu trú. Bên cạnh các món Á, Âu quen thuộc, nhiều du khách quốc tế vẫn lựa chọn thưởng thức bún bò Huế, bánh bèo, nậm, lọc, bánh ướt ngay trong khu vực buffet sáng. Tại Khách sạn Mường Thanh Holiday Huế, một nữ du khách nước ngoài vừa thưởng thức món Huế vừa ghi lại hình ảnh các món ăn. Khi thấy tôi chụp ảnh, bà mỉm cười và nói ngắn gọn: “Ẩm thực Huế thật hấp dẫn”.

Theo các đơn vị lưu trú, xu hướng du khách hiện nay không chỉ dừng lại ở nhu cầu nghỉ dưỡng mà ngày càng quan tâm đến trải nghiệm văn hóa bản địa, trong đó ẩm thực là một phần không thể thiếu. Việc đưa món Huế vào hệ thống nhà hàng khách sạn không đơn thuần là làm mới thực đơn mà còn là cách gia tăng giá trị dịch vụ, tạo bản sắc riêng cho cơ sở lưu trú.

Ông Hồ Đặng Xuân Lân, Chủ tịch Hội Khách sạn TP. Huế, Tổng Giám đốc Khách sạn Parkview Huế cho biết, có thể tạm phân chia hai nhóm khách. Một nhóm thích trải nghiệm ẩm thực địa phương ở các quán ăn truyền thống, đường phố; trong khi có nhiều du khách, nhất là khách có khả năng chi tiêu cao lại ưu tiên không gian nhà hàng khách sạn bởi tính chuyên nghiệp, sự tiện nghi và yêu cầu cao về vệ sinh an toàn thực phẩm. “Cũng chính từ lý do này, nhiều khách sạn đưa món Huế vào nhà hàng với mong muốn lan tỏa giá trị ẩm thực địa phương và nâng trải nghiệm cho du khách”, ông Lân nói.

Không phải vô cớ, mức lương của bếp trưởng thường cao hơn các bộ phận khác trong khách sạn. Bếp trưởng được xem là “linh hồn” của cơ sở lưu trú, nhà hàng là “trái tim” của khách sạn. Trong hoạt động lưu trú, dịch vụ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh thu của khách sạn, chiếm khoảng 30% tổng doanh thu. Đây cũng là yếu tố giúp gia tăng lợi thế cạnh tranh thông qua các gói dịch vụ trọn gói, combo lưu trú kết hợp ẩm thực và trải nghiệm.

Nghệ nhân ẩm thực Lê Công Hùng, Trưởng khoa Quản trị Nhà hàng và Chế biến món ăn, Trường Cao đẳng Du lịch Huế cho rằng, việc đưa món Huế vào các nhà hàng khách sạn cao cấp là hướng đi phù hợp trong bối cảnh du lịch trải nghiệm ngày càng phát triển. “Nền ẩm thực Huế phong phú, đa dạng và đã có thương hiệu nên du khách rất thích khám phá. Việc tạo ra không gian ẩm thực Huế trong khách sạn không chỉ giúp làm giàu sản phẩm du lịch mà còn là chiến lược kinh doanh hiệu quả”, ông Hùng nhận định.

Món bánh bèo được đưa vào thực đơn buffet sáng tại Khách sạn Parkview Huế

Đầu tư cho ẩm thực để tăng sức cạnh tranh

Thống kê của ngành du lịch, đến tháng 5/2026, thành phố Huế có 1.074 cơ sở lưu trú, trong đó có 218 khách sạn. Toàn thành phố hiện có 34 khách sạn được xếp hạng sao, trong đó 26 khách sạn đạt chuẩn từ 3 - 5 sao. Đây là phân khúc khách sạn có khả năng khai thác mạnh doanh thu từ dịch vụ ăn uống, hội họp, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng cao cấp.

Bếp trưởng Khách sạn Parkview Huế Nguyễn Văn Hải cho biết, đối với khách du lịch, yêu cầu đặt ra cho một chuyến du lịch là ăn và chơi. Bên cạnh việc trải nghiệm các sản phẩm du lịch, khách đến Huế thường mong muốn khám phá nét đặc sắc của ẩm thực Huế. Nhiều du khách muốn tiết kiệm thời gian, tranh thủ “dùng bữa” ngay trong nhà hàng khách sạn, do đó đầu tư ẩm thực trong kinh doanh khách sạn rất quan trọng. Sự đầu tư đó không chỉ nằm ở khâu cơ sở vật chất mà chú trọng đến từng thực đơn, nguyên liệu và đặc biệt là ẩm thực bản địa.

So với các quán ăn bên ngoài, cách chế biến món ăn trong nhà hàng khách sạn có sự điều chỉnh tương đối để phù hợp với khách, nhưng vẫn giữ cơ bản hương vị của món ăn.

Theo nghệ nhân ẩm thực Ngô Văn Tân, Phó Chủ tịch Chi hội Siêu đầu bếp Việt Nam, Chủ tịch Hội Bếp Huế, trong kho tàng hơn 3.000 món ăn Việt Nam, Huế sở hữu khoảng 1.700 món (chiếm hơn 65%), trong đó có hơn 1.300 món ăn và thức uống được ghi chép lại, giúp Huế được tôn vinh là “Kinh đô ẩm thực” của cả nước.

Hiện nay, cùng với chiến lược riêng của từng khách sạn, Hiệp hội Du lịch và Hội Khách sạn TP. Huế cũng thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên, đầu bếp theo hướng chuyên nghiệp, am hiểu văn hóa và nâng cao chất lượng phục vụ. Chủ tịch Hội Khách sạn thành phố Hồ Đặng Xuân Lân chia sẻ, trong các dịp cao điểm du lịch, nhiều khách sạn chủ động thiết kế không gian ẩm thực mang phong cách Huế, kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại nhằm tạo trải nghiệm mới cho du khách. Việc thường xuyên thay đổi thực đơn, bổ sung các món thuần Việt, đặc biệt là món Huế mang lại sự khác biệt khi khách đến Huế du lịch.

Trong xu hướng du lịch trải nghiệm ngày càng phát triển, ẩm thực không còn là dịch vụ phụ trợ mà đang trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng của ngành du lịch. Với thế mạnh thương hiệu “Kinh đô ẩm thực”, việc đầu tư bài bản cho hệ thống nhà hàng khách sạn sẽ góp phần giúp Huế nâng chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và tăng sức hút đối với dòng khách chất lượng cao.