  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 05/08/2026 08:56

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 3

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ vĩ bắc; 118,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông nam khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng đông với tốc độ khoảng 10km/giờ.

Bão số 1 (Maysak), giật cấp 10, trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa

 Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 3 phát lúc 5 giờ sáng 5/8/2026. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Đến 4 giờ sáng 6/8, bão di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ 5-10km/ giờ trên khu vực phía tây bắc đảo Luzon (Philippines). Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng: Vùng biển phía đông nam của khu vực bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 7/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía đông bắc đảo Luzon (Philippines) và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, trên biển, vùng biển phía đông nam của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

https://nhandan.vn/ap-thap-nhiet-doi-tren-bien-dong-da-manh-len-thanh-bao-so-3-post979790.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
áp thấp nhiệt đớiBiển Đôngmạnh lênbão số 3
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

Theo bản tin ngày 8/12 của Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ ngày 10-17/12, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) liên tiếp chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường và suy yếu nên trên đất liền TP. Huế có mưa vừa, có nơi mưa to; biển động, sóng lớn. Tổng lượng mưa từ ngày 8 đến 17/12 phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top