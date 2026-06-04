Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 3

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 3 phát lúc 5 giờ sáng 5/8/2026. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Đến 4 giờ sáng 6/8, bão di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ 5-10km/ giờ trên khu vực phía tây bắc đảo Luzon (Philippines). Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng: Vùng biển phía đông nam của khu vực bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 7/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía đông bắc đảo Luzon (Philippines) và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, trên biển, vùng biển phía đông nam của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

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