Chìa khóa nâng tầm các sự kiện thể thao Việt Nam

Đông đảo vận động viên có mặt tại buổi hội thảo.

Ngày 24/7 tại Hà Nội, Cục Thể dục thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư Natuh đã phối hợp tổ chức Hội thảo "Nâng cao năng lực quản lý tổ chức các sự kiện thể thao".

Đây là diễn đàn quan trọng để các cơ quan quản lý, các liên đoàn, hiệp hội thể thao, doanh nghiệp và chuyên gia cùng trao đổi kinh nghiệm, cập nhật xu hướng và tìm lời giải cho những thách thức đặt ra trong công tác tổ chức các sự kiện thể thao.

Điểm đáng chú ý của hội thảo là cách tiếp cận không dừng ở kỹ thuật tổ chức một giải đấu, mà mở rộng sang tư duy xây dựng giá trị lâu dài cho mỗi sự kiện.

Các chuyên đề tập trung vào những vấn đề đang trở thành xu hướng của thể thao hiện đại như: xây dựng thương hiệu sự kiện; kỹ năng lập kế hoạch đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; truyền thông số; marketing trên nền tảng số; sáng tạo nội dung trên TikTok; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và điều hành hoạt động thể dục thể thao...

Phiên tọa đàm về kết nối nguồn lực phát triển thể thao hòa nhập đã mở ra góc nhìn mới, khi các sự kiện thể thao không chỉ hướng tới thành tích thi đấu mà còn phải tạo cơ hội để người khuyết tật và người không khuyết tật cùng tham gia, cùng cống hiến và cùng hưởng lợi từ những giá trị mà thể thao mang lại.

Phát biểu tại hội thảo, Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh: Một sự kiện thể thao ngày nay không còn đơn thuần là cuộc tranh tài giữa các vận động viên mà đã trở thành sản phẩm văn hóa, truyền thông và kinh tế, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia, thúc đẩy du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư và lan tỏa các giá trị của phong trào Olympic.

Do vậy, Việt Nam muốn bắt kịp xu thế hội nhập thì việc đổi mới công tác quản lý và tổ chức các sự kiện thể thao là yêu cầu tất yếu, phù hợp với chủ trương phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Đảng và Nhà nước.

Người đứng đầu ngành thể dục thể thao cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại. Dù nhiều liên đoàn, hiệp hội và địa phương đã từng bước nâng cao chất lượng các giải đấu, việc ứng dụng công nghệ số và dữ liệu trong quản lý vẫn chưa đồng bộ; hoạt động truyền thông, marketing và khai thác giá trị thương mại của các sự kiện chưa tương xứng với tiềm năng; nguồn nhân lực làm công tác tổ chức sự kiện vẫn cần được đào tạo bài bản hơn.

Vì vậy, ông đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận bốn nhóm giải pháp trọng tâm gồm đổi mới tư duy quản trị theo hướng lấy trải nghiệm của vận động viên và người hâm mộ làm trung tâm; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và AI trong quản lý; đổi mới truyền thông, marketing và huy động nguồn lực xã hội; đồng thời chú trọng đào tạo nhân lực và tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý, tổ chức thể thao, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Nếu chuyển đổi số được xem là động lực nâng cao hiệu quả tổ chức thì thể thao hòa nhập lại trở thành điểm nhấn mang ý nghĩa nhân văn của hội thảo. Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao người khuyết tật Việt Nam, Tổng Thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam Trần Đức Thọ cho rằng điều quan trọng nhất không phải chỉ là tổ chức thành công một sự kiện, mà là làm thế nào để mỗi sự kiện tạo ra nhiều giá trị hơn cho nhiều đối tượng hơn.

Ông kỳ vọng sau hội thảo sẽ có thêm nhiều liên đoàn và hiệp hội thể thao quốc gia đồng hành cùng Ủy ban Paralympic Việt Nam để mở rộng cơ hội tập luyện, thi đấu và phát triển cho người khuyết tật, giúp họ không chỉ được tham gia thể thao mà còn thật sự trở thành những vận động viên được quan tâm, đầu tư và phát triển trong hệ thống thể thao quốc gia.

Thông điệp xuyên suốt của hội thảo, "Hòa nhập không chỉ là hỗ trợ. Hòa nhập là cùng nhau kiến tạo giá trị", cũng phản ánh sự thay đổi trong tư duy phát triển thể thao hiện đại.

Thay vì xem người khuyết tật là nhóm cần được hỗ trợ, cách tiếp cận mới coi họ là một phần bình đẳng của cộng đồng thể thao, cùng đóng góp vào sự phát triển chung.

Điều đó không chỉ tạo nên giá trị xã hội mà còn góp phần nâng cao hình ảnh của các sự kiện thể thao, mở rộng sức lan tỏa tới cộng đồng và các nhà tài trợ.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng đăng cai nhiều giải đấu khu vực và quốc tế, yêu cầu chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Một sự kiện thành công không chỉ được đánh giá bằng chất lượng chuyên môn hay số lượng khán giả, mà còn bởi khả năng ứng dụng công nghệ, khai thác giá trị truyền thông, tạo nguồn thu bền vững và để lại những tác động tích cực cho xã hội sau khi cuộc thi khép lại.

Chính vì vậy, hội thảo lần này góp phần định hình một tư duy mới trong phát triển thể thao Việt Nam: mỗi sự kiện cần được xem là một nền tảng kết nối con người, công nghệ, doanh nghiệp và cộng đồng để cùng tạo ra những giá trị lâu dài, bền vững và giàu tính nhân văn.

https://nhandan.vn/chia-khoa-nang-tam-cac-su-kien-the-thao-viet-nam-post977588.html?gidzl=zsn93sn4iJhrSK0FOrwuDVrpJmvzMBmyiNL52ou8v3gq8H8EBGBgR-LyJ0b_1hupv2aTL6Ak6y02Q4IyE0