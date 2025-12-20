35 doanh nghiệp lữ hành khảo sát sản phẩm du lịch nông thôn Huế

Đoàn famtrip khảo sát mô hình nông nghiệp sáng tạo tại Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế

Chương trình famtrip diễn ra trong 2 ngày từ 25 - 26/12, thu hút sự tham gia của 35 doanh nghiệp lữ hành đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Đoàn sẽ đến nhiều địa phương trên địa bàn thành phố để khảo sát tiềm năng các điểm du lịch, sản phẩm du lịch nông thôn, trong đó có các điểm đến: Khu Edubiofarm và các mô hình nông nghiệp sáng tạo tại Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế; tham quan Rơm Farm tại phường Hương Trà và mô hình sinh thái vườn - ao - chuồng (sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP).

Bên cạnh đó, đoàn cũng khảo sát, tìm hiểu, trải nghiệm sản phẩm du lịch tại các các địa phương: Khe Tre, Quảng Điền với các mô hình trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn, làng nghề…

Sau khảo sát, đoàn sẽ nghiên cứu, tham gia đánh giá các sản phẩm du lịch, đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng, hoàn thiện các tour du lịch phù hợp để triển khai, vận hành và giới thiệu cho du khách trong thời gian tới. Mục tiêu cao nhất là đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hoá và môi trường sinh thái của các địa phương; đồng thời khai thác, làm nổi bật những đặc trưng riêng về du lịch ở nông thôn trong định hướng phát triển du lịch của thành phố.