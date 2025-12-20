  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 25/12/2025 11:03

35 doanh nghiệp lữ hành khảo sát sản phẩm du lịch nông thôn Huế

HNN.VN - Sáng 25/12, Sở Du lịch tổ chức chương trình famtrip khảo sát tiềm năng các điểm du lịch, sản phẩm du lịch nông thôn tại TP. Huế.

Khảo sát sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe ở TP. HuếPhát triển du lịch cộng đồng phải gắn hạ tầng và giá trị bản địaXây dựng sản phẩm du lịch địa phương đặc sắc

 Đoàn famtrip khảo sát mô hình nông nghiệp sáng tạo tại Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế

Chương trình famtrip diễn ra trong 2 ngày từ 25 - 26/12, thu hút sự tham gia của 35 doanh nghiệp lữ hành đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Đoàn sẽ đến nhiều địa phương trên địa bàn thành phố để khảo sát tiềm năng các điểm du lịch, sản phẩm du lịch nông thôn, trong đó có các điểm đến: Khu Edubiofarm và các mô hình nông nghiệp sáng tạo tại Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế; tham quan Rơm Farm tại phường Hương Trà và mô hình sinh thái vườn - ao - chuồng (sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP).

Bên cạnh đó, đoàn cũng khảo sát, tìm hiểu, trải nghiệm sản phẩm du lịch tại các các địa phương: Khe Tre, Quảng Điền với các mô hình trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn, làng nghề…

Sau khảo sát, đoàn sẽ nghiên cứu, tham gia đánh giá các sản phẩm du lịch, đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng, hoàn thiện các tour du lịch phù hợp để triển khai, vận hành và giới thiệu cho du khách trong thời gian tới. Mục tiêu cao nhất là đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hoá và môi trường sinh thái của các địa phương; đồng thời khai thác, làm nổi bật những đặc trưng riêng về du lịch ở nông thôn trong định hướng phát triển du lịch của thành phố.

Tin, ảnh: HỮU PHÚC
 Từ khóa:
nông nghiệpdu lịch nông thônsản phẩm du lịchkhảo sát du lịchfamtrip
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kết nối công nghệ cao - thúc đẩy tài chính xanh cho nông nghiệp

Ngày 13/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ TECHFEST 2025, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ phối hợp Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững đã tổ chức hội thảo “Kết nối các khu ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp để phát triển khởi nghiệp sáng tạo của địa phương thúc đẩy tài chính xanh cho nông nghiệp”.

Kết nối công nghệ cao - thúc đẩy tài chính xanh cho nông nghiệp
Rau an toàn cho vụ Tết

Tranh thủ thời tiết đẹp, những ngày này, nông dân trên địa bàn thành phố đồng loạt xuống đồng khôi phục, chăm sóc những luống rau của mình nhằm đảm bảo cung ứng cho thị trường dịp Tết cổ truyền sắp đến.

Rau an toàn cho vụ Tết
Khảo sát sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe ở TP. Huế

Ngày 11/12, Sở Du lịch tổ chức chương trình khảo sát các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe trên địa bàn thành phố để định hướng khai thác, quảng bá, phát triển loại hình sản phẩm du lịch này trong thời gian tới.

Khảo sát sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe ở TP Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top