Ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp hiện đại

Tham quan mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao ở Vinh Lộc

Nhiều chính sách

Ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và TP. Huế nói riêng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn từ các vấn đề nội tại và các yếu tố khách quan như nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, sự biến động của thị trường và xu thế tiêu dùng theo hướng xanh, bền vững, đòi hỏi ngành nông nghiệp phải liên tục đổi mới công tác quản lý để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Để giải quyết các vấn trên, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, tập trung cơ cấu lại ngành theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp an toàn (hữu cơ, VietGAP…). Trong đó, ưu tiên phát triển nhóm các sản phẩm chủ lực quốc gia như: Lúa chất lượng cao, tôm, thịt lợn và gia cầm; nhóm các sản phẩm chủ lực của thành phố như: Thủy sản vùng đầm phá, sen, thanh trà, dược liệu và các sản phẩm OCOP. Đồng thời, cơ cấu lại nhiều lĩnh vực theo hướng đối tượng nào có lợi thế, dư địa sẽ tập trung hỗ trợ phát triển.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Anh cho biết, Sở đã tham mưu HĐND thành phố ban hành các nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm cơ cấu lại ngành nông nghiệp; trong đó, trọng tâm là hỗ trợ các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Sau gần 4 năm triển khai thực hiện, đến nay đã có 24 cơ sở đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được hỗ trợ, với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng. Các địa phương cũng đã thực hiện hỗ trợ các nội dung thuộc thẩm quyền với kinh phí khoảng 15,2 tỷ đồng. Nhiều cơ sở sản xuất sau khi được hỗ trợ đã đầu tư, mở rộng sản xuất và đạt kết quả cao về năng suất, giá trị nông sản, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Nhờ các chính sách hỗ trợ đó, thành phố đã mở rộng vùng chuyên canh sản xuất lúa hữu cơ, không sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và chỉ áp dụng kỹ thuật cao; doanh nghiệp thu mua lúa và hỗ trợ kỹ thuật, vốn, giống cho nông dân. Ðiển hình là mô hình liên kết giữa Công ty TNHH MTV Nông sản hữu cơ Quế Lâm với HTX Nông nghiệp Phú Lương 1, HTX Nông nghiệp Phú Lương 3 (xã Phú Hồ), sản xuất giống lúa hữu cơ chất lượng cao như BT7, DT39... Qua đó, Huế đã có hơn 3.000ha lúa sản xuất theo mô hình hữu cơ, chất lượng cao, phần lớn tập trung ở cá xã Phú Vang, Phú Hồ, Đan Điền... Giám đốc HTX nông nghiệp Phú Lương 3 Lê Văn Lời khẳng định, các vùng sản xuất loại lúa này đều có sự liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân nhằm tạo thương hiệu gạo sạch, có giá trị kinh tế cao.

Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật

Với tiềm năng và thế mạnh sẵn có, phát triển sản xuất nông sản an toàn và nông nghiệp công nghệ cao được xem là cơ hội để kinh tế nông nghiệp TP. Huế phát triển nhanh và bền vững hơn. Năm 2016, UBND tỉnh (nay là TP. Huế) đã ban hành quyết định tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Trong đó, nhấn mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất nông sản an toàn.

Ngày 28/4/2023, UBND tỉnh (nay là TP. Huế) triển khai Chương trình số 165/CTr-UBND về việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao TP. Huế giai đoạn 2023 - 2030. Mục tiêu đặt ra trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là đẩy mạnh việc ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm, Công ty đề ra kế hoạch tiếp tục phát triển mạnh các mô hình chăn nuôi theo kế hoạch ký hợp tác với thành phố; mở rộng mô hình chuỗi liên kết chăn nuôi lợn hữu cơ an toàn sinh học...

Ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong năm 2026, thành phố Huế có kế hoạch xây dựng ít nhất 3 - 5 mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, phù hợp với từng vùng sinh thái khác nhau; ít nhất có 10% mô hình liên kết ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị hàng hóa...