Xây dựng sản phẩm du lịch địa phương đặc sắc

Khai thác bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số ở các xã A Lưới gắn với phát triển du lịch. Ảnh: Sở Du lịch

Từ những chuyến khảo sát cơ sở

Trong tháng 7 và 8/2025, ngành du lịch và cộng đồng doanh nghiệp đã có các đợt khảo sát tại 8 xã, gồm 5 xã A Lưới 1, 2, 3, 4, 5 và các xã Long Quảng, Khe Tre, Nam Đông. Đây là các xã miền núi, có nhiều tài nguyên du lịch, nhất là cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số. Các mô hình du lịch sinh thái, cộng đồng vừa mở hướng phát triển kinh tế - xã hội, vừa giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Điển hình như các xã của huyện A Lưới trước đây, nay là các xã A Lưới 1 - 5, việc tận dụng các nguồn lực đầu tư, cải thiện hạ tầng, khu lưu trú và nhà sinh hoạt cộng đồng tạo ra cơ hội phát triển du lịch. Trên địa bàn các xã A Lưới hiện có 24 điểm du lịch và 33 cơ sở lưu trú (9 nhà nghỉ, 24 homestay), công suất tối đa gần 1.000 khách/thời điểm... Các điểm sinh thái Pâr Le, A Nôr, A Lin và các làng du lịch cộng đồng tại các địa phương... ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều khách du lịch. Hay tại các xã Long Quảng, Khe Tre và Nam Đông, nhiều điểm đến tiêu biểu như: khu du lịch sinh thái YesHue Eco, Đập tràn Hai Nhất, các vườn nông sản của hộ dân tại xã Nam Đông với nhiều loại trái cây đặc sản như cam, ổi...; các mô hình homestay như: An Hạnh Home, Aly Homestay & Coffee và đặc biệt là Làng Văn hóa dân tộc Cơ Tu tại Thôn Dỗi - nơi còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người Cơ Tu, đã trở thành những “điểm hẹn” mà du khách muốn đặt chân tới khám phá.

Tuy nhiên, mặc dù đạt được một số kết quả bước đầu trong việc phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng, song hoạt động du lịch tại các địa phương vẫn còn những khó khăn cần tháo gỡ để phát triển bền vững. Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 - ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang trăn trở: Nguồn lực đầu tư còn hạn chế, nhiều mô hình du lịch mang tính tự phát, thiếu sự độc đáo. Dù có nhiều tài nguyên, song địa phương vẫn thiếu ý tưởng để hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn.

Đại diện UBND xã Khe Tre cho rằng, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, thiếu liên kết, chưa có tour, tuyến cụ thể, quảng bá chưa hiệu quả. Đặc biệt, các hoạt động văn hóa về đêm, trải nghiệm đặc trưng vẫn còn chưa được quan tâm khai thác gắn với phát triển đúng mức. Địa phương luôn mong muốn các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp du lịch phối hợp xây dựng các tour, tuyến để thu hút khách du lịch, từ đó phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng, phù hợp với tiềm năng từng khu vực.

Ngành du lịch khảo sát sản phẩm du lịch ở các xã của huyện Nam Đông trước đây

Xây dựng sản phẩm trên “chất liệu” hiện có

Trong bối cảnh gay gắt để thu hút khách giữa các điểm đến, sản phẩm du lịch là yếu tố tạo ra sự khác biệt và sức cạnh tranh chính của điểm đến. TP. Huế xác định không chỉ phát triển du lịch di sản, quan tâm phát triển du lịch ở vùng lõi mà còn đầu tư phát triển các loại hình du lịch bổ trợ khác, đặc biệt là gắn tài nguyên, bản sắc văn hóa để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở các địa phương.

Ông Trần Quang Hào, Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Huế (Huetourist) chia sẻ, những giá trị tài nguyên du lịch nổi trội của các địa phương là nội dung quan trọng, góp phần định vị thương hiệu và thu hút du khách. Điểm mà du khách cần là yếu tố đặc trưng bản địa. Việc phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn, xây dựng các sản phẩm du lịch dựa trên những trải nghiệm gần gũi, chân thật nhất.

Tại các xã Long Quảng, Khe Tre và Nam Đông, một số đơn vị lữ hành cho rằng, bên cạnh việc hình thành các sản phẩm như homestay, farmstay, du lịch nông nghiệp - dược liệu, cần tổ chức thêm các hoạt động trải nghiệm văn hóa - sinh thái, các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian, chợ phiên, tour xe đạp, hay chương trình “Một ngày làm người Cơ Tu”..., nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Hay tại các xã A Lưới, cần xây dựng kế hoạch tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa định kỳ nhằm thu hút khách du lịch. Đặc biệt, cần sử dụng hiệu quả Làng Văn hóa truyền thống các dân tộc tại xã A Lưới 3 như một điểm đến trọng tâm trong tour, tuyến. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ duy trì biểu diễn văn hóa - nghệ thuật dân gian để tạo nên sức hút riêng biệt. Mỗi xã cần nghiên cứu, xây dựng 1 - 2 sản phẩm du lịch đặc trưng, có bản sắc riêng, đặc biệt chú trọng đến phát triển sản phẩm đêm như ẩm thực, biểu diễn văn hóa.

Bà Huỳnh Thị Thùy Vân, Giám đốc Công ty TNHH 4LLIN chi nhánh Huế cho rằng, sự đồng hành của doanh nghiệp cùng chính quyền địa phương trong phát triển văn hóa bản địa, vừa gìn giữ những giá trị truyền thống, vừa tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, ngành du lịch đã và đang tìm các phương án, triển khai xây dựng sản phẩm, phát triển du lịch ở các địa phương. Ngành du lịch xác định đầu tư hạ tầng, nâng chất lượng dịch vụ, đào tạo nhân lực, đồng thời tăng cường liên kết vùng giữa cộng đồng - chính quyền - doanh nghiệp. Sở Du lịch sẽ đồng hành hỗ trợ địa phương trong công tác đào tạo, quảng bá hình ảnh điểm đến, hỗ trợ số hóa sản phẩm ẩm thực vùng cao, xây dựng tour, tuyến kết nối với các công ty lữ hành; mặt khác kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm phát triển các điểm đến tiềm năng nhằm tạo ra sản phẩm có chiều sâu, thu hút du khách lâu dài.