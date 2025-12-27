Nâng chất lượng và tính bền vững cho du lịch nông thôn

Lãnh đạo Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế giới thiệu về mô hình nông nghiệp sáng tạo cho các doanh nghiệp lữ hành

Sức hút

Thăm khu Edubiofarm tại Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế, chúng tôi khá bất ngờ khi Viện trưởng Trương Thị Hồng Hải cho biết, năm 2025, nơi đây đã đón hơn 4.000 lượt khách. Con số ấy phần nào cho thấy sức hút của du lịch nông nghiệp, nông thôn khi được đầu tư đúng hướng.

Thực tế, vài năm trở lại đây, du lịch nông thôn nổi lên như một xu hướng. Bà Nguyễn Thị Đông Phương, Giám đốc Công ty TNHH TM Dịch vụ và Du lịch Khang Hân cho rằng, không chỉ du khách lớn tuổi, người trẻ cũng ngày càng yêu thích loại hình du lịch này. Ở đây, họ được hòa mình vào thiên nhiên, trải nghiệm các hoạt động sản xuất nông nghiệp, làng nghề truyền thống, khám phá ẩm thực bản địa và tìm kiếm sự thư giãn. Với du khách quốc tế, đây cũng là một loại hình trải nghiệm hấp dẫn, bên cạnh du lịch di sản.

Huế hiện có nhiều điều kiện thuận lợi để đáp ứng xu hướng đó. Thành phố sở hữu không gian nông thôn đa dạng, trải dài từ miền núi, trung du đến đồng bằng và vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai rộng lớn. Tài nguyên thiên nhiên phong phú, môi trường sinh thái trong lành cùng hệ thống làng nghề truyền thống và đời sống văn hóa cộng đồng lâu đời là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch nông thôn, gắn với bản sắc địa phương.

Tuy nhiên, so với tiềm năng sẵn có, số lượng mô hình du lịch nông thôn có quy mô và sức hút ổn định vẫn còn khiêm tốn. Theo thống kê của ngành du lịch, trên địa bàn TP. Huế hiện có 16 điểm du lịch được công nhận, trong đó 12 điểm gắn với du lịch nông nghiệp, sinh thái và cộng đồng.

Cùng với đó, nhiều mô hình còn mang tính tự phát, manh mún; sự tham gia của cộng đồng chưa thật sự chuyên nghiệp; kỹ năng tổ chức, phục vụ, ngoại ngữ còn hạn chế. Hoạt động xúc tiến, quảng bá chưa thường xuyên. Cơ sở hạ tầng tại một số khu vực nông thôn thiếu đồng bộ; sự liên kết giữa các điểm đến, làng nghề, doanh nghiệp lữ hành và chính quyền địa phương còn lỏng lẻo. Cũng vì những lý do trên, sản phẩm du lịch chưa đa dạng, chưa tạo được thương hiệu rõ nét.

Bà Đông Phương chia sẻ, không ít mô hình du lịch nông thôn, nhất là các dự án khởi nghiệp đã phải đóng cửa sau một thời gian ngắn vì chưa đáp ứng đúng nhu cầu thị trường. Không thể chỉ trồng vài luống rau, nuôi vài con vật, tạo ra vài trải nghiệm đơn giản rồi gọi đó là nông trại du lịch. Du khách tìm đến du lịch nông thôn bởi sự mộc mạc, chân phương, nhưng không đồng nghĩa với sơ sài. Cũ nhưng phải sạch, phải an toàn, phải được tổ chức bài bản.

Tại hội nghị xúc tiến, quảng bá loại hình du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố Huế ngày 27/12/2025, ngành nông nghiệp và môi trường thành phố cũng nhìn nhận, chất lượng dịch vụ hạn chế, nhiều điểm du lịch chỉ cung cấp dịch vụ trải nghiệm và tham quan trong ngày với tính chất đơn giản. Số làng nghề gắn với du lịch vẫn còn ít so với tiềm năng; nhiều điểm tham quan hình thành tự phát, thiếu quy chuẩn chung và chưa đồng bộ.

Muốn có số lượng, phải chú trọng chất lượng

Thực trạng du lịch nông thôn tại Huế cho thấy, vấn đề đặt ra với Huế không chỉ là mở thêm nhiều điểm du lịch nông thôn, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và tính bền vững của sản phẩm.

Lâu nay, nhận định “Huế có nhiều tiềm năng nhưng chưa khai thác hiệu quả” được nhắc đến khá nhiều. Song, để biến tiềm năng thành sản phẩm thực sự hấp dẫn, cần trả lời rõ những câu hỏi cốt lõi: Tiềm năng đó là gì, đang được khai thác ra sao và vì sao chưa tạo được sức bật. Muốn thu hút lượng khách lớn và ổn định, chất lượng sản phẩm phải được đặt lên hàng đầu. Điều này đòi hỏi việc rà soát, đánh giá một cách hệ thống các giá trị tài nguyên, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc trưng của từng vùng, từ đó hình thành những điểm du lịch nông thôn mang dấu ấn riêng.

Quan trọng hơn, cần thay đổi nhận thức của chính những người làm du lịch, nhất là người dân. Du lịch nông thôn không phải là hoạt động “ăn theo” mùa vụ, mà là một hướng phát triển sinh kế lâu dài. Mục tiêu không chỉ là đón khách tham quan ngắn ngày, mà hướng tới hình thành chuỗi giá trị khép kín giữa sản xuất nông nghiệp - dịch vụ du lịch - tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Ngành du lịch TP. Huế cũng đã xác định rõ việc đào tạo nguồn nhân lực là yếu tố then chốt. Người dân tham gia làm du lịch cần được trang bị kỹ năng, thái độ phục vụ chuyên nghiệp; các hoạt động sản xuất nông nghiệp truyền thống, làng nghề cần được bảo tồn, phục dựng và phát triển để phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm. Song song với đó là xây dựng chiến lược truyền thông, quảng bá thương hiệu cho sản phẩm du lịch nông thôn, chọn lọc những sản phẩm đặc trưng, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm. Do vậy, vừa qua, Sở Du lịch đã có các đợt khảo sát và sắp tới sẽ triển khai những giải pháp để giải quyết vấn đề này.

Bên cạnh những giải pháp đã và đang triển khai, để du lịch nông thôn phát triển bền vững, rất cần những cơ chế phù hợp nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, kết nối và hình thành chuỗi giá trị du lịch - nông nghiệp. Đây chính là “mắt xích” quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo sức hút lâu dài và đưa du lịch nông thôn Huế phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có.