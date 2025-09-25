  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 26/09/2025 20:11

32 cá nhân được công nhận danh hiệu lễ tân giỏi

HNN.VN - Tối 26/9, Hiệp hội Du lịch TP. Huế phối hợp Hội Khách sạn TP. Huế, Trường Cao đẳng Du lịch Huế tổ chức bế mạc, tổng kết, trao giải Hội thi Nghiệp vụ Lễ tân năm 2025 và chương trình gala dinner.

Hiệp hội Du lịch TP. Huế đồng hành cùng sự phát triển của ngành du lịch Đào tạo nghiệp vụ du lịch cho nhân viên 21 khách sạn, nhà hàngSinh viên ngành bếp tranh tài nấu ăn với thịt gà Mỹ

 Trao chứng nhận công nhận lễ tân giỏi cho các cá nhân

Hội thi Nghiệp vụ Lễ tân năm nay thu hút sự tham gia của nhiều thí sinh đến từ hầu hết các khách sạn 5 sao, 4 sao và một số khách sạn 3 sao tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Trải qua nhiều phần thi, ban tổ chức trao 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. Bên cạnh đó, 32 cá nhân cũng được công nhận danh hiệu lễ tân giỏi.

Đây là hoạt động có ý nghĩa, với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng hình ảnh Huế là điểm đến văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp, đồng thời nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên khách sạn. Hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 và kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới 27/9.

 

HỮU PHÚC
 Từ khóa:
lễ tân giỏilễ tânkhách sạnHiệp hội Du lịchdu lịch Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hơn 30 thí sinh tham gia Hội thi Nghiệp vụ Lễ tân

Sáng 25/9, Hiệp hội Du lịch thành phố phối hợp với Hội Khách sạn, Trường Cao đẳng Du lịch Huế tổ chức Hội thi Nghiệp vụ Lễ tân năm 2025 cho cán bộ, nhân viên lễ tân đang làm việc tại các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố.

Hơn 30 thí sinh tham gia Hội thi Nghiệp vụ Lễ tân
Quan tâm phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng

Chiều 11/9, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị tham vấn du lịch sinh thái, cộng đồng. UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Quan tâm phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng
Nắm bắt cơ hội, giải quyết thách thức để phát triển du lịch xanh

Tại hội thảo khoa học cấp thành phố với chủ đề: “Du lịch xanh: Tiềm năng, cơ hội và thách thức” vừa diễn ra sáng nay (9/9), các đại biểu, nhà nghiên cứu cho rằng: Bên cạnh việc xây dựng các giải pháp giải quyết thách thức, Huế cần kiên định theo lộ trình phát triển gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn di sản văn hóa, bảo vệ cảnh quan, môi trường, giáo dục cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của người dân địa phương.

Nắm bắt cơ hội, giải quyết thách thức để phát triển du lịch xanh
Xây dựng môi trường không khói thuốc tại nhà hàng, khách sạn

TP. Huế vừa trở thành điểm khởi động chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng. Đây được kỳ vọng là bước đi quan trọng để hình ảnh thành phố xanh, sạch, văn minh thêm trọn vẹn trong mắt người dân và du khách.

Xây dựng môi trường không khói thuốc tại nhà hàng, khách sạn
Huế tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh năm 2025

Sáng 4/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), lễ khai mạc đồng thời ba sự kiện quốc tế lớn: Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh (ITE HCMC) lần thứ 19, Diễn đàn Xuất khẩu 2025 và sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế” đã chính thức diễn ra. Huế tham gia sự kiện với gian hàng chung của ba địa phương Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng.

Huế tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh năm 2025

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top