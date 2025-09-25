32 cá nhân được công nhận danh hiệu lễ tân giỏi

Trao chứng nhận công nhận lễ tân giỏi cho các cá nhân

Hội thi Nghiệp vụ Lễ tân năm nay thu hút sự tham gia của nhiều thí sinh đến từ hầu hết các khách sạn 5 sao, 4 sao và một số khách sạn 3 sao tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Trải qua nhiều phần thi, ban tổ chức trao 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. Bên cạnh đó, 32 cá nhân cũng được công nhận danh hiệu lễ tân giỏi.

Đây là hoạt động có ý nghĩa, với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng hình ảnh Huế là điểm đến văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp, đồng thời nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên khách sạn. Hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 và kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới 27/9.