Sinh viên ngành bếp tranh tài nấu ăn với thịt gà Mỹ

Các thí sinh tham gia chế biến món ăn

Cuộc thi thu hút 12 đội thi đến từ các lớp thuộc hệ cao đẳng khóa XVI, XVII và trung cấp khóa XXIV, XXV của Trường Cao đẳng Du lịch Huế tham gia. Các đội thi tài chế biến một món ăn Âu hoặc Á với thịt gà Mỹ là nguyên liệu chính, một thực phẩm chất lượng, giàu dinh dưỡng và linh hoạt trong chế biến.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, cuộc thi đề cao tính sáng tạo, thẩm mỹ và khả năng trình bày món ăn chuyên nghiệp, hướng tới chuẩn năng lực thực tế mà các đầu bếp trẻ cần có khi bước chân vào ngành dịch vụ, du lịch ẩm thực hiện đại.

Cuộc thi là dịp để Trường Cao đẳng Du lịch Huế khẳng định chất lượng đào tạo thực hành, tính ứng dụng và hội nhập quốc tế; đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp.

Ngoài giá trị vật chất, đội thắng cuộc có cơ hội được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để tham gia vòng chung kết toàn quốc tại TP. Đà Nẵng trong thời gian đến.