Sinh viên ngành bếp tranh tài nấu ăn với thịt gà Mỹ

HNN.VN - Ngày 8/8, Trường Cao đẳng Du lịch Huế phối hợp với Hiệp hội Xuất khẩu trứng và gia cầm Hoa Kỳ tổ chức cuộc thi “Nấu ăn với thịt gà Mỹ”.

Các thí sinh tham gia chế biến món ăn 

Cuộc thi thu hút 12 đội thi đến từ các lớp thuộc hệ cao đẳng khóa XVI, XVII và trung cấp khóa XXIV, XXV của Trường Cao đẳng Du lịch Huế tham gia. Các đội thi tài chế biến một món ăn Âu hoặc Á với thịt gà Mỹ là nguyên liệu chính, một thực phẩm chất lượng, giàu dinh dưỡng và linh hoạt trong chế biến.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, cuộc thi đề cao tính sáng tạo, thẩm mỹ và khả năng trình bày món ăn chuyên nghiệp, hướng tới chuẩn năng lực thực tế mà các đầu bếp trẻ cần có khi bước chân vào ngành dịch vụ, du lịch ẩm thực hiện đại.

Cuộc thi là dịp để Trường Cao đẳng Du lịch Huế khẳng định chất lượng đào tạo thực hành, tính ứng dụng và hội nhập quốc tế; đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp.

Ngoài giá trị vật chất, đội thắng cuộc có cơ hội được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để tham gia vòng chung kết toàn quốc tại TP. Đà Nẵng trong thời gian đến.

ĐỨC QUANG
GS, TSKH Ngô Bảo Châu: "Sân chơi Toán học Việt Nam là không gian học tập tích cực và sáng tạo"

Ngày 2/8, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức ra mắt sân chơi Toán học Việt Nam (VNMF) và Tọa đàm Đổi mới văn hóa dạy và học toán. Sân chơi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, thông qua hình thức thi được trò chơi hóa, kết hợp các hoạt động sáng tạo, khơi dậy hứng thú khám phá thay vì áp lực điểm số.

GS, TSKH Ngô Bảo Châu Sân chơi Toán học Việt Nam là không gian học tập tích cực và sáng tạo
Linh hoạt, sáng tạo vận hành chính quyền 2 cấp

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, quá trình triển khai mô hình chính quyền 2 cấp bước đầu sẽ có một số khó khăn, vướng mắc nhưng các địa phương cần tập trung tạo đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, đẩy mạnh kết nối dữ liệu, bảo đảm người dân có thể tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, minh bạch, thuận lợi.

Linh hoạt, sáng tạo vận hành chính quyền 2 cấp
Náo nhiệt sân chơi mùa hè cho trẻ em

Mùa hè đến là thời điểm nhiều sân chơi cho trẻ em được tổ chức với mong muốn mang đến cho các em khoảng thời gian hoạt động vui vẻ, lành mạnh, đồng thời tạo điều kiện để các em phát triển cả thể chất lẫn tinh thần.

Náo nhiệt sân chơi mùa hè cho trẻ em
Khánh thành sân chơi và trao tặng sách cho các trường tiểu học

Ngày 27/6, tại Trường tiểu học & trung học cơ sở (TH&THCS) Hoàng Kim Hoán (phường Thuận An, quận Thuận Hóa), Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Huế tổ chức lễ khánh thành sân chơi và trao tặng sách cho các trường tiểu học trên địa bàn quận Thuận Hóa.

Khánh thành sân chơi và trao tặng sách cho các trường tiểu học

