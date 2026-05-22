Thêm trải nghiệm từ cà phê workshop

Cà phê workshop tạo nên không gian thú vị để người trẻ vừa thưởng thức cà phê, vừa kết nối và chia sẻ niềm đam mê với các bộ môn thủ công. Ảnh: LÊ KHÂNG

Thú vị

Cuối tuần, Nguyễn Thị Như Quỳnh (phường An Cựu) cùng bạn của mình tham gia workshop cắm hoa tại BY..cafe (đường Tôn Thất Thiệp, phường Phú Xuân). Giữa không gian ngập tràn sắc hoa tươi và hương cà phê, Như Quỳnh tỉ mỉ lựa chọn từng nhành hoa, cành lá để hoàn thiện tác phẩm theo chủ đề workshop. Dưới sự hướng dẫn của thợ cắm hoa, chỉ sau hai giờ, nhóm bạn đã tạo nên những lẵng hoa đẹp mắt.

Như Quỳnh chia sẻ: “Đây là lần đầu mình tham gia một buổi workshop cắm hoa. Cảm giác được tự tay cắt tỉa và phối màu để hoàn thiện một lẵng hoa thật sự rất thú vị. Hoạt động này không chỉ giúp mình rèn luyện sự kiên nhẫn mà còn mang lại cảm giác thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng”.

Không còn dừng lại ở những buổi cà phê đơn thuần, cà phê workshop đang dần trở thành xu hướng quen thuộc của giới trẻ Cố đô. Sự xuất hiện và nở rộ của mô hình này đã tạo nên nhiều không gian thú vị để người trẻ có thêm địa chỉ để kết nối và chia sẻ niềm đam mê với các bộ môn thủ công.

Anh Lê Khâng, quản lý BY..cafe cho biết: “Sức hút của cà phê workshop đến từ sự chuyển dịch trong nhu cầu giải trí của giới trẻ ngày nay. Không chỉ cần một chỗ ngồi đẹp hay thức uống ngon, họ còn cần những trải nghiệm có ý nghĩa. Bởi thế, chúng tôi kết hợp mô hình cà phê cùng workshop bằng cách liên kết với các đơn vị, từ đó tạo điểm nhấn bằng các workshop vẽ tranh, làm gốm, cắm hoa, làm bánh, làm nến thơm…”.

Một trong những yêu cầu của mô hình cà phê workshop chính là sự đầu tư bài bản về không gian. Không chỉ đòi hỏi diện tích lớn, ánh sáng tốt, cách bài trí cũng cần được chú trọng để đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng.

“Để tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng, chúng tôi đầu tư kỹ lưỡng với diện tích sàn rộng khoảng 200m2 cùng nhiều cây xanh. Đặc biệt, các khu vực dù có sự tách biệt nhưng vẫn duy trì tính đồng bộ, từ đó vừa giúp đảm bảo riêng tư cho các lớp workshop, vừa không làm ảnh hưởng đến những khách hàng đến chỉ để thưởng thức cà phê”, anh Khâng cho biết thêm.

Đồng hành

Không dừng lại ở việc kinh doanh thức uống, nhiều quán cà phê workshop tại Huế còn trở thành “bệ phóng” cho nhiều bạn trẻ đam mê khởi nghiệp với các sản phẩm thủ công.

Với nhiều chính sách đồng hành, các quán cà phê không chỉ sẵn sàng chia sẻ mặt bằng mà còn hỗ trợ truyền thông để các nhóm, xưởng thủ công nhỏ được quảng bá và có nơi tổ chức lớp dạy. Sự kết hợp này vừa giúp quán cà phê có thêm nội dung hấp dẫn, đồng thời tạo điều kiện cho các mô hình sáng tạo mới mẻ có cơ hội tiếp cận khách hàng mà không lo ngại về chi phí mặt bằng.

Chị Thanh Thủy, quản lý Hoa Nhí Workshop cho biết: “Cùng với sự đồng hành của các tiệm cà phê workshop, thay vì phải tự mình gồng gánh chi phí, chúng tôi được tạo điều kiện tối đa để tập trung vào việc sáng tạo và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, tiệm thủ công của tôi có điều kiện đưa các hoạt động như vẽ tranh sáng tạo trên ly thủy tinh, gắn gương trang trí, đính gương nghệ thuật đến với nhiều khách trải nghiệm.

Không chỉ có BY..cafe, danh sách các tiệm cà phê workshop tại Huế đang ngày càng phong phú và đa dạng. Những mô hình cà phê workshop đã trở nên thân thuộc với nhiều bạn trẻ như LAPH Cafe, Drone Coworking Space, G23 Workshop & Coffee… Dù mang màu sắc riêng, nhưng nhìn chung, các mô hình cà phê workshop đều nhiệt tâm và mong muốn mang lại không gian giải trí văn minh, giàu tính kết nối cho khách trải nghiệm. Với sự đầu tư chuyên nghiệp, bài bản, mô hình này được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân Cố đô.