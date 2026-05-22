Review du lịch Hà Nội và những trải nghiệm đáng nhớ nhất

Điều khiến tôi hài lòng đầu tiên chính là việc săn được “giá vé Hà Nội Sài Gòn” khá hợp lý nên tiết kiệm được nhiều chi phí cho chuyến đi. Hiện nay việc đặt “vé máy bay” đến Hà Nội khá dễ vì có nhiều hãng khai thác mỗi ngày với nhiều khung giờ khác nhau. Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ cần đặt vé sớm khoảng vài tuần là đã có thể tìm được mức giá rất tốt.

Hà Nội mang vẻ đẹp rất khác so với tưởng tượng của tôi

Ngay khi đặt chân đến sân bay Nội Bài, tôi đã cảm nhận được nét đặc trưng rất riêng của Hà Nội. Thành phố đông đúc nhưng không quá vội vã, với nhiều hàng cây xanh, con phố cũ và các quán cà phê mang phong cách vintage. Tôi chọn ở gần phố cổ để thuận tiện khám phá nhịp sống thủ đô. Buổi sáng là hình ảnh mọi người ngồi ăn phở, uống cà phê ven đường, còn buổi tối lại nhộn nhịp với phố đi bộ và hàng quán đông vui. Điều tôi thích nhất là Hà Nội vẫn giữ được nét cổ kính và văn hóa riêng dù ngày càng hiện đại.

Những địa điểm vui chơi nổi bật tôi đã ghé ở Hà Nội

Hồ Hoàn Kiếm

📍 Địa chỉ: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đây chắc chắn là địa điểm nổi tiếng nhất mà ai đến Hà Nội cũng nên ghé. Tôi thường đi dạo quanh Hồ Gươm vào sáng sớm hoặc buổi tối vì không khí rất dễ chịu. Đặc biệt cuối tuần ở đây có phố đi bộ nên cực kỳ đông vui. Mọi người tụ tập ca hát, biểu diễn nghệ thuật và chụp ảnh check-in rất nhộn nhịp.

Hồ Hoàn Kiếm – trái tim của thủ đô | Nguồn: cellphoneS

Phố cổ Hà Nội

📍 Địa chỉ: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố cổ là nơi tôi thích nhất trong chuyến đi với những con phố nhỏ, hàng quán lâu đời và nhiều món ăn ngon. Chỉ cần đi bộ quanh khu này là đã có thể khám phá rất nhiều quán cà phê đẹp và góc check-in thú vị. Buổi tối, khu Tạ Hiện trở nên cực kỳ nhộn nhịp với không khí sôi động đặc trưng của Hà Nội.

Phố cổ – nơi lưu giữ ký ức xưa cũ | Nguồn: nhandan

Văn Miếu – Quốc Tử Giám

📍 Địa chỉ: 58 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Đây là địa điểm khiến tôi ấn tượng bởi không gian cổ kính và yên tĩnh. Khi bước vào bên trong, tôi có cảm giác như đang quay lại một Hà Nội xưa cũ. Những hàng cây lớn, mái ngói cổ và kiến trúc truyền thống tạo nên vẻ đẹp rất đặc biệt.

Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nét đẹp ngàn năm |Nguồn: Traveloka

Review những quán ăn ngon tôi đã thử tại Hà Nội

Một trong những điều khiến tôi thích nhất ở Hà Nội chính là ẩm thực. Hầu như món nào tôi thử cũng có hương vị rất đặc trưng và khó quên.

Phở Thìn

📍 Địa chỉ: 13 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tô phở ở đây khiến tôi thật sự bất ngờ vì nước dùng rất đậm đà và thơm. Thịt bò mềm, béo vừa phải và ăn cực kỳ cuốn. Quán khá đông nhưng phục vụ nhanh nên không phải chờ quá lâu.

Bún chả Hương Liên

📍 Địa chỉ: 24 Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đây là quán nổi tiếng từng được cựu Tổng thống Obama ghé ăn nên tôi rất tò mò muốn thử. Thịt nướng thơm, nước chấm vừa vị và ăn kèm rau sống rất ngon. Tôi nghĩ đây là món nhất định phải thử khi đến Hà Nội.

Kem Tràng Tiền

📍 Địa chỉ: 35 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Sau khi đi bộ quanh Hồ Gươm, tôi ghé ăn kem Tràng Tiền và hiểu vì sao nơi này nổi tiếng lâu năm đến vậy. Kem không quá cầu kỳ nhưng hương vị rất đặc trưng và mang cảm giác hoài niệm.

Kem Tràng Tiền – vị ngọt của ký ức | Nguồn: nhipsonghanoi

Kinh nghiệm du lịch Hà Nội tôi muốn chia sẻ

Theo trải nghiệm của tôi, mùa thu là thời điểm đẹp nhất để du lịch Hà Nội vì thời tiết mát mẻ, dễ chịu và rất thích hợp để đi bộ khám phá thành phố. Nếu muốn tiết kiệm chi phí, mọi người nên săn giá vé Hà Nội Sài Gòn sớm khoảng 2 – 4 tuần trước chuyến đi qua Traveloka để có mức giá tốt hơn.

Ngoài ra, nên chọn khách sạn gần khu Hoàn Kiếm hoặc phố cổ, vì hầu hết các điểm tham quan nổi tiếng đều nằm quanh khu vực này. Hà Nội cũng có khá nhiều món ngon tập trung ở trung tâm nên việc di chuyển sẽ tiện hơn rất nhiều.

Giá vé máy bay Hà Nội - Sài Gòn trên Traveloka | Nguồn: Traveloka

Cảm nhận sau chuyến đi Hà Nội

Sau chuyến đi này, tôi hiểu vì sao nhiều người luôn muốn quay lại Hà Nội. Thành phố không chỉ đẹp bởi cảnh quan mà còn bởi nét văn hóa và cảm giác rất riêng. Từ những buổi sáng ăn phở ven đường, chiều ngắm Hồ Tây đến tối dạo phố cổ, mọi trải nghiệm đều rất đáng nhớ. Nếu muốn tìm một điểm đến có đồ ăn ngon, cảnh đẹp, chi phí hợp lý và dễ dàng đặt vé máy bay đi lại thuận tiện thì Hà Nội chắc chắn rất đáng để trải nghiệm.