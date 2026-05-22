Review du lịch Hà Nội và những trải nghiệm đáng nhớ nhất

HNN.VN - Tôi từng nghe rất nhiều người nói rằng Hà Nội là thành phố khiến du khách “thương lúc nào không biết”. Trước chuyến đi này, tôi chỉ nghĩ đây là thủ đô với nhiều địa điểm lịch sử nổi tiếng. Nhưng sau vài ngày trải nghiệm thực tế, tôi mới hiểu vì sao nhiều người lại yêu Hà Nội đến vậy. Thành phố này không quá ồn ào hay hào nhoáng, nhưng lại có nét cuốn hút rất riêng từ văn hóa, ẩm thực cho đến nhịp sống thường ngày.

Điều khiến tôi hài lòng đầu tiên chính là việc săn được “giá vé Hà Nội Sài Gòn” khá hợp lý nên tiết kiệm được nhiều chi phí cho chuyến đi. Hiện nay việc đặt “vé máy bay” đến Hà Nội khá dễ vì có nhiều hãng khai thác mỗi ngày với nhiều khung giờ khác nhau. Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ cần đặt vé sớm khoảng vài tuần là đã có thể tìm được mức giá rất tốt.

Hà Nội mang vẻ đẹp rất khác so với tưởng tượng của tôi

Ngay khi đặt chân đến sân bay Nội Bài, tôi đã cảm nhận được nét đặc trưng rất riêng của Hà Nội. Thành phố đông đúc nhưng không quá vội vã, với nhiều hàng cây xanh, con phố cũ và các quán cà phê mang phong cách vintage. Tôi chọn ở gần phố cổ để thuận tiện khám phá nhịp sống thủ đô. Buổi sáng là hình ảnh mọi người ngồi ăn phở, uống cà phê ven đường, còn buổi tối lại nhộn nhịp với phố đi bộ và hàng quán đông vui. Điều tôi thích nhất là Hà Nội vẫn giữ được nét cổ kính và văn hóa riêng dù ngày càng hiện đại.

Những địa điểm vui chơi nổi bật tôi đã ghé ở Hà Nội

Hồ Hoàn Kiếm

📍 Địa chỉ: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đây chắc chắn là địa điểm nổi tiếng nhất mà ai đến Hà Nội cũng nên ghé. Tôi thường đi dạo quanh Hồ Gươm vào sáng sớm hoặc buổi tối vì không khí rất dễ chịu. Đặc biệt cuối tuần ở đây có phố đi bộ nên cực kỳ đông vui. Mọi người tụ tập ca hát, biểu diễn nghệ thuật và chụp ảnh check-in rất nhộn nhịp.

 
Phố cổ Hà Nội

📍 Địa chỉ: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố cổ là nơi tôi thích nhất trong chuyến đi với những con phố nhỏ, hàng quán lâu đời và nhiều món ăn ngon. Chỉ cần đi bộ quanh khu này là đã có thể khám phá rất nhiều quán cà phê đẹp và góc check-in thú vị. Buổi tối, khu Tạ Hiện trở nên cực kỳ nhộn nhịp với không khí sôi động đặc trưng của Hà Nội.

 
Văn Miếu – Quốc Tử Giám

📍 Địa chỉ: 58 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Đây là địa điểm khiến tôi ấn tượng bởi không gian cổ kính và yên tĩnh. Khi bước vào bên trong, tôi có cảm giác như đang quay lại một Hà Nội xưa cũ. Những hàng cây lớn, mái ngói cổ và kiến trúc truyền thống tạo nên vẻ đẹp rất đặc biệt.

 
Review những quán ăn ngon tôi đã thử tại Hà Nội

Một trong những điều khiến tôi thích nhất ở Hà Nội chính là ẩm thực. Hầu như món nào tôi thử cũng có hương vị rất đặc trưng và khó quên.

Phở Thìn

📍 Địa chỉ: 13 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tô phở ở đây khiến tôi thật sự bất ngờ vì nước dùng rất đậm đà và thơm. Thịt bò mềm, béo vừa phải và ăn cực kỳ cuốn. Quán khá đông nhưng phục vụ nhanh nên không phải chờ quá lâu.

Bún chả Hương Liên

📍 Địa chỉ: 24 Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đây là quán nổi tiếng từng được cựu Tổng thống Obama ghé ăn nên tôi rất tò mò muốn thử. Thịt nướng thơm, nước chấm vừa vị và ăn kèm rau sống rất ngon. Tôi nghĩ đây là món nhất định phải thử khi đến Hà Nội.

Kem Tràng Tiền

📍 Địa chỉ: 35 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Sau khi đi bộ quanh Hồ Gươm, tôi ghé ăn kem Tràng Tiền và hiểu vì sao nơi này nổi tiếng lâu năm đến vậy. Kem không quá cầu kỳ nhưng hương vị rất đặc trưng và mang cảm giác hoài niệm.

Kinh nghiệm du lịch Hà Nội tôi muốn chia sẻ

Theo trải nghiệm của tôi, mùa thu là thời điểm đẹp nhất để du lịch Hà Nội vì thời tiết mát mẻ, dễ chịu và rất thích hợp để đi bộ khám phá thành phố. Nếu muốn tiết kiệm chi phí, mọi người nên săn giá vé Hà Nội Sài Gòn sớm khoảng 2 – 4 tuần trước chuyến đi qua Traveloka để có mức giá tốt hơn.

Ngoài ra, nên chọn khách sạn gần khu Hoàn Kiếm hoặc phố cổ, vì hầu hết các điểm tham quan nổi tiếng đều nằm quanh khu vực này. Hà Nội cũng có khá nhiều món ngon tập trung ở trung tâm nên việc di chuyển sẽ tiện hơn rất nhiều.

Cảm nhận sau chuyến đi Hà Nội

Sau chuyến đi này, tôi hiểu vì sao nhiều người luôn muốn quay lại Hà Nội. Thành phố không chỉ đẹp bởi cảnh quan mà còn bởi nét văn hóa và cảm giác rất riêng. Từ những buổi sáng ăn phở ven đường, chiều ngắm Hồ Tây đến tối dạo phố cổ, mọi trải nghiệm đều rất đáng nhớ. Nếu muốn tìm một điểm đến có đồ ăn ngon, cảnh đẹp, chi phí hợp lý và dễ dàng đặt vé máy bay đi lại thuận tiện thì Hà Nội chắc chắn rất đáng để trải nghiệm.

Thanh Thủy khai thác thế mạnh du lịch

Chỉ tính riêng trong dịp 30/4 - 1/5 mới đây, chợ đêm Cầu ngói Thanh Toàn thu hút gần 13 ngàn lượt khách, doanh thu khoảng 500 triệu đồng. Điều này cho thấy tiềm năng du lịch về đêm ở Thanh Thủy.

"Mặt nước" của tâm hồn Huế

Ngoài Đại Nội huyền ảo, Huế còn có hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, một trong những hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. Một không gian mà nếu biết kể đúng cách, có thể trở thành “di sản sống” mang tầm quốc tế. ​

Thuận Hóa quán triệt công tác phục vụ du khách mùa cao điểm

Ngày 20/5, UBND phường Thuận Hóa tổ chức hội nghị gặp mặt các hộ kinh doanh nhỏ, lẻ trên địa bàn nhằm quán triệt công tác phục vụ du khách trong dịp cao điểm lễ, hội và mùa du lịch năm 2026. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh lượng khách đến tham quan, trải nghiệm tại các tuyến phố đi bộ và điểm du lịch trên địa bàn ngày càng tăng, đòi hỏi công tác quản lý, phục vụ phải được nâng cao đồng bộ, chuyên nghiệp hơn.

Tìm giải pháp để du lịch đột phá trong kỷ nguyên mới

Các chuyên gia cho rằng, cần làm rõ mô hình tăng trưởng dựa trên giá trị gia tăng, trải nghiệm và công nghệ trong Đề án “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”. Đồng thời, nâng cao kỹ năng số cho nguồn nhân lực, xây dựng cơ chế tài chính mang tính đột phá cho hạ tầng và xúc tiến, quảng bá.

Trải nghiệm workshop làng nghề

Văn hóa truyền thống đang được giới trẻ tiếp cận theo những cách mới, trẻ trung, cuốn hút và dễ hiểu hơn thông qua các tour workshop làng nghề. Đây là một hình thức trải nghiệm đang ngày càng được ưa chuộng, thu hút nhiều bạn trẻ và du khách trực tiếp tham gia, tự tay làm ra các sản phẩm thủ công truyền thống. Hơn hết, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, gìn giữ các giá trị văn hóa lịch sử, tôn vinh tinh thần lao động của người dân các làng nghề.

