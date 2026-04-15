Khách Tây trải nghiệm cà phê Việt

Workshop cà phê thu hút nhiều khách nước ngoài tham gia trải nghiệm. Ảnh: Thu Cúc

Đậm đà

Trong không gian xanh mát của ngôi nhà vườn cạnh bờ sông, đoàn du khách nước ngoài vừa gật gù, vừa chăm chú lắng nghe Nguyễn Thị Thu Cúc, người sáng lập Huế Experience chia sẻ về lịch sử của cà phê. Từ hành trình khi vừa du nhập cho đến sự xuất hiện của chiếc phin hay sức sáng tạo của người Việt khi kết hợp cà phê với các nguyên liệu bản địa, mỗi câu chuyện đều như một mảnh ghép sống động về hạt cà phê Việt Nam.

Chị Cúc cho biết: “Tôi gắn bó với cây cà phê từ khi gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp. Từ tình yêu ấy, cùng mong muốn lan tỏa văn hóa cà phê Việt đến bạn bè quốc tế, tôi đã dồn tâm huyết xây dựng workshop này”.

Trong khi phần lớn du khách nước ngoài quen với vị chua thanh của arabica, thì tại Việt Nam, hạt robusta được rang cùng bơ, đôi khi thêm chút nước mắm, tạo nên vị đắng đậm và hương thơm gợi chocolate rất riêng.

Chị Cúc chia sẻ: “Từ loại hạt này, workshop sẽ đưa du khách đi qua hành trình khám phá bốn dòng cà phê đặc trưng: Cà phê phin, cà phê muối, cà phê trứng và cà phê dừa. Không chỉ là thức uống, mỗi loại còn gắn với một vùng miền và câu chuyện lịch sử riêng của cà phê Việt Nam”.

Dưới sự hướng dẫn của chị Cúc, các du khách bắt đầu làm quen với chiếc phin truyền thống, tỉ mỉ chờ đợi từng giọt cà phê rơi. Sau đó, trên hành trình khám phá hương vị của cà phê muối, cà phê trứng và cà phê dừa, khách trải nghiệm sẽ hóa thân thành người pha chế, cân đo từng thìa đường, chút mililit sữa cho đến từng gram muối, đồng thời lắng nghe câu chuyện về các vùng miền nơi các loại cà phê độc đáo này ra đời.

Hấp dẫn

Tại workshop, mỗi du khách đều có thể tự tay pha một ly cà phê phin đen sánh, thơm nồng, mang vị đắng đậm đặc trưng. Tiếp đó là trải nghiệm vị đắng hòa quyện cùng lớp kem béo mịn của cà phê trứng, hay sự kết hợp mát lạnh, béo bùi và sảng khoái của cà phê dừa.

Chị Cúc chia sẻ thêm: “Workshop còn truyền tải trọn vẹn câu chuyện và hương vị của cà phê muối, một sáng tạo độc đáo của xứ Huế. Từ vùng đất nắng gió, sự hòa quyện giữa vị mặn, ngọt, đắng cùng lớp kem béo tạo nên một thức uống có chiều sâu, mang đậm chất riêng của Cố đô”.

Sau gần một năm đi vào hoạt động, workshop cà phê của Huế Experience nhanh chóng trở thành điểm dừng chân hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Hào hứng khi lần đầu tự tay thực hiện các công đoạn pha chế, bà Nancy Hennis Smith, du khách đến từ Hoa Kỳ chia sẻ: “Tôi đã quen với cà phê pha máy, nên khi trực tiếp trải nghiệm cách pha cà phê Việt Nam, cảm xúc thật sự rất đặc biệt. Từ việc đong từng muỗng cà phê, rót nước sôi, chờ những giọt cà phê nhỏ xuống từ chiếc phin, đến đánh lòng đỏ trứng… mọi công đoạn đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Trải nghiệm này không chỉ mang lại cảm giác thư giãn mà còn khiến tôi vỡ òa khi thưởng thức ly cà phê do chính mình pha”.

Trong khi đó, du khách Jack Sterling đến từ nước Anh lại hoàn toàn bị chinh phục bởi cà phê muối. Bất ngờ khi nếm thử ngụm cà phê đầu tiên, ông nói: “Với tôi, sự kết hợp giữa vị đắng đậm đặc của cà phê, vị béo ngậy của kem sữa và chút muối biển mặn đã tạo nên một “cú hích” bùng nổ vị giác. Thật không ngờ hương vị của cà phê muối lại tuyệt hảo và hài hòa đến vậy. Cùng với cà phê, tôi còn được nghe câu chuyện về người dân xứ Huế, về phong cách sống và vẻ đẹp của Cố đô, đây thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời!”.

Không chỉ biến những hạt robusta nồng thơm thành những ly cà phê đặc sắc, workshop cà phê của Huế Experience còn là nhịp cầu giao lưu văn hóa thú vị. Vừa lan tỏa sức hấp dẫn của văn hóa cà phê của Việt Nam, thông qua những dư vị, mùi hương và câu chuyện độc đáo, workshop còn góp phần quảng bá vẻ đẹp của Cố đô đến những vị khách phương xa.