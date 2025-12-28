  • Huế ngày nay Online
Sáng tạo ở các buổi workshop trong kỳ nghỉ lễ

HNN.VN - Những buổi workshop tĩnh lặng lại là nơi được nhiều bạn trẻ lựa chọn làm điểm đến trong dịp nghỉ lễ tết Dương lịch. Đây vừa là cách để trải nghiệm làm đồ thủ công, vừa là khoảng thời gian bạn trẻ được lắng đọng cảm xúc và tự do biểu đạt qua những gam màu mang dấu ấn riêng.
Người trẻ tìm đến trải nghiệm làm workshop thủ công trong dịp nghỉ lễ

Không có quy tắc cố định, cũng không có khái niệm đúng sai cho mỗi sản phẩm, chỉ có hương thơm dịu nhẹ, màu sắc sinh động và nguyên vật liệu đa dạng ở những buổi workshop làm nến đồ thủ công trong dịp lễ này. Dù ở lớp học đông hay vắng người, đặc điểm chung là sự tĩnh lăng và nét mặt thư thái của các học viên. Các bạn bận rộn với nào là sáp cọ, sáp ong, sáp nành, sáp dừa… Lại còn cân nhắc chọn tinh dầu thiên nhiên phối trộn như oải hương, cam ngọt, quế, sả chanh, hồi, bạc hà, bưởi, hoa hồng, hoa nhài, hoa sen, vani… Rồi các công đoạn đun sáp, gắn bấc nến, chờ sáp nguội, rót sáp đã đun vào khuôn và hoàn thiện.

Mỗi người như đang bận chìm vào thế giới riêng, tỉ mẩn phối trộn các loại tinh dầu, chọn khuôn và sáng tạo thành những chiếc “bánh kem” mềm, giỏ hoa lãng mạn hay tạo hình động vật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Ai cũng ước mong, khi sản phẩm hoàn thiện, không chỉ là thắp sáng lên không gian mà còn thắp ước muốn cho một năm mới ấm áp, an lành.

Ở một buổi workshop khác, các bạn trẻ lại dùng đôi mắt hiếu kỳ quan sát chiếc vòng đá năng lượng đầy sắc màu, mang trong đó là những ý nghĩa thu nhận năng lượng rung động độc đáo và nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, các bạn bắt đầu xâu vòng và thắt dây với kỹ thuật đơn giản để tạo ra chiếc vòng tay mang dấu ấn của riêng mình. 

Làm khay, hộp đựng ly nước, đồ trang sức hay đơn giản để trang trí không gian, bàn học với chất liệu từ xi măng, jesmonite và resin epoxy cũng là lớp workshop được nhiều bạn trẻ quan tâm tìm đến. Lớp workshop này giúp học viên biết cách phối hợp các chất liệu độc đáo, phối trộn nhiều lớp màu để tạo nên chiều sâu cho sản phẩm, đính các loại cườm, vỏ ốc, giấy vàng… để tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm, tự do trong sáng tạo.

Thực tế, không cần phải “khéo tay", hầu như ai cũng có thể tìm đến những buổi workshop làm đồ thủ công để được hướng dẫn và thỏa sức tưởng tượng để tự làm ra những sản phẩm độc đáo, mang theo sở thích cá nhân. Tại Huế, trong kỳ nghỉ lễ này, “tệp” khách hàng của mảng workshop thường là các bạn trẻ như sinh viên, người mới đi làm, các cặp đôi, nhóm khách hàng mẹ và bé.

Giỏ hoa nến thơm đầy sáng tạo 

Bạn Nhật Tú, trú tại phường Thuận Hóa chia sẻ đã đưa cô “công chúa nhỏ” đi trải nghiệm các buổi workshop xâu vòng tay, làm nến hay đồ thủ công truyền thống Huế nhằm giúp bé có một không gian bình yên, gần gũi và đồng thời giúp bé rèn luyện sự tỉ mỉ, tính kiên trì. Chị Tú cho biết thêm, nếu trẻ em làm đồ thủ công sẽ ở mức độ cơ bản để tạo ra nến thơm, thì người lớn sẽ đòi hỏi nâng mức trải nghiệm cao hơn như kỹ lưỡng chọn loại tinh dầu có tác dụng hỗ trợ ngủ ngon, tăng cảm giác hạnh phúc và giảm tải những căng thẳng nên đòi hỏi nhiều bước cấu tạo tầng nến và phối trộn màu sắc để kích thích trải nghiệm thị giác.

Những buổi workshop thường kéo dài từ 1,5 – 2 giờ đồng hồ. Đây là khoảng thời gian “chánh niệm”, người trẻ tạm rời xa điện thoại, thiết bị công nghệ và tạm quên những căng thẳng lo âu trong công việc và cuộc sống.

Chị Mỹ Nhàn, Nhà sáng lập thương hiệu Light Box chuyên tổ chức các buổi workshop làm đồ thủ công, bộc bạch: Vì muốn lan tỏa những điều đẹp đẽ, đa sắc màu, tôi đã mở các lớp workshop làm nến thơm từ nguyên liệu hữu cơ, an toàn cho sức khỏe. Sau này “bén duyên” các lớp workshop làm những chiếc khay cốc màu sắc, hoa lá khô để lưu trữ lại những điều xinh đẹp của tự nhiên trong một chiếc khay. Dịp lễ này, người trẻ thường đến các buổi workshop để tìm những niềm vui giản đơn và cho phép bản thân được thư giãn sau một năm học tập, làm việc chăm chỉ”.

Sau mỗi buổi workshop, các bạn trẻ ra về với “chiến lợi phẩm” do chính tay mình làm ra, chia sẻ rằng đây sẽ là những món quà “thơm” trao tặng người thân, bạn bè dịp đầu năm mới. Có thể nói, đầu năm đi trải nghiệm workshop cũng là cách mà người trẻ chọn một khởi đầu nhẹ nhàng, chọn được bước sâu hơn vào hành trình sáng tạo và “quan sát” bản thân bằng một cách rất riêng của mình.

 

Phước Ly – Mai Huế
