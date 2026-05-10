Trải nghiệm workshop làng nghề

Nhóm bạn trẻ đến từ Hà Nội thích thú tham gia tour workshop trải nghiệm làm hoa giấy Thanh Tiên

Bước vào không gian rực rỡ sắc hoa mà không kém phần cổ kính tại hộ gia đình ông Trần Phú ở làng hoa giấy Thanh Tiên, nhóm bạn trẻ đến từ Hà Nội không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp mang đậm giá trị văn hóa truyền thống. Ở đây không gian làng quê hiện lên mộc mạc với mùi đất, mùi tre nứa và những cánh hoa giấy sặc sỡ làm sáng bừng lên gian nhà rường cổ kính.

Ông Trần Phú, người con của làng Thanh Tiên, gắn bó hơn 40 năm với nghiệp làm hoa giấy. Đôi tay ông chai sần nhưng khéo léo cắt tỉa, xếp nên những bông hoa giấy tinh xảo, có hồn. Vừa hướng dẫn từng công đoạn làm hoa giấy, ông vừa kể chuyện nghề, chuyện làng.

Điểm hấp dẫn của các tour workshop làng nghề so với tham quan truyền thống là du khách được trực tiếp tương tác, tự tay sáng tạo ra những sản phẩm của riêng mình. Thùy Mai (du khách Hà Nội) chia sẻ, bản thân đã từng nhiều lần đến Huế du lịch nhưng đây là lần đầu tiên được tham gia workshop, tự tay làm ra hoa giấy tại ngôi làng Thanh Tiên nổi tiếng. “Khoảng thời gian cắt tỉa, biến hình từng tấm giấy sao cho ra dáng một bông hoa khiến mình nhận ra giá trị của lòng kiên nhẫn và sự tỉ mỉ”, Thùy Mai bày tỏ.

Theo tục xưa, hoa giấy được dùng trong các lễ, Tết, cúng bái, đặt trang trọng ở những vị trí thờ cúng như: Trang Ông, trang Bà, Am cảnh và Ông Táo. Còn khi tham gia workshop, các bạn trẻ đã biến tấu xếp thêm nhiều loại hoa lạ mắt để gói thành những bó hoa trẻ trung tặng bạn bè làm quà kỷ niệm chuyến du lịch Huế. Ngoài ra, thay vì chỉ dùng năm màu sắc truyền thống (ngũ sắc), ông Phú với sự gợi ý của người trẻ đã thêm các màu pastel - màu phấn, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của người trải nghiệm.

Bạn trẻ thích thú "check-in" cùng bó hoa giấy tự tay mình làm ra tại làng hoa giấy Thanh Tiên

Ý Nhi và Thủy Tú, hai cô gái trẻ đồng sáng lập đơn vị Shunhwa, chuyên về các tour workshop trải nghiệm làng nghề truyền thống Huế cho biết: Độ nhận diện của các buổi workshop tăng cao là nhờ đông đảo khách hàng sau khi tham gia đã hào hứng đăng lên các trang mạng xã hội như Tiktok, Facebook... “Ban đầu, chúng tôi thấy khó khăn trong việc xây dựng tour workshop chuyên về trải nghiệm làng nghề, cũng cảm thấy khó tiếp cận khách hàng. Nhưng may mắn thay, chính khách hàng đã kể chuyện tour workshop làng nghề Huế khiến chúng tôi hiểu ra du khách vô cùng thích thú khi được hóa thân thành người Huế, được làm những công việc thủ công tỉ mỉ và giàu tính nghệ thuật này”, Ý Nhi chia sẻ. Cũng từ đó, các tour trải nghiệm làm hoa giấy Thanh Tiên, làm tranh làng Sình, vẽ hoa lên nón lá, làm tượng Ông Táo ở làng Địa Linh… ngày càng thêm nhộn nhịp tiếng cười nói của người tham gia trải nghiệm. Không chỉ dừng lại ở việc trải nghiệm, các tour workshop làng nghề còn đang góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống.

Ông Trần Phú bộc bạch, ngày xưa làm hoa giấy trong những buổi nông nhàn, mùa mưa gió hay khi lễ, Tết sắp đến, thu nhập không cao nên luôn cần có một nghề chính khác để duy trì kế sinh nhai như làm nông, làm thợ nề để có thu nhập trang trải cuộc sống. Còn bây giờ, ngôi làng nhỏ vắng lặng thường xuyên có khách ghé thăm bỗng trở nên vui vẻ, nhộn nhịp hơn, người dân làng cũng theo đó phấn khởi quyết tâm giữ nghề.